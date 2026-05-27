VFF 'treo còi' trọng tài thổi phạt đền Thể Công Viettel trận hoà PVF-CAND

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

VFF 'treo còi' trọng tài thổi phạt đền Thể Công Viettel trận hoà PVF-CAND

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị tạm dừng phân công nhiệm vụ do thổi sai quả phạt 11m cho PVF-CAND ở trận đấu với Thể Công Viettel.

Quyết định của trọng tài có thể ảnh hưởng đến vận mệnh các đội bóng ở cuối bảng

Quyết định của trọng tài có thể ảnh hưởng đến vận mệnh các đội bóng ở cuối bảng

Tình huống diễn ra phút 19 trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND, vòng 24 LPBank V.League 2025/26, cầu thủ Văn Việt của đội khách ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Đào Văn Nam.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã thổi phạt đền Thể Công Viettel. Alastair không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho PVF-CAND. Dù Xuân Tiến sau đó giành lại 1 điểm cho Thể Công Viettel với pha lập công đẹp mắt nhưng sau trận, đội bóng của HLV Velizar Popov vẫn khiếu nại lên VFF và VPF.

VFF &#39;treo còi&#39; trọng tài thổi phạt đền Thể Công Viettel trận hoà PVF-CAND - 2

Sáng 27/5, VFF đã có văn bản trả lời Thể Công Viettel, trong đó xác nhận trọng tài Trần Ngọc Nhớ quyết định chưa chính xác. VFF vì vậy tạm dừng phân công nhiệm vụ với trọng tài Nhớ ở các vòng tiếp theo.

Cuộc đua trụ hạng LPBank V.League đang trở nên căng thẳng và kịch tính với 4 đội bị điểm tên gồm: PVF-CAND (18 điểm), SHB Đà Nẵng (20 điểm), Becamex TPHCM (21 điểm) và HAGL (23 điểm).

VPF cho biết tuỳ thuộc kết quả vòng 25, các cặp đấu nhạy cảm có tính chất quyết định suất trụ hạng có thể được điều hành bởi trọng tài ngoại.

CLB CAHN vô địch đầy cảm xúc, trợ lý Phạm Thành Lương lên tiếng về tranh cãi trọng tài và “tranh pen”
CLB CAHN vô địch đầy cảm xúc, trợ lý Phạm Thành Lương lên tiếng về tranh cãi trọng tài và “tranh pen”

CLB CAHN chính thức đăng quang sau chiến thắng nhiều cảm xúc trước Đông Á Thanh Hóa ở trận cầu mang tính quyết định của mùa giải. Tuy nhiên, bên cạnh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/05/2026 12:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN