VFF 'treo còi' trọng tài thổi phạt đền Thể Công Viettel trận hoà PVF-CAND

Quyết định của trọng tài có thể ảnh hưởng đến vận mệnh các đội bóng ở cuối bảng

Tình huống diễn ra phút 19 trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND, vòng 24 LPBank V.League 2025/26, cầu thủ Văn Việt của đội khách ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Đào Văn Nam.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã thổi phạt đền Thể Công Viettel. Alastair không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho PVF-CAND. Dù Xuân Tiến sau đó giành lại 1 điểm cho Thể Công Viettel với pha lập công đẹp mắt nhưng sau trận, đội bóng của HLV Velizar Popov vẫn khiếu nại lên VFF và VPF.

Sáng 27/5, VFF đã có văn bản trả lời Thể Công Viettel, trong đó xác nhận trọng tài Trần Ngọc Nhớ quyết định chưa chính xác. VFF vì vậy tạm dừng phân công nhiệm vụ với trọng tài Nhớ ở các vòng tiếp theo.

Cuộc đua trụ hạng LPBank V.League đang trở nên căng thẳng và kịch tính với 4 đội bị điểm tên gồm: PVF-CAND (18 điểm), SHB Đà Nẵng (20 điểm), Becamex TPHCM (21 điểm) và HAGL (23 điểm).

VPF cho biết tuỳ thuộc kết quả vòng 25, các cặp đấu nhạy cảm có tính chất quyết định suất trụ hạng có thể được điều hành bởi trọng tài ngoại.