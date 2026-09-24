Lào vs Brunei (16h ngày 24/9, FIFA ASEAN Cup 2026): Chiến thắng thuộc về ai?

Nhận định Lào vs Brunei:

ĐT Lào sẽ gặp Brunei tại sân Mong Kok, Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu mở màn bảng A, Division 2 của FIFA ASEAN Cup 2026. Bảng đấu này còn có chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc) và chỉ đội đứng đầu mới giành quyền vào trận chung kết. Vì vậy, kết quả trận ra quân mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Xét phong độ gần đây, Lào rõ ràng không có sự chuẩn bị lý tưởng. Tại ASEAN Cup 2026, đội bóng xứ Triệu voi toàn thua cả 4 trận vòng bảng, lần lượt trước Thái Lan 0-5, Malaysia 0-4, Philippines 1-4 và Myanmar 2-7. Họ đứng cuối bảng B với hiệu số -17.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Những con số đó cho thấy điểm yếu lớn nhất của Lào nằm ở khả năng phòng ngự. Khi phải đối đầu các đội có tốc độ, sức mạnh và chất lượng cá nhân vượt trội, hệ thống của HLV Vladica Grujic thường xuyên bị kéo giãn, đặc biệt trong những tình huống chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, dùng những thất bại trước Thái Lan, Malaysia hay Myanmar để đánh giá hoàn toàn sức mạnh của Lào trước Brunei sẽ không thật sự hợp lý. Brunei ở một mặt bằng khác và đây là đối thủ mà Lào có khả năng chơi chủ động hơn nhiều.

HLV Grujic cũng đã thực hiện một cuộc thay đổi lớn về nhân sự. Theo FIFA, đội hình Lào dự giải lần này có tới 12 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG và chỉ 5 người từ 25 tuổi trở lên. Nhà cầm quân người Serbia muốn biến FIFA ASEAN Cup thành cơ hội xây dựng một tập thể trẻ, giàu năng lượng và có khả năng chơi với cường độ cao hơn.

Đây vừa là rủi ro, vừa có thể trở thành lợi thế của Lào. Một đội hình trẻ thường thiếu kinh nghiệm nhưng đổi lại có sức chạy, khát vọng thể hiện và khả năng tạo ra những tình huống pressing liên tục.

Khác với các trận gặp Thái Lan hay Malaysia, Lào nhiều khả năng không phải lựa chọn thế trận phòng ngự thấp trước Brunei. Đội bóng xứ Triệu voi có thể đẩy đội hình lên cao, kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm cách tạo sức ép ngay từ khu vực giữa sân. Khonesavanh Keonuchanh, tiền vệ 22 tuổi đang được FIFA đánh giá là một trong những nhân tố đáng chú ý của Lào, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi.

Nếu kiểm soát tốt khu trung tuyến, Lào có khả năng buộc Brunei phải lùi sâu và chuyển sang chơi phản công. Đây cũng là kịch bản mà đội bóng xứ Triệu voi cần tận dụng. Brunei không phải đội tuyển có khả năng duy trì sức ép liên tục và phong độ thời gian qua cũng không thực sự tốt.

Theo FIFA, Brunei chỉ giành được một chiến thắng trong 9 trận đấu chính thức gần nhất trước khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026. Tại vòng play-off ASEAN Hyundai Cup hồi tháng 6, Brunei cũng bị Timor-Leste loại sau hai lượt trận với tổng tỷ số 1-6. Điều đó cho thấy Brunei vẫn tồn tại nhiều vấn đề cả trong phòng ngự lẫn khả năng duy trì thế trận.

Một chiến thắng không chỉ giúp Lào chiếm lợi thế trong cuộc đua tại bảng A mà còn có ý nghĩa quan trọng về tâm lý. Sau chuỗi thất bại nặng nề vừa qua, Brunei chính là đối thủ vừa tầm để thế hệ trẻ của bóng đá Lào tìm lại sự tự tin và cho thấy cuộc cải tổ của HLV Vladica Grujic đã bắt đầu tạo ra những tín hiệu tích cực.

Đội hình dự kiến Lào vs Brunei:

Lào: Anoulak Vilaphonh, Sonesanith Phommachan, Sonesanith Phommachan, Damoth Thongkhamsavath, Phothavong Sangvilay, Khonesavanh Keonuchanh, Chansamone Phetsomphone , Xayasith Singsavang, Bounphachan Bounkong, Sonexay Xaykhampheng , Roman Angot.

Brunei: Haimie Abdullah Nyaring, Wafi Aminuddi, Abdul Hariz Herman, Haziq Naqiuddin Syamra, Amirul Aizad Zaidi, Sahfiq Hidayat Sahrizam, Alinur Rashimy Jufri, Hanif Farhan Azman, Azwan Ali Rahman, Hanif Aiman Adanan, Hariz Danial Khallidden

Dự đoán: Lào thắng 3-1.