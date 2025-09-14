HLV Lê Huỳnh Đức: "Tôi không thể gây áp lực để Tiến Linh ghi bàn"

Tối ngày 13/9, CLB Công an TP.HCM có cuộc tiếp đón Thép Xanh Nam Định ở trận đá sớm của vòng 6 V-League 2025/26. Đội chủ nhà không thể có được sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Endrick do chấn thương, nhưng các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn xuất sắc cầm hòa 0-0 trước đối thủ có nhiều ngoại binh đắt giá như Thép Xanh Nam Định.

Bị Công an TP.HCM cầm chân ở trận đá sớm của vòng 6, nhà đương kim vô địch tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi CLB Công an TP.HCM cũng tạm vươn lên vị trí thứ 5 với cùng 7 điểm (kém về chỉ số phụ).

HLV Vũ Hồng Việt động viên các học trò sau trận hòa 0-0 trước Công an TP.HCM.

HLV Vũ Hồng Việt chê mặt sân Thống Nhất xấu

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định nói: “Hôm nay tôi hài lòng về tinh thần thi đấu toàn đội. Các cầu thủ đã chơi cố gắng hết mình. Hiệp một, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không giải quyết được, thật đáng tiếc. Mặt sân Thống Nhất không tốt, rất lầy lội do cơn mưa trước đó.

Điều này khiến lối chơi chung của hai đội bị ảnh hưởng chứ không riêng chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao CLB Công an TP.HCM. Họ có sự đầu tư, chuẩn bị kĩ và chất lượng đội hình tốt. Do vậy, trận chiều nay đá sân khách rất khó cho chúng tôi”.

Nói thêm về cuộc đua vô địch V-League mùa này, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng lực lượng nội binh của Thép Xanh Nam Định mỏng hơn nhiều so với các đối thủ như Công an Hà Nội, Thể Công Viettel,… Mặt khác, thời gian tới, đội bóng thành Nam còn đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận. Ông Việt cho biết đội chủ sân Thiên Trường phải xoay tua cầu thủ ở 6 trận đấu trong vòng 20 ngày sắp tới.

HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục bị hỏi về phong độ của Tiến Linh.

Lê Huỳnh Đức lại được hỏi về phong độ của Tiến Linh

Trong khi HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội khách có phần chủ quan ở trận đấu tối ngày 13/9 trên sân Thống Nhất: “Chúng tôi có cách nghiên cứu đối thủ để đưa ra phương án chiến thuật. Nam Định là đội mạnh, cầu thủ chất lượng. Chúng tôi cố gắng tổ chức phòng ngự tốt và tận dụng phản công nhanh. Hiệp một, chúng tôi chơi chưa tốt lắm.

Trong khi đối thủ đè ra đá, nhưng việc không có bàn khiến họ nôn nóng. Hiệp hai, Công an TP.HCM mới chơi ổn định hơn, chúng tôi kiểm soát được trận đấu. Trận này Nam Định có phần chủ quan, chúng tôi là đội yếu. Họ chơi áp đặt không được thì nôn nóng”.

Khi được hỏi về việc tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh tiếp tục bỏ lỡ cơ hội và trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thể ghi bàn ở V-league, ông Đức thẳng thắn chia sẻ: “Việc hàng công không thể ghi bàn, chúng tôi phải cải thiện. Không chỉ trận này, 3-4 trận rồi. Với Tiến Linh, rất khó để gây áp lực cho cầu thủ, đòi hỏi anh ta phải ghi bàn.

Tiến Linh đang làm tốt nhiệm vụ. Không ghi bàn thì tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. HLV không thể gây áp lực cho cầu thủ làm điều như mong đợi, tôi chỉ có thể đôn đốc họ tập nhiều hơn”.