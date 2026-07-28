Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: "No nê" danh hiệu ở tuổi 22, được định giá 400.000 euro

Nguyễn Đình Bắc sinh ngày 19/8/2004 tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Đình Bắc gia nhập lò đào tạo SLNA từ năm 2018 nhưng sau đó 2 năm, anh cập bến đội trẻ CLB Quảng Nam. Năm 2022, Đình Bắc được đôn lên đội một CLB Quảng Nam. Ảnh: FBNV.

Do không cạnh tranh được suất đá chính nên Nguyễn Đình Bắc bị đem cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mượn năm 2022. Ảnh: FBNV.

Tháng 8/2024, Nguyễn Đình Bắc chia tay Quảng Nam để đầu quân cho CLB CAHN. Từ đó đến nay, anh đã cùng đội bóng ngành công an giành 1 chức vô địch V.League, 1 Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp Quốc gia. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Đình Bắc từng khoác áo U19, U20, U22, U23 Việt Nam. Năm 2025, chân sút 22 tuổi cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á, cùng U22 Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 1/2026, Đình Bắc và U23 Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại giải U23 châu Á. Ảnh: FBNV.

Năm 2023, Nguyễn Đình Bắc bắt đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Đến thời điểm này, anh đã đóng góp cho các “Chiến binh Sao vàng” 6 bàn sau 15 trận. Ảnh: FBNV.

Vị trí sở trường của Nguyễn Đình Bắc là tiền vệ cánh nhưng anh hoàn toàn có thể thi đấu trong vai trò tiền đạo cắm hoặc tiền vệ tấn công. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Đình Bắc sở hữu chiều cao 1m80, thuận chân phải và được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 400.000 euro. Ảnh: FBNV.

Ở mùa giải 2025/26, Đình Bắc được HLV Alexandre Polking tung vào sân 33 trận trên mọi đấu trường, ghi 11 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ảnh: FBNV.

Tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc cũng có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Trong trận thắng 7-0 trước Timor Leste tại lượt trận mở màn bảng A, Đình Bắc lập hat-trick. Ảnh: FBNV.