Harry Kane sắp sánh ngang Pele, khó mơ Quả bóng vàng nếu không làm điều này

⭐ Harry Kane tự hào vì sắp sánh ngang Pele

Harry Kane có phong độ bùng nổ khi ghi 23 bàn sau 17 trận cho Bayern Munich mùa này, bên cạnh 3 bàn trong 4 trận gần nhất cho ĐT Anh. Theo thống kê, tiền đạo 32 tuổi hiện có 76 pha lập công sau 111 lần khoác áo "Tam Sư" và nếu ghi bàn ở cuộc chạm trán Albania đêm nay, anh sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn của cố huyền thoại Pele. "Vua bóng đá" kết thúc sự nghiệp quốc tế với 77 bàn sau 92 trận cho ĐT Brazil.

Trả lời truyền thông trước trận, Harry Kane không giấu nổi sự tự hào khi được đặt cạnh Pele: “Được đặt cạnh một huyền thoại như Pele đã nói lên tất cả. Tôi chỉ muốn tiến lên phía trước. Việc ghi bàn và sánh ngang với Pele, người sở hữu sự nghiệp quốc tế đầy cảm hứng, cho thấy tôi đã tiến xa đến mức nào trong sự nghiệp".

Harry Kane chỉ cần 1 bàn nữa để sánh ngang thành tích ở cấp độ đội tuyển với Pele

🏆 "Khó giành Quả bóng vàng nếu không có World Cup hay Cúp C1"

Mặt khác, Harry Kane nhấn mạnh dù ghi nhiều bàn thắng đến mấy, anh vẫn khó cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng nếu không chinh phục những danh hiệu tập thể cao quý như Champions League hay World Cup:

“Tôi có thể ghi 100 bàn mùa này, nhưng nếu không vô địch Champions League hoặc World Cup, bạn sẽ khó mà giành Quả bóng vàng. Điều đó đúng với Haaland và mọi cầu thủ. Bạn phải vô địch những giải đấu lớn. Bayern đang có phong độ tuyệt vời, điều đó có thể giúp tôi có thêm lợi thế, ĐT Anh cũng vậy.

Hy vọng rằng nếu mọi chuyện diễn ra đúng hướng ở cả câu lạc bộ và đội tuyển, tôi chắc chắn sẽ có tên trong cuộc đua Quả bóng vàng".

🎯 ĐT Anh luyện độc chiêu "bóng chết" để hướng tới chức vô địch World Cup

Harry Kane có niềm tin lớn vào khả năng ĐT Anh chinh phục cúp vàng World Cup đầu tiên kể từ năm 1966: “100%. Chúng tôi tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Thời điểm đó là giai đoạn chuyển giao với nhiều HLV tạm quyền, có thể đó là lý do dẫn tới một vài sự chệch choạc.

Chúng tôi đang đi đúng hướng cả trong và ngoài sân cỏ. Có thể thấy rõ điều đó ở đợt tập trung này. Marc chấn thương nhẹ nhưng vẫn muốn ở lại, muốn tham gia các buổi họp và học hỏi. Tôi nghĩ đội tuyển đang ở trạng thái rất tốt trước thềm năm mới".

ĐT Anh đang chú trọng vào các tình huống cố định

Bên cạnh đó, chân sút thuộc biên chế Bayern Munich hé lộ ĐT Anh đang tích cực rèn luyện những tình huống cố định. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều đội bóng như Arsenal, Aston Villa đang có thành tích tốt nhờ tập luyện kĩ càng những pha bóng cố định:

“Chúng tôi muốn xây dựng một cuốn sổ tay chiến thuật về các pha bóng cố định, giống như một sổ tay trong NFL (giải bóng bầu dục Mỹ), nơi bạn nghiên cứu đối thủ, xem họ kèm người hay kèm khu vực rồi lựa chọn phương án tốt nhất. Rốt cục, đội giỏi nhất ở các pha bóng cố định thường sẽ là đội vô địch giải đấu".