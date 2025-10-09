Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ĐT Việt Nam hãm thành trước Nepal: Tiến Linh lập công, tiếc nuối Tuấn Hải & Hai Long

Sự kiện: Việt Nam - Nepal Nguyễn Tiến Linh Phạm Tuấn Hải
ĐT Việt Nam đã tạo ra một thế trận tấn công dồn dập lên khung thành của Nepal.

Các pha tấn công nổi bật của ĐT Việt Nam trước Nepal trong hiệp 1

ĐT Việt Nam đón tiếp Nepal tại sân Gò Đậu trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đây được xem là trận đấu phải thắng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, bởi đối thủ là đội yếu nhất bảng khi chưa giành điểm nào. Bên cạnh đó, việc Malaysia đang đối mặt với án phạt do vụ nhập tịch khiến việc thắng Nepal và Lào là rất cần thiết để ĐT Việt Nam tích điểm chờ chiếm lợi thế khi vòng loại thứ 4 kết thúc.

Hàng thủ Nepal liên tục phải chống đỡ các đợt hãm thành của ĐT Việt Nam

Hàng thủ Nepal liên tục phải chống đỡ các đợt hãm thành của ĐT Việt Nam

Do đó ngay từ đầu các tiền đạo Việt Nam đã ra sức bắn phá lên cầu môn của đối thủ. Xuất phát với hàng công 3 người gồm Tiến Linh - Tuấn Hải - Hai Long, ĐT Việt Nam còn thường xuyên dùng các miếng đánh biên có Pendant Quang Vinh và Tiến Anh hỗ trợ, kết hợp với khả năng lên bóng của Hoàng Đức.

Chỉ sau 10 phút bàn thắng đã đến khi Tiến Linh lọt vào khu cấm địa từ đường bóng của Tiến Anh và dứt điểm hạ thủ môn của Nepal. Tiến Linh suýt có cú đúp chỉ 1 phút sau nhưng lần này lại sút hơi nhẹ sau khi được Hai Long mớm bóng, và Hai Long sau đó có một cú đá bồi đập đất không thắng được thủ môn Kiran. 

Tuấn Hải chọc thủng lưới Nepal nhưng bị bắt việt vị

Tuấn Hải chọc thủng lưới Nepal nhưng bị bắt việt vị

Sự lơi lỏng trong một pha chống đá phạt đã khiến hàng thủ Việt Nam thủng lưới ở phút 17, và thế trận tấn công lại phải tiếp tục. Hoàng Đức sút xa chệch cột dọc ở phút 22, và 3 phút sau Tuấn Hải đã đệm tung lưới Nepal nhưng lại rơi vào thế việt vị. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hai Long đã gần như thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng bị kéo ngã, cầu thủ phía Nepal bị thẻ đỏ và ở quả đá phạt sau đó Hai Long suýt ghi bàn nếu không có pha bay người cản phá của thủ thành Kiran.

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 19:20 PM (GMT+7)
