Video bóng đá Algeria - Burkina Faso: Mahrez đá penalty, đoạt vé vòng knock-out (CAN Cup)

ĐT Algeria nối dài mạch bất bại trong 90 phút lên con số 18 trận, sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burkina Faso ở bảng E, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out Cúp bóng đá châu Phi 2025 (CAN 2025).

Mahrez giúp Algeria có vé vào vòng knock-out

Đội bóng Bắc Phi nhập cuộc đầy chủ động và sớm bị từ chối một quả phạt đền ngay phút thứ hai, khi Bertrand Traore ngã trong vòng cấm. Dù vậy, đến phút 22, Algeria vẫn được hưởng 11 m sau tình huống Rayan Ait-Nouri bị Ismahila Ouedraogo phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Riyad Mahrez lạnh lùng đánh lừa thủ môn Herve Koffi, ghi bàn mở tỷ số cho “Những chiến binh sa mạc”.

Về phần mình, Burkina Faso gần như không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào trong hiệp một, song họ lại tiến rất gần bàn gỡ ngay trước giờ nghỉ, khi cú đánh đầu cận thành của Pierre Kabore đưa bóng dội cột phải.

Giorgi Minoungou, người từng ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp Burkina Faso đánh bại Guinea Xích Đạo, suýt tái hiện khoảnh khắc ấy đầu hiệp hai, khi cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ở chiều ngược lại, Ibrahim Maza hai lần tiến gần bàn thắng cho Algeria: lần đầu dứt điểm chệch cột trái, trước khi bị Koffi từ chối ở cự ly gần sau một pha xử lý khéo léo.

Với Algeria, họ đã chính thức đoạt vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, trận thua đầu tiên tại CAN 2025 vẫn không đẩy “Những chú ngựa ô” Burkina Faso vào thế bất lợi, khi họ tạm đứng nhì bảng trước lượt trận cuối. Chỉ cần một điểm trước Sudan, Burkina Faso sẽ đủ điều kiện vượt qua vòng bảng lần thứ năm trong sáu kỳ tham dự.