Video bóng đá Algeria - Burkina Faso: Mahrez đá penalty, đoạt vé vòng knock-out (CAN Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Video bóng đá Algeria - Burkina Faso: Mahrez đá penalty, đoạt vé vòng knock-out (CAN Cup)

Sự kiện: Riyad Mahrez

ĐT Algeria đang cho thấy sức mạnh đáng nể của một ứng viên vô địch. Với ngôi sao Mahrez trong đội hình, Algeria đang duy trì bước tiến thần tốc ở CAN 2025.

ĐT Algeria nối dài mạch bất bại trong 90 phút lên con số 18 trận, sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burkina Faso ở bảng E, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out Cúp bóng đá châu Phi 2025 (CAN 2025).

Mahrez giúp Algeria có vé vào vòng knock-out

Mahrez giúp Algeria có vé vào vòng knock-out

Đội bóng Bắc Phi nhập cuộc đầy chủ động và sớm bị từ chối một quả phạt đền ngay phút thứ hai, khi Bertrand Traore ngã trong vòng cấm. Dù vậy, đến phút 22, Algeria vẫn được hưởng 11 m sau tình huống Rayan Ait-Nouri bị Ismahila Ouedraogo phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Riyad Mahrez lạnh lùng đánh lừa thủ môn Herve Koffi, ghi bàn mở tỷ số cho “Những chiến binh sa mạc”.

Về phần mình, Burkina Faso gần như không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào trong hiệp một, song họ lại tiến rất gần bàn gỡ ngay trước giờ nghỉ, khi cú đánh đầu cận thành của Pierre Kabore đưa bóng dội cột phải.

Giorgi Minoungou, người từng ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp Burkina Faso đánh bại Guinea Xích Đạo, suýt tái hiện khoảnh khắc ấy đầu hiệp hai, khi cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ở chiều ngược lại, Ibrahim Maza hai lần tiến gần bàn thắng cho Algeria: lần đầu dứt điểm chệch cột trái, trước khi bị Koffi từ chối ở cự ly gần sau một pha xử lý khéo léo.

Với Algeria, họ đã chính thức đoạt vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, trận thua đầu tiên tại CAN 2025 vẫn không đẩy “Những chú ngựa ô” Burkina Faso vào thế bất lợi, khi họ tạm đứng nhì bảng trước lượt trận cuối. Chỉ cần một điểm trước Sudan, Burkina Faso sẽ đủ điều kiện vượt qua vòng bảng lần thứ năm trong sáu kỳ tham dự.

Video bóng đá Nigeria - Tunisia: Dàn sao lớn nhảy múa, sớm lấy "vé vàng" (CAN Cup)
Video bóng đá Nigeria - Tunisia: Dàn sao lớn nhảy múa, sớm lấy "vé vàng" (CAN Cup)

(Lượt trận thứ 2 bảng C) "Đại tiệc bàn thắng" cùng màn trình diễn ấn tượng của dàn sao đẳng cấp đã tạo nên trận đấu đáng xem.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/12/2025 03:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Riyad Mahrez Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN