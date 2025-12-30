Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Angola - Ai Cập: "Thần may mắn" ngoảnh mặt (CAN Cup)

Sự kiện: CAN Cup 2025 Mohamed Salah

(Bảng B CAN Cup) Angola tạo ra nhiều cơ hội trước Ai Cập nhưng họ lại không thể tận dụng được.

Ai Cập cầm bóng tốt hơn trong hiệp một khi đạt tỷ lệ lên tới 62%. Tuy nhiên, họ lại ít khi có được những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của Angola. 

Về phần Angola, đội bóng này thi đấu rất quyết tâm và tạo ra một số thời cơ ăn bàn. Trong hiệp một, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Shobeir, Ai Cập có lẽ khó thoát khỏi bàn thua trước Angola.

Bước sang hiệp hai, Angola gia tăng sức ép. Họ liên tục tạo ra các cơ hội ngon ăn, nhưng may mắn không đến. Đã có 1 lần cột dọc cứu thua cho Ai Cập sau cú đá phạt của Fredy. 

&nbsp;&nbsp;

  

Angola thi đấu nỗ lực trước Ai Cập

Ai Cập không cầ n ghi bàn ở trận này bởi họ đã sớm có vé đi tiếp. Do đó , việc không thủng lưới trước Angola đã là thành công. 

Angola hòa chung cuộc Ai Cập với tỷ số 0-0. Kết quả ấy không ảnh hưởng tới ngôi đầu của Ai Cập, trong khi Angola níu lấy cơ hội đi tiếp khi vươn lên vị trí thứ 3 bảng B CAN Cup với 2 điểm trong tay. Angola sẽ phải đợi xem họ có trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất hay không để đoạt vé đi tiếp.

  

Tỷ số chung cuộc: Angola 0-0 Ai Cập

Đội hình xuất phát: 

Angola: Marques, Modesto, Gaspar, Carmo, Fortuna, Maestro, Mukendi, Fredy, Luvumbo, Mabululu, Banza

 Ai Cập: Shobeir, Ismail, Abdelmaguid, Sobhi, Lasheen, Eid, Saber, Adel, Fatouh, Mohamed, Mohsen

(Lượt trận mở màn bảng B) Dàn sao của ĐT Ai Cập gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

30/12/2025 00:06 AM (GMT+7)
