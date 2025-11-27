Mbappe lập poker giúp Real thắng trận: Sự trở lại kịp thời của siêu sao (Clip tin nóng)

Kylian Mbappe vừa tỏa sáng rực rỡ trong chuyến làm khách của Real Madrid trước Olympiacos. Tiền đạo người Pháp khiến tất cả ngỡ ngàng khi lập hat-trick chỉ trong vòng hơn 6 phút. Từ phút 22 đến phút 29, số 10 của Real Madrid liên tục làm tung lưới đối thủ.

Kylian Mbappe trở lại với cú poker vào lưới Olympiacos

Theo thống kê từ BBC, Mbappe chỉ mất tổng cộng 6 phút 42 giây để hoàn thành cú hat-trick. Đây là thành tích tốt thứ hai trong lịch sử của Champions League. Người đang nắm giữ kỷ lục ghi hat-trick nhanh nhất đang thuộc về Salah trong trận đấu gặp Rangers hồi năm 2022. Tiền đạo người Ai Cập chỉ mất 6 phút 13 giây để hoàn thành 3 bàn thắng.

Sang hiệp hai, Mbappe còn có thêm một bàn thắng nữa để hoàn thành cú poker đầu tiên trong mùa giải 2025/26. Với 4 bàn vào lưới Olympiacos, tiền đạo người Pháp vọt lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" tại Champions League với 9 bàn sau 5 trận. Đây có thể nói là tín hiệu cực vui cho người hâm mộ Real Madrid. Trước đó, Mbappe đang tịt ngòi 3 trận liên tiếp.

