Haaland cán mốc 300 bàn nhanh hơn Ronaldo, vẫn trách bản thân điều gì?

Haaland cán mốc đáng nhớ

Tiền đạo người Na Uy ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp cấp CLB, giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng bằng chiến thắng 1-0 trước Coventry City, qua đó tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh. 300 bàn thắng của Haaland được anh ghi trong màu áo Molde của Na Uy, Salzburg (Áo), Dortmund và Man City. Anh chỉ cần 384 lần ra sân để đạt cột mốc này, chậm hơn đôi chút so với Lionel Messi (365 trận), nhưng vượt qua cả Kylian Mbappe (398) và Cristiano Ronaldo (499).

Haaland ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp cấp CLB, góp công giúp Man City đánh bại Coventry City

Man City đã chi hơn 450 triệu bảng để cải tổ đội hình dưới thời tân HLV Enzo Maresca, nhưng Haaland vẫn là tài sản quý giá nhất của đội bóng nửa xanh thành Manchester. Cú đánh đầu ở phút 26 tại sân Etihad mang tính quyết định trong trận đấu với Coventry City, đồng thời giúp Maresca duy trì khởi đầu hoàn hảo kể từ khi nhận nhiệm vụ đầy thách thức là kế nhiệm Pep Guardiola.

Haaland cũng đã cán mốc 20 bàn thắng bằng đầu cho Man City tại Ngoại hạng Anh. Anh chỉ mất hơn 4 mùa giải để ghi nhiều bàn thắng bằng đầu cho Man City hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử CLB tại Ngoại hạng Anh.

Dù sở hữu chiều cao lên tới 1,96 m, Haaland chưa bao giờ được xem là một cầu thủ nổi tiếng với khả năng đánh đầu. Thực tế, chỉ 3 trong 27 bàn thắng đầu tiên của anh cho Man City tận dụng lợi thế về chiều cao. Một trong những pha lập công đáng nhớ nhất của tiền đạo người Na Uy tại Etihad là cú vô lê trên không vào lưới Dortmund ở độ cao khoảng 1,8m so với mặt đất, và rõ ràng sẽ dễ dàng hơn nếu anh dùng đầu để ghi bàn.

Haaland tự trách bản thân

Sau trận thắng Coventry City, Haaland thừa nhận rằng anh đáng lẽ phải giúp đội nhà có một trận đấu dễ dàng hơn. Tiền đạo người Na Uy nói: “Tôi lẽ ra phải ghi thêm bàn để kết thúc trận đấu, nhưng tôi đã không làm được. Vì thế, tôi khiến trận đấu trở nên khó khăn với toàn đội và để Coventry duy trì hy vọng cho đến cuối trận. Ở Ngoại hạng Anh, nếu bạn không tận dụng cơ hội, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn”.

Công việc của Maresca sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Haaland duy trì được phong độ ghi bàn, khi tiền đạo người Na Uy đã có bàn thắng thứ ba sau 3 trận.

“Đó là một chiến thắng quan trọng, khác với hai trận đầu tiên. Tôi rất vui. Tôi hiểu các cầu thủ hơn qua từng ngày và chúng tôi hiểu nhau hơn. Điều đó có nghĩa là đội bóng sẽ ngày càng tiến bộ”, Maresca nói.

Man City tiếp tục mạnh tay chi tiêu trong kỷ nguyên hậu Pep Guardiola và hoạt động chuyển nhượng chỉ kết thúc vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với các bản hợp đồng Enzo Fernandez và Iliman Ndiaye. Cả hai đều đá chính trước Coventry City, cùng với một tân binh đắt giá khác trong mùa hè là Elliot Anderson.

Haaland nói thêm: “Tôi nghĩ chúng tôi đã đưa về nhiều cầu thủ hiểu rõ đẳng cấp cần có. Enzo Fernandez hiểu cảm giác giành danh hiệu và thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Cậu ấy sẽ ngay lập tức hòa nhập với đội, Elliot cũng vậy. Cậu ấy đã thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong thời gian dài và từng khoác áo đội tuyển Anh, nên hiểu cảm giác chơi cho một đội bóng hàng đầu là như thế nào.

Chúng tôi phải cố gắng xây dựng một điều gì đó và giúp họ cảm thấy được chào đón nhiều nhất có thể, giống như cách tôi được chào đón khi mới đến Man City. Tôi bước vào đội và ngay lập tức thể hiện được khả năng, đó cũng là điều người ta kỳ vọng ở những cầu thủ giỏi”.

Man City đang hơn đội đương kim vô địch Arsenal 3 điểm, trong khi “Pháo thủ” sẽ đối đầu Chelsea vào 22h30 đêm nay (6/9).