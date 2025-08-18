MU thua Arsenal: Đáng sợ "nghệ thuật hắc ám", dàn tân binh làm Amorim ngất ngây

⚽Bayindir sập bẫy "nghệ thuật hắc ám"

Arsenal chỉ mất 13 phút để phá vỡ thế cân bằng trận đấu khi tận dụng sai lầm của Bayindir. Thủ môn dự bị của MU trong ngày được chọn thay cho Andre Onana vừa trở lại sau chấn thương đã xử lý lóng ngóng ở quả phạt góc, từ đó tạo điều kiện để Calafiori dễ dàng đánh đầu vào lưới.

Chỉ với tác động nhỏ từ Saliba, Bayindir đã không kiểm soát được không gian của mình. Thủ môn này phàn nàn với trọng tài, nhưng không giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí VAR còn không vào cuộc để kiểm tra xem liệu Bayindir bị Saliba phạm lỗi hay không.

Bayindir mắc sai lầm

Bayindir cũng không thể tạo ra các pha chuyền dài tốt để mở ra thời cơ cho đồng đội. Khả năng chuyền bóng hạn chế và điểm yếu trong các tình huống chống bóng bổng của Bayindir luôn là vấn đề lớn. Vấn đề này không dễ giải quyết ngay cả khi Onana trở lại, bởi thủ môn người Cameroon cũng gặp khó trước các đội chuyên có lối chơi áp sát thủ môn ở các pha bóng cố định.

Cựu thủ môn Joe Hart cho rằng Bayindir nên dùng tay trái đẩy Saliba ra, đồng thời dùng tay phải đấm bóng. Để trở thành thủ môn hàng đầu tại Ngoại hạng Anh, người gác đền cần biết cách tranh chấp chứ không chỉ cản phá. Sự rụt rè của Bayindir, cùng việc MU không bảo vệ tốt khu vực cấm địa, khiến đội bóng dễ tổn thương ở những thời điểm quyết định.

Arsenal từng ghi nhiều bàn từ các quả phạt góc như ở trận gặp MU. Thứ vũ khí nguy hiểm này tới nay vẫn rất khó bị hóa giải.

🧤Đẳng cấp của Raya

Trong khi Bayindir có màn trình diễn đáng quên, thì Raya lại nhiều lần cứu nguy cho Arsenal. Cunha và Mbeumo đã thử thách thủ thành của Arsenal trong 2 hiệp đấu nhưng đều không thắng được "người gác đền" sinh năm 1995.

Raya không hoàn hảo, đặc biệt trong hiệp một khi có các tình huống xử lý mạo hiểm. Nhưng rốt cuộc, anh đã làm tốt nhiệm vụ vào thời khắc quyết định.

Raya góp công lớn vào chiến thắng 1-0 của Arsenal trước MU

Các ngôi sao MU thực sự phải nản lòng trước màn trình diễn của Raya. Đó là lý do để anh được trang Whoscored chấm 8,2 điểm, con số cao nhất trận.

🔥"Tam tấu" mới của MU ra mắt

Khi Sesko vào sân ở 25 phút cuối trận, người hâm mộ MU đã được chứng kiến bộ ba tấn công mới của đội nhà. Cunha, Mbeumo và Sesko tạo nên bộ ba trị giá 207,5 triệu bảng.

Cunha và Mbeumo khiến khán giả phấn khích với những pha đi bóng lắt léo và đầy tốc độ. Tiếc thay, họ không thể mang về bàn thắng nên MU đành chấp nhận thua 0-1 chung cuộc.

Nhìn sâu xa hơn, chính sự xông xáo của 2 cầu thủ này giúp đội chủ sân Old Trafford nguy hiểm hơn khi không có bóng. Thời điểm pressing được cải thiện, các cầu thủ không ngần ngại áp sát đối thủ và giành chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp ở tuyến giữa.

Cunha và Mbeumo không ghi bàn nhưng vẫn khiến các fan MU sung sướng

Trong khi đó, Sesko không có nhiều thời gian thể hiện nhưng vẫn để lại dấu ấn đáng khen. Anh tận dụng tốt thể hình lý tưởng của mình để có những pha bóng làm tường.

Tốc độ bứt phá trong 5 mét đầu tiên của Sesko hứa hẹn sẽ là bài toán khó cho các hậu vệ Ngoại hạng Anh. Sự nhiệt huyết khi pressing từ tuyến đầu của cầu thủ này cũng sẽ làm hài lòng Amorim và người hâm mộ. Dù kỹ năng đỡ bước một và thời điểm nhảy lên tranh chấp bóng bổng cần cải thiện, năng lượng và khả năng di chuyển của Sesko cho thấy anh vượt trội so với Hojlund và Zirkzee.

😢Màn ra mắt đáng quên của Gyokeres

Màn trình diễn của Gyokeres trong hiệp một có thể được tóm gọn bằng 1 khoảnh khắc, khi anh dễ dàng vượt qua De Ligt bằng sức mạnh, nhưng ngay lập tức để mất bóng trong vòng cấm MU.

Gyokeres thường tìm cách phối hợp với Martinelli và Saka, nhưng các đường chuyền lại thiếu độ chính xác, khiến anh không thể tận dụng cơ hội. Quyết định chưa tối ưu không chỉ là vấn đề của riêng Gyokeres, mà còn của cả Arsenal. Ngay từ đầu trận, đội bóng của Mikel Arteta tỏ ra chậm chạp, thiếu chủ động, dù có một vài khoảnh khắc tấn công đáng chú ý.

Gyokeres chưa thể ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

Kai Havertz được vào sân thay Gyokeres trong hiệp hai, nhưng anh cũng tỏ ra không quá nổi bật. Vì thế, trong trận gặp Leeds United (23h30, 23/8) tại sân Emirates sắp tới, Gyokeres nhiều khả năng vẫn giữ suất đá chính.