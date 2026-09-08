"Kẻ nổi loạn" Hull City: 3 trận 0 bàn thua, khối bê tông khó bị xuyên phá

Phòng ngự đơn giản nhưng hiệu quả

Tân binh Hull City là lựa chọn của phần lớn các chuyên gia cho khả năng phải xuống hạng khỏi Premier League, nhưng sau 3 trận, “Những chú Hổ” đã có 7 điểm và là đội duy nhất còn lại tại giải đấu hàng đầu nước Anh chưa phải nhận bàn thua nào. Trận hòa 0-0 đầy quả cảm trước Aston Villa hôm 5/9 càng cho thấy Hull City không trở lại Premier League chỉ để làm đội lót đường.

Hull City là đội bóng duy nhất vẫn chưa thủng lưới ở Premier League mùa này

HLV Sergej Jakirovic đã lựa chọn sự thực dụng tuyệt đối ở mùa giải này khi bố trí đội hình theo hệ thống 5-4-1, đôi lúc chuyển sang 4-2-3-1, 4-4-2 hoặc 3-4-3 trong trận đấu.

Không có gì cầu kỳ trong cách Hull City tổ chức phòng ngự. Họ lùi sâu để bảo vệ vòng cấm với số đông và duy trì tính kỷ luật. Tính đến thời điểm này của mùa giải, các đối thủ của Hull City có tỷ lệ chuỗi phối hợp kết thúc ở 1/3 cuối sân cao nhất giải, lên tới 49,45%.

Sau đó, Hull City tận dụng thể hình và sức mạnh của tiền đạo Oli McBurnie để phát động các đợt phản công, với sự hỗ trợ từ các tiền vệ tấn công và hậu vệ cánh.

Dù chấp nhận nhường quyền kiểm soát lãnh thổ và bóng cho đối phương, “Những chú Hổ” vẫn thực hiện rất tốt những nhiệm vụ cơ bản. Họ đứng thứ hai Premier League về số lần phá bóng (101), đồng thời có hai cầu thủ nằm trong top 4 của giải về tổng số pha chặn bóng và phá bóng: John Egan với 32 lần và Nobel Mendy với 24 lần.

Hạng mục Chỉ số Thứ hạng chỉ số Bàn thắng 3 14 Bàn thua 0 1 Phá bóng thành công 101 2 Cú sút bị chặn 17 4 Tỷ lệ kiểm soát bóng 28,7 20

Một số thống kê đáng chú ý của Hull City sau 3 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này

Phía trước hàng thủ, tiền vệ phòng ngự Lucas Gourna Douath đã tạo nên một tấm lá chắn ấn tượng. Tiền vệ người Pháp đang có trung bình 2,83 pha tắc bóng và 1,42 lần đánh chặn mỗi 90 phút, cùng 11,3 đóng góp phòng ngự mỗi 90 phút.

Khối phòng ngự lùi sâu, với các hậu vệ giành chiến thắng trong những pha tranh chấp và hàng tiền vệ giàu năng lượng, đã khiến Hull City cực kỳ khó bị xuyên phá. Điều đó tạo cơ hội để các tiền đạo chớp thời cơ, như cách họ từng làm trong những chiến thắng trước MU và Coventry City.

Thành tích của Hull City có thể duy trì?

Dù tạo nên khởi đầu tuyệt vời trong lần trở lại Premier League, những chỉ số phía sau thành tích này vẫn cho thấy những mối lo rằng Hull City khó có thể duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trong thời gian dài.

Coventry City tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,23 trước Hull City ở vòng 2, và đó vẫn là mức xG thấp nhất mà một đối thủ tạo ra trước đội bóng của HLV Jakirovic trong một trận đấu từ đầu mùa. Chỉ có 3 đội phải đối mặt với nhiều cú sút trong vòng cấm hơn Hull City (32).

Thủ môn Konstantinos Tzolakis là lý do quan trọng nhất giúp Hull City vẫn chưa bị xuyên thủng. Tuyển thủ Hy Lạp thực hiện 9 pha cứu thua tương đương 0,58 bàn thắng được ngăn chặn.

Thủ môn Tzolakis của Hull City vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại Premier League mùa này

Tzolakis cũng đứng thứ hai trong số các thủ môn về số lần bắt bóng bổng (7) và thu hồi bóng trong vai trò thủ môn quét (3), đồng thời đứng đầu trong số tất cả cầu thủ tại giải đấu hàng đầu nước Anh về số lần thu hồi bóng (43). Nếu Tzolakis sa sút phong độ, Hull City có thể phải trả giá rất đắt.

Không chỉ vậy, chỉ 1 trong 3 bàn thắng của Hull City cho đến nay đến từ tình huống bóng sống, trong khi cả 2 bàn thắng vào lưới MU đều xuất phát từ các tình huống cố định. Chưa cầu thủ Hull City nào ghi quá 1 bàn tại Premier League, trong khi tiền đạo đá chính McBurnie đã bỏ lỡ cả 2 cơ hội ngon ăn và vẫn chưa có bàn thắng.

Hull City đã cho thấy những tín hiệu ban đầu đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tìm ra một chân sút có khả năng ghi bàn thường xuyên và giảm bớt áp lực cho thủ môn sẽ là những nhiệm vụ hàng đầu mà HLV Jakirovic cần giải quyết trên sân tập.

Hull City đang có hàng thủ tốt nhất Premier League: