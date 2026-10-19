Yamal đang thắng thế Dembele về mọi mặt ở đại chiến PSG - Barcelona

Chúng ta đã biết điều gì sắp xảy ra đêm thứ Ba tới (2h, 21/10): PSG – Barcelona, hai CLB mạnh nhất và xếp hạng cao nhất tại Champions League lúc này, sẽ gặp nhau tại Parc des Princes. Và trận đấu này sẽ có sự góp mặt của những ngôi sao tấn công hạng nặng của bóng đá thế giới.

Đáng chú ý nhất là cuộc đấu giữa Lamine Yamal và Ousmane Dembele. 3 năm trước 2 cầu thủ này còn chung đội và từng có chút thời gian rất ngắn ngủi đá trên sân cùng nhau hồi tháng 4/2023. Nhưng giờ hai người đã ở hai đầu chiến tuyến và có thành công của riêng mình.

Tầm ảnh hưởng của họ lên 2 đội là rất lớn và trước màn so tài giữa tuần này, cả hai đều đã tỏa sáng tại giải quốc nội. Ai đang hơn ai vào lúc này? Con số nói rằng đó là Yamal.

Họ có thành tích đối đầu ra sao? Con số một lần nữa nói vẫn là Yamal.

Thể hiện của Yamal Kết quả Thể hiện của Dembele Bị thay ra phút 61 PSG 2-3 Barcelona (tứ kết lượt đi Cúp C1 2023/24) 1 bàn thắng (gỡ hòa 1-1) 1 kiến tạo (mở tỷ số 1-0) Barcelona 1-4 PSG (tứ kết lượt về Cúp C1 2023/24) 1 bàn (gỡ hòa 1-1), 1 kiến tạo (nâng tỷ số lên 3-1) 1 bàn (gỡ hòa 1-1) Tây Ban Nha 2-1 Pháp (bán kết EURO 2024) Bị thay ra phút 79 2 bàn (1 penalty) Tây Ban Nha 5-4 Pháp (bán kết UEFA Nations League 2025) Bị thay ra phút 76 Câu 1 quả penalty (mở tỷ số 1-0) Tây Ban Nha 2-0 Pháp (bán kết World Cup 2026)

Như vậy Yamal không chỉ thắng đối đầu với Dembele 4-1, thể hiện trong các trận đấu của anh gần đây khi gặp Dembele đều nổi trội hơn trong khi Dembele tỏ ra rất mờ nhạt. Yamal hơn 2 năm trước còn rất trẻ nhưng giờ, dù mới 19 tuổi, đã trở thành một ngôi sao giàu kinh nghiệm và ngày càng tiến bộ.

Dù vậy, cuộc gặp đêm thứ Ba tới sẽ là lần đầu tiên Dembele và Yamal đụng độ kể từ khi PSG bước vào kỷ nguyên thống trị Champions League. PSG và Barca đã gặp nhau hồi tháng 10/2025 nhưng Dembele khi đó chấn thương và vắng mặt, Yamal dù vậy cũng lúc đó đang ở trạng thái không khỏe mạnh và tỏ ra mờ nhạt khi PSG thắng 2-1.

Bên cạnh đó, Dembele ở PSG rất hay được cho nghỉ dưỡng sức ở nửa đầu mùa giải vì PSG đá một phong cách đòi hỏi chạy rất nhiều, và vì trình độ đối thủ ở Ligue 1 quá yếu nên PSG khá thoải mái dùng dự bị mà không phiền tới Dembele đá chính. Anh chỉ thi thoảng được tung vào sân khi đội nhà đang có thế trận chật vật.

Dembele đã được dưỡng sức cho màn đại chiến sắp diễn ra, trong khi Yamal luôn là nhân tố gồng gánh Barcelona trong từng trận đấu. Liệu đó sẽ là lợi thế để Dembele cùng PSG có được chiến thắng trên sân nhà?