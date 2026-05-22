Guardiola xác nhận rời Man City: Gửi "tâm thư" xúc động, bất ngờ công việc mới

Pep xác nhận rời Man City, đảm nhận vai trò mới bất ngờ

Chiều 22/5 (giờ Việt Nam), Man City xác nhận Pep Guardiola sẽ rời cương vị HLV trưởng đội bóng vào mùa hè năm nay, khép lại 10 năm dẫn dắt đầy dấu ấn kể từ khi ông đến CLB vào tháng 7/2016.

Dù chia tay băng ghế huấn luyện, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tiếp tục đồng hành cùng City Football Group trong vai trò Đại sứ toàn cầu. Công việc mới của ông sẽ bao gồm tư vấn chuyên môn cho các CLB thuộc hệ thống, tham gia các dự án và hoạt động hợp tác chiến lược.

Chia sẻ trong thông báo chia tay, Guardiola xúc động nhắc lại những kỷ niệm tại Manchester: “Khi tôi đến đây, cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi là với Noel Gallagher. Tôi bước ra và nghĩ rằng: ‘Được rồi… Noel ở đây sao? Chuyện này sẽ rất thú vị đây.

Và chúng ta đã có quãng thời gian tuyệt vời như thế. Đừng hỏi tôi lý do rời đi. Không có lý do gì cả, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết đã đến lúc. Không gì là mãi mãi, nếu có, tôi đã ở lại đây rồi. Điều tồn tại mãi mãi sẽ là cảm xúc, con người, ký ức và tình yêu tôi dành cho Man City".

Pep tri ân fan, nhắc lại những kỷ niệm đẹp

Nhà cầm quân 55 tuổi cũng nhắc đến nhiều ký ức đặc biệt cùng người hâm mộ, từ những chuyến làm khách khó khăn, chức vô địch Champions League tại Istanbul:

“Hãy nhớ vụ tấn công Manchester Arena, khi thành phố này cho cả thế giới thấy sức mạnh thực sự là gì. Không phải giận dữ. Không phải sợ hãi. Mà là tình yêu. Là cộng đồng. Là sự đoàn kết. Một thành phố đoàn kết".

Guardiola cũng xúc động khi nhắc tới biến cố mẹ của ông qua đời trong đại dịch COVID-19 và cách CLB đồng hành với mình: “Hãy nhớ việc tôi mất mẹ trong thời kỳ COVID và cảm nhận được CLB này đã giúp tôi vượt qua như thế nào. Người hâm mộ, nhân viên CLB, người dân Manchester, các bạn đã cho tôi sức mạnh khi tôi cần nhất".

Khép lại bài phát biểu, Guardiola nói: “Các cầu thủ sẽ không quên - từng khoảnh khắc, từng giây phút, tôi, ban huấn luyện, CLB này, tất cả mọi thứ. Những gì chúng tôi làm được là vì tất cả các bạn. Và các bạn thực sự phi thường. Vậy nên khi thời gian của tôi khép lại, hãy vui lên. Mọi thứ thực sự quá tuyệt vời".

Sếp lớn ca ngợi, tổ chức nhiều hoạt động tri ân Pep

Chủ tịch Man City, Khaldoon Al Mubarak, đánh giá hành trình 10 năm của Guardiola đã thay đổi hoàn toàn CLB: “Trong suốt 10 năm qua, sự trung thực và niềm tin là nền tảng cho mọi điều chúng tôi cùng Pep trải qua. Hôm nay, quyết định đúng đắn là Pep kết thúc hành trình của mình với tư cách HLV Man City.

Đã có những thời điểm Pep hoàn toàn có thể dừng lại và như thế cũng là đủ. Nhưng bằng cách nào đó, ông ấy luôn tìm ra nguồn năng lượng mới để tiếp tục chiến thắng và mang lại thành công".

Giám đốc điều hành Ferran Soriano cũng ca ngợi di sản mà Guardiola để lại: “Chúng tôi may mắn được làm việc cùng Pep Guardiola trong suốt 10 năm. Chúng tôi chứng kiến sự vĩ đại, cống hiến, nhưng cũng cả tình bạn và sự nhân văn của ông ấy".

Man City cho biết, CLB sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân Guardiola trong những ngày tới để tôn vinh “một HLV mang tính cách mạng và là thành viên mãi mãi của đại gia đình Man City".

Man City sẽ có kế hoạch tri ân Pep Guardiola hoành tráng

Những kỷ lục và di sản vĩ đại

Trong 10 năm, Guardiola giúp Man City giành tổng cộng 20 danh hiệu lớn, trở thành HLV thành công nhất lịch sử đội bóng. Bảng thành tích gồm: 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 3 FA Cup, 5 League Cup, 1 FIFA Club World Cup, 1 UEFA Super Cup và 3 siêu cúp Anh.

Ông cũng sẽ có trận thứ 593 dẫn dắt đại diện thành Manchester, gặp Aston Villa ở vòng 38 Ngoại hạng Anh (22h, 24/5), vượt Les McDowall để trở thành HLV có thời gian dẫn dắt dài nhất lịch sử CLB.

Mùa giải 2017/18, Man City giành 100 điểm tại Ngoại hạng Anh — kỷ lục giải đấu. Đội bóng cũng lập hàng loạt cột mốc khác như ghi 106 bàn, thắng 32 trận, giành 50 điểm sân khách và hiệu số +79.

Mùa 2018/19, Guardiola giúp Man City trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh giành trọn bộ 4 danh hiệu quốc nội gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup và siêu cúp Anh trong cùng một mùa giải.

Đến mùa 2022/23, Man City hoàn tất cú "ăn 3" gồm Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup — thành tích được xem là đỉnh cao trong lịch sử 132 năm của CLB.

Ngay sau đó, đội bóng tiếp tục giành siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup, trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử đoạt 5 danh hiệu lớn chỉ trong một năm dương lịch.

Mùa 2023/24, Guardiola đưa Man City tới chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 4 liên tiếp — điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh. Trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt đội bóng, ông khép lại hành trình bằng việc giành thêm FA Cup và League Cup.

Ngoài danh hiệu và kỷ lục, Guardiola còn được xem là người tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới bóng đá Anh nhờ triết lý kiểm soát bóng và lối chơi tấn công đẹp mắt.