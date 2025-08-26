Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Gordon dính thẻ đỏ dại dột, Newcastle khủng hoảng trầm trọng

Sự kiện: Newcastle United Liverpool Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khoảnh khắc mất kiểm soát của Anthony Gordon đã báo hại Newcastle. Chiếc thẻ đỏ của anh không chỉ khiến đội nhà thua trận mà còn đẩy CLB vào khủng hoảng.

  

🔴 Pha vào bóng liều lĩnh và quyết định từ VAR

Tình huống bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút bù giờ hiệp một, khi Newcastle đang bị dẫn 1-0. Trong một nỗ lực đoạt bóng, Anthony Gordon đã chạy nước rút một quãng đường dài trước khi thực hiện một pha xoạc bóng bằng gầm giày với tốc độ cao, đạp thẳng vào bắp chân của Virgil van Dijk và để lại những dấu đinh rõ rệt.

Ban đầu, trọng tài Simon Hooper chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại màn hình, ông đã thay đổi quyết định. Thông báo chính thức được phát đi tại sân St James' Park: "Sau khi xem lại, cầu thủ số 10 của Newcastle United đã thực hiện một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Pha vào bóng được thực hiện với tốc độ cao và có va chạm rõ ràng vào bắp chân của cầu thủ số 4 của Liverpool. Quyết định cuối cùng của tôi là thẻ đỏ."

Trọng tài chính Simon Hooper rút thẻ đỏ sau khi kiểm tra lại VAR

Trọng tài chính Simon Hooper rút thẻ đỏ sau khi kiểm tra lại VAR

🗣️ Cuộc tranh luận của các huyền thoại: "Ngu ngốc" hay "ham bóng"?

Pha bóng này ngay lập tức tạo ra một cuộc tranh luận nảy lửa trong giới chuyên gia.

Alan Shearer: Huyền thoại của Newcastle đã không giấu được sự tức giận, ông viết trên mạng xã hội X: "Thật là một pha vào bóng ngu ngốc. Đó là một thẻ đỏ rõ ràng". Phản ứng của Shearer thể hiện sự thất vọng tột độ với hành động thiếu suy nghĩ của cầu thủ chủ chốt.

Jamie Carragher & Thierry Henry: Trên sóng Sky Sports, Jamie Carragher gọi Gordon là "dại dột", cho rằng anh đã bị "hưng phấn quá mức" bởi bầu không khí náo nhiệt. Thierry Henry đồng tình và phân tích sâu hơn: "Ở thời của chúng tôi, đó có thể chỉ là thẻ vàng. Nhưng vào thời điểm nó xảy ra, tôi đã nghĩ đó là thẻ đỏ. Tại sao bạn lại đặt mình vào tình huống này? Cậu ấy đã bị cuốn theo những gì đang diễn ra".

Vết thương ở bắp chân Virgil van Dijk sau pha vào bóng của Anthony Gordon

Vết thương ở bắp chân Virgil van Dijk sau pha vào bóng của Anthony Gordon

💣 Thất bại cay đắng và cơn khủng hoảng thêm trầm trọng

Chơi thiếu người trong cả hiệp hai, Newcastle đã thể hiện một tinh thần chiến đấu phi thường. Dù bị Hugo Ekitike nâng tỷ số lên 2-0 ngay sau giờ nghỉ, họ vẫn kiên cường gỡ hòa 2-2 nhờ các pha lập công của Bruno Guimaraes và William Osula. Tuy nhiên, bi kịch đã đến ở phút 90+10 khi ngôi sao trẻ Rio Ngumoha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Liverpool.

Thất bại này để lại một hậu quả nặng nề. Gordon sẽ bị treo giò 3 trận. Điều này khiến cuộc khủng hoảng trên hàng công của "Chích chòe" trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết, trong bối cảnh tiền đạo số một Alexander Isak cũng đang "đình công" và bị cách ly khỏi đội. Giờ đây, HLV Eddie Howe sẽ phải bước vào giai đoạn khốc liệt đầu mùa giải mà không có hai lựa chọn tấn công tốt nhất của mình.

Theo Minh Nhật

