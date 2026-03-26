Everton khởi kiện Ngoại hạng Anh, yêu cầu Chelsea bị trừ điểm để vào nhóm dự Cúp C1

Chelsea bị phạt quá nhẹ

Các hãng tin lớn tại Anh đồng loạt cho biết Everton đã gửi thư lên Premier League yêu cầu tổ chức điều hành giải đấu giải trình cho án phạt đối với CLB Chelsea. Everton đi kèm thông điệp rằng họ sẽ khởi kiện giải đấu này nếu không được giải thích thỏa đáng, hoặc Premier League không chỉnh sửa bản án cho phù hợp.

Chelsea bị phạt vì trả tiền "chui" cho môi giới cầu thủ để có được những ngôi sao như Eden Hazard

Theo tờ The Guardian, Everton bày tỏ sự bức xúc khi Chelsea bị phạt 10,75 triệu bảng kèm hưởng án treo lệnh cấm chuyển nhượng, sau khi Chelsea bị phát hiện đã trả 47,5 triệu bảng cho các nhà môi giới cầu thủ trong giai đoạn 7 năm (tiêu biểu là vụ mua Eden Hazard), nhưng không khai báo số tiền trong báo cáo tài chính thường niên. Everton và nhiều CLB khác cho rằng án phạt này là quá nhẹ.

Nguồn tin cho biết không chỉ Everton, giám đốc của nhiều CLB khác đã phản ánh sự bất bình của họ do Chelsea đang được “xử theo một bộ luật khác” dù sai phạm tài chính nghiêm trọng. Everton và Nottingham Forest đặc biệt cảm thấy bực bởi họ đều đã bị trừ điểm bởi Premier League do vi phạm luật Tài chính & Lợi nhuận bền vững.

"Liên minh kiện tụng"

Everton đã bị trừ 8 điểm mùa 2023/24 cho những sai phạm trong mùa 2021/22, nhưng lúc này họ vẫn có thể bị trừ tiếp. Burnley đã kiện lên Premier League rằng họ là bên bị ảnh hưởng bởi những vi phạm của Everton dẫn tới xuống hạng mùa 2021/22, nên Burnley đang đòi Everton bồi thường 50 triệu bảng.

Fan Everton giơ cao những tờ giấy mang dòng chữ "tham nhũng" ở trận gặp Chelsea hôm 21/3

The Guardian cho hay các quan chức của cả Everton và Nottingham Forest đã gặp nhau để bàn việc kiện Premier League vì không xử lý sai phạm của Chelsea một cách công bằng. Everton đặc biệt có lý do để buộc Chelsea bị trừ điểm: họ chỉ kém Chelsea 2 điểm và có thể áp sát, hay thậm chí vượt vào nhóm dự Champions League (top 5).

Vụ này đang gây nhiều xôn xao vì các CLB lớn khác cũng có sự chuẩn bị pháp lý để phản ứng, không hẳn với Chelsea mà với những vụ khác. Tiêu biểu là việc Man City đã bị tố cáo 115 sai phạm tài chính, và dù vụ này không biết bao giờ mới công bố án phạt, cả Arsenal, MU, Liverpool và Tottenham đều đã yêu cầu đội ngũ luật sư của họ chuẩn bị tài liệu để đòi bồi thường nếu Man City bị xử phạt, hoặc kiện chính Premier League nếu Man City thoát tội.