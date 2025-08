Chuyển nhượng MU: Bán lỗ Hojlund dọn chỗ đón Sesko, Mourinho "giải cứu" Garnacho

💰MU rao bán Hojlund để dọn đường cho Sesko

Hai tờ báo Anh là BBC và Daily Mail đồng loạt đưa tin, MU đã bật đèn xanh cho khả năng chia tay Hojlund với mức giá chỉ 30 triệu bảng, chỉ hai năm sau khi chi tới 72 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Atalanta. “Quỷ đỏ” đang gấp rút tìm kiếm một tiền đạo mới trong mùa hè này và hiện vướng vào cuộc cạnh tranh với Newcastle để giành chữ ký của trung phong Benjamin Sesko thuộc biên chế Leipzig.

MU sẵn sàng bán lỗ Hojlund để có tiền chiêu mộ Sesko trong cuộc đua với Newcastle

Viễn cảnh đó khiến tương lai của Hojlund tại Old Trafford trở nên mờ mịt. MU chấp nhận lỗ so với giá trị sổ sách của tiền đạo người Đan Mạch, ước tính khoảng 43 triệu bảng do anh đã đi qua 2 năm đầu trong bản hợp đồng 5 năm ký từ năm 2023.

Hojlund vừa lập cú đúp vào lưới Bournemouth trong trận giao hữu tại Mỹ. Sau trận, tiền đạo người Đan Mạch đã chủ động gặp gỡ giới truyền thông để khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với MU. Dẫu vậy, “Quỷ đỏ” đang cần bán bớt cầu thủ để có thêm ngân sách cho những thương vụ mới, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League.

HLV Ruben Amorim cũng không thể đảm bảo tương lai cho Hojlund: “Tôi rất hài lòng với Hojlund, nhưng không thể nói trước điều gì cho đến khi kỳ chuyển nhượng khép lại”. Tính đến nay, Hojlund đã ghi 26 bàn sau 95 trận cho MU, trong đó chỉ có 4 pha lập công ở Premier League mùa trước.

🛟Mourinho muốn “giải cứu” Garnacho

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ (Milliyet) đưa tin, Fenerbahce của HLV Jose Mourinho đang đặc biệt quan tâm tới Alejandro Garnacho. CLB này được cho là sẽ “dốc toàn lực” để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 21 tuổi, người hiện được MU định giá trong khoảng 50 đến 70 triệu bảng.

Dù vậy, mức phí cao này có thể khiến nhiều CLB chùn bước, nhất là trong bối cảnh Garnacho đang có mối quan hệ không êm đẹp với ban huấn luyện MU.

Tại châu Âu, các đội bóng như Atletico Madrid, Bayer Leverkusen và Napoli đều đã bày tỏ sự quan tâm tới tuyển thủ Argentina. Tuy nhiên, được biết Garnacho vẫn ưu tiên ở lại Ngoại hạng Anh, với Chelsea, Aston Villa và Tottenham là những bến đỗ tiềm năng.

Garnacho nằm trong nhóm “đội hình bom xịt” bị gạch tên khỏi đội hình MU đang du đấu tại Mỹ, bên cạnh Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia. Trong khi “Quỷ đỏ” sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho mượn dành cho 3 cái tên còn lại, họ muốn bán đứt Garnacho bởi điều này sẽ giúp CLB thu về lợi nhuận lớn, qua đó đảm bảo quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League.