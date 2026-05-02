Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Thanh Hóa: Quyết chiến vì vé trụ hạng (V-League)

V-League | 18h, 2/5 | SVĐ Bình Dương Becamex TP.HCM 0 - 0 Thanh Hóa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Becamex TP.HCM vs Thanh Hóa Thanh Hóa Điểm Minh Toàn Tùng Quốc Milos Đình Khương Tấn Tài Minh Khoa Thành Nhân Alves Hugo Trung Hiếu Vĩ Hào Việt Cường Điểm Êli Niê Minh Đoàn Bá Tiến Văn Lợi Đình Huyên Abdurakhmanov Ngọc Hà Ngọc Tân Văn Tùng Ngọc Mỹ Văn Thắng Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Becamex TP.HCM Becamex TP.HCM Thanh Hóa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Minh Toàn, Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Tấn Tài, Minh Khoa, Thành Nhân, Alves Hugo, Trung Hiếu, Vĩ Hào, Việt Cường Êli Niê, Minh Đoàn, Bá Tiến, Văn Lợi, Đình Huyên, Abdurakhmanov, Ngọc Hà, Ngọc Tân, Văn Tùng, Ngọc Mỹ, Văn Thắng

Becamex TPHCM đang phong độ tệ hại với 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 2 thất bại. Hiện tại, đoàn quân của HLV Ueno Nobuhiro đang cùng có 20 điểm như Thanh Hóa nhưng xếp dưới do thua kém về hiệu số.

Ở phía đối diện, Thanh Hóa vừa tự tiêm “liều doping tinh thần” cực mạnh bằng chiến thắng quý giá 1-0 trước PVF CAND ở vòng 20. Bất chấp những khó khăn bủa vây về mặt hậu trường và sự thiếu hụt nhân sự, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn đang chiến đấu với tinh thần của những chiến binh quả cảm.

Trong bối cảnh hai đội đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng, 3 điểm tại SVĐ Bình Dương sẽ là có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng khắc nghiệt năm nay.