Từ vòng loại U17 châu Á, giải U17 Đông Nam Á cho đến trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup, Mạnh Cường liên tục xuất hiện ở những thời khắc quan trọng. Đằng sau hình ảnh một trung vệ mạnh mẽ, lạnh lùng trên sân cỏ là hành trình trưởng thành của cầu thủ trẻ sinh ra tại TP.HCM, được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp của đội bóng áo lính.

Nguyễn Mạnh Cường - Chàng trai TP.HCM trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel

Nguyễn Mạnh Cường sinh ngày 25/2/2009 tại TP.HCM. Ở tuổi 17, anh đã sở hữu chiều cao 1m82, trở thành một trong những cầu thủ có thể hình nổi bật nhất đội hình U17 Việt Nam tham dự World Cup 2026. Theo danh sách đăng ký chính thức của FIFA, Mạnh Cường khoác áo số 3 và thuộc biên chế Thể Công Viettel.

Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Lao động.

Việc trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Thể Công Viettel có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp của trung vệ này. Đây là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá có truyền thống lâu đời tại Việt Nam, nổi tiếng với tính kỷ luật, tinh thần tập thể và quy trình huấn luyện tương đối toàn diện.

Tại đây, các cầu thủ trẻ không chỉ được rèn luyện kỹ năng chơi bóng mà còn phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về thể lực, văn hóa ứng xử và ý thức nghề nghiệp. Đối với một trung vệ như Mạnh Cường, quá trình đào tạo ấy giúp hình thành những phẩm chất quan trọng: khả năng tranh chấp, phán đoán tình huống, bọc lót và duy trì sự tập trung.

Khác với những cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhờ câu chuyện gia đình hoặc đời sống cá nhân, Mạnh Cường khá kín tiếng. Những thông tin công khai về gia đình, bố mẹ và cuộc sống bên ngoài sân cỏ của anh hiện chưa nhiều. Tuy nhiên, hành trình phát triển tại Thể Công Viettel cho thấy trung vệ sinh năm 2009 đã sớm bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nơi sự kiên trì và kỷ luật được đặt lên hàng đầu.

Trung vệ sở hữu bản năng săn bàn đặc biệt

Điều khiến Mạnh Cường trở nên khác biệt so với nhiều trung vệ cùng trang lứa chính là khả năng ghi bàn. Thông thường, nhiệm vụ chính của một cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ là bảo vệ khung thành, ngăn chặn tiền đạo đối phương và tổ chức hàng phòng ngự. Tuy nhiên, Mạnh Cường lại thường xuyên trở thành nhân tố tạo ra khác biệt ở mặt trận tấn công.

Sở hữu chiều cao 1m82, khả năng không chiến tốt cùng sự nhạy bén trong việc chọn vị trí, trung vệ của Thể Công Viettel đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống cố định. Anh thường xuyên biết cách thoát khỏi sự đeo bám của đối phương để băng vào dứt điểm bằng đầu hoặc tận dụng những tình huống bóng bật ra trong vòng cấm.

Đến thời điểm này Mạnh Cường đã ghi 6 bàn cho U17 Việt Nam, chỉ đứng sau một số cầu thủ tấn công như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Trần Mạnh Quân và Lê Sỹ Bách. Đây là con số rất đáng chú ý đối với một cầu thủ thi đấu chủ yếu ở hàng phòng ngự.

Những bàn thắng mang tính bước ngoặt của U17 Việt Nam

Tại vòng loại U17 châu Á 2026, Mạnh Cường đã sớm cho thấy khả năng ghi bàn đặc biệt của mình. Anh là người mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia vào tháng 11/2025, ở trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết châu Á của U17 Việt Nam.

Đến giải U17 Đông Nam Á 2026, trung vệ này tiếp tục phát huy cái duyên lập công. Đáng nhớ nhất là trận bán kết với U17 Australia. Khi đội bóng của HLV Cristiano Roland đang gặp khó khăn, Mạnh Cường đã có mặt đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa sau tình huống Nguyễn Văn Dương đá phạt đền trúng cột dọc. Pha băng vào đá bồi của anh giúp U17 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng và sau đó giành chiến thắng 2-1.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp trẻ của Mạnh Cường tính đến thời điểm hiện tại chính là trận đấu với U17 UAE tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đây là cuộc đối đầu mang tính quyết định đến tấm vé dự World Cup của bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong thế trận căng thẳng, Mạnh Cường đã thực hiện cú đánh đầu chính xác ở phút 71, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U17 Việt Nam. Bàn thắng ấy không chỉ mang về 3 điểm mà còn trực tiếp đưa thầy trò HLV Cristiano Roland đến với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Mạnh Cường ghi bàn ở thời điểm quan trọng, nhưng việc trở thành người định đoạt trận đấu mang tính lịch sử đã giúp tên tuổi của anh được chú ý rộng rãi hơn. Từ một trung vệ ít xuất hiện trên các mặt báo, cầu thủ của Thể Công Viettel bắt đầu được nhắc đến như một trong những người hùng thầm lặng của U17 Việt Nam.

Điểm tựa hàng phòng ngự và lợi thế thể hình tại World Cup

Tại FIFA U17 World Cup 2026, Mạnh Cường là một trong những lựa chọn quan trọng ở hàng phòng ngự của HLV Cristiano Roland. Với chiều cao 1m82, anh là cầu thủ ngoài vị trí thủ môn cao nhất trong danh sách 21 tuyển thủ U17 Việt Nam được FIFA đăng ký tham dự giải.

Trong bối cảnh U17 Việt Nam phải đối đầu với những đội bóng có nền tảng thể hình và thể lực vượt trội, chiều cao cùng khả năng không chiến của Mạnh Cường trở thành lợi thế đáng kể. Anh có thể tham gia tranh chấp bóng bổng, chống các tình huống tạt cánh và hỗ trợ đồng đội trong những pha bóng cố định.

Không chỉ vậy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế tích lũy từ vòng loại U17 châu Á, giải U17 Đông Nam Á và vòng chung kết U17 châu Á giúp trung vệ này có sự chuẩn bị tương đối tốt trước những thử thách tại Qatar.

Ở góc độ chuyên môn, Mạnh Cường được đánh giá cao bởi khả năng phán đoán, bọc lót và tranh chấp. Anh không đơn thuần dựa vào lợi thế chiều cao để phòng ngự mà còn biết lựa chọn thời điểm can thiệp, hạn chế khoảng trống cho đối phương khai thác. Đây là những phẩm chất cần thiết đối với một trung vệ muốn phát triển lên bóng đá chuyên nghiệp.

World Cup 2026 và giấc mơ trở thành trung vệ hàng đầu

Việc được góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026 là cột mốc đặc biệt đối với Mạnh Cường. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam trong lịch sử giành quyền tham dự vòng chung kết giải đấu này. Đội tuyển nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Với một cầu thủ mới 17 tuổi, được đối đầu với những nền bóng đá phát triển là trải nghiệm có giá trị rất lớn. Mạnh Cường có cơ hội kiểm chứng năng lực trước những tiền đạo sở hữu tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật vượt trội, đồng thời học hỏi cách tổ chức phòng ngự ở cấp độ quốc tế.

Điều đáng chờ đợi ở trung vệ của Thể Công Viettel là khả năng duy trì phong độ và tiếp tục phát huy cái duyên ghi bàn. Nếu những tình huống cố định tiếp tục trở thành vũ khí của U17 Việt Nam, Mạnh Cường hoàn toàn có thể tạo thêm những khoảnh khắc đáng nhớ tại Qatar.

Ở tuổi 17, sự nghiệp của Mạnh Cường vẫn còn rất dài. Những thành tích tại các giải trẻ chưa thể bảo đảm một tương lai thành công nhưng việc liên tục ghi dấu ấn ở những trận đấu quan trọng cho thấy Mạnh Cường sở hữu tiềm năng đáng để kỳ vọng.

Từ TP.HCM đến môi trường đào tạo Thể Công Viettel, rồi trở thành một trong những gương mặt quan trọng của U17 Việt Nam tại World Cup, hành trình của Nguyễn Mạnh Cường là câu chuyện về sự trưởng thành và nỗ lực. Anh có thể không phải cầu thủ được chú ý nhiều nhất bởi những pha xử lý kỹ thuật hay các bàn thắng đẹp mắt, nhưng lại thường xuyên xuất hiện đúng lúc để mang về lợi thế cho đội nhà.