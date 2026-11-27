Juventus và AC Milan tranh nhau Fernandes

Tờ Tuttosport đưa tin các quan chức Juventus đã bày tỏ sự quan tâm đến Fernandes. Nếu tiền vệ này quyết tâm không gia hạn hợp đồng, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè năm sau. AC Milan từ đó cũng nhảy vào thương vụ này.

Về phần Juventus, họ vẫn có điều kiện để chiêu mộ Fernandes. Chỉ khi "Bà đầm già" thành Turin đoạt vé dự Cúp C1 mùa tới, đội bóng này mới thực sự xúc tiến thương vụ.

Fernandes được nhiều đội bóng quan tâm

Fernandes đã công khai tuyên bố chuyện gia hạn hợp đồng với MU sẽ để sau. Chỉ khi nào đội chủ sân Old Trafford tìm lại mạch chiến thắng, anh mới ngồi lại đàm phán tương lai.

Những đại gia ở Ả Rập như Al Hilal cũng để mắt tới Fernandes. Nhưng tiền vệ sinh năm 1994 có vẻ ưu tiên việc ở lại châu Âu thay vì tới Saudi League.

Báo Anh khuyên MU chiêu mộ Welbeck

MU không thể coi thường những giải pháp ngắn hạn khi mà nhiều người đang tự hỏi liệu họ có còn trụ lại ở giải đấu hàng đầu nước Anh mùa giải tới hay không.

Đội chủ sân cần một hậu vệ trái và một tiền đạo cắm trong năm mới hơn bao giờ hết. Ngắn hạn hay dài hạn không quan trọng. Điều quan trọng là phải có được những gì cần thiết. "Quỷ đỏ" nên nghiêm túc tìm hiểu về Danny Welbeck.

Welbeck không phải lựa chọn hàng đầu ở Chelsea nên MU có thể không gặp khó để đàm phán chiêu mộ

Ở tuổi 35, Welbeck là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh và rất muốn kết thúc sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ thời thơ ấu. Tờ The Sun đánh giá Welbeck sẽ có giá trị như tiền đạo hỗ trợ cho Benjamin Sesko trong những mùa giải tiếp theo.

MU chỉ có khoảng 50 triệu bảng để chi tiêu trong phiên chợ mùa đông 2027. Chính vì vậy, nửa đỏ thành Manchester rất cần cầu thủ vừa có nhiều kinh nghiệm, vừa dự kiến tốn ít chi phí như Welbeck.