Tháng 10 rực lửa thể thao – kết nối trọn cảm xúc cùng VTVcab

Champions League, Europa League, Shanghai Masters, cầu lông Super 750, bóng chuyền nữ VĐQG, MMA và đặc biệt là El Clásico – tháng 10/2026 mang đến hàng loạt sự kiện hấp dẫn trên hệ sinh thái VTVcab và ứng dụng VTVprime.

Đặc biệt, chỉ thêm từ 50K/tháng, khách hàng có ngay Internet cáp quang tốc độ cao 300 Mbps, giúp kết nối ổn định trên nhiều thiết bị, thuận tiện từ học tập, làm việc đến xem phim và thưởng thức thể thao.

Giữa tháng 10, bóng đá châu Âu tăng nhiệt với các lượt đấu tiếp theo của UEFA Champions League và Europa League, cùng nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý như Atletico Madrid – Manchester United, Galatasaray – Barcelona, Roma – Real Madrid hay Manchester City – PSG.

Từ 7–18/10, tâm điểm quần vợt hướng về Rolex Shanghai Masters, giải ATP Masters 1000 quan trọng trong mùa sân cứng châu Á và cuộc đua cuối mùa.

Thể thao trong nước cũng sôi động với LION Championship LC36 ngày 10/10, Bóng chuyền nữ VĐQG – Giai đoạn 2 từ 14–25/10 và Giải Cầu lông Các cây vợt xuất sắc toàn quốc từ 20–25/10. Cùng thời điểm, cầu lông thế giới tiếp tục nóng với Denmark Open và French Open, hai giải BWF Super 750 liên tiếp.

CẢ THÁNG 10 HƯỚNG VỀ EL CLÁSICO

03h00 ngày 26/10. Barcelona – Real Madrid. El Clásico.

Không chỉ là ba điểm, đó còn là cuộc đối đầu của danh dự, niềm kiêu hãnh và lịch sử giữa hai thế lực lớn của bóng đá Tây Ban Nha.

Hơn một thế kỷ đối đầu.124 năm của danh dự và những cuộc chiến không khoan nhượng.El Clásico – lịch sử chưa bao giờ ngừng được viết.

Ngay trước đó, người hâm mộ còn có thể theo dõi PSG – Lyon lúc 02h45 ngày 26/10, tạo nên một đêm bóng đá đặc biệt trên VTVcab.

LỊCH THỂ THAO TIÊU ĐIỂM THÁNG 10

- 07–18/10: ATP Masters 1000 – Shanghai Masters

- 10/10 | 20h00: LION Championship LC36

- 13–14/10: UEFA Champions League

- 15/10: UEFA Europa League

- 13–18/10: BWF Super 750 – Denmark Open

- 14–25/10: Bóng chuyền nữ VĐQG – Giai đoạn 2

- 20–25/10: Cầu lông Các cây vợt xuất sắc toàn quốc

- 20–25/10: BWF Super 750 – French Open

- 26/10 | 02h45: PSG – Lyon

- 26/10 | 03h00: Barcelona – Real Madrid | EL CLÁSICO

Với ưu đãi chỉ thêm từ 50K/tháng có ngay Internet cáp quang 300 Mbps, khách hàng còn được hưởng các quyền lợi như miễn phí hòa mạng, lắp đặt, trang bị modem Wi-Fi và tặng thêm tháng sử dụng.

Tổng giá trị ưu đãi lên tới 31 tỷ đồng, áp dụng đến hết 31/10/2026.

Internet mạnh hơn. Thể thao bùng nổ hơn. Trọn cảm xúc cùng VTVcab.