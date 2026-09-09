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Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool tái ngộ Atletico, Barca tạo "mưa bàn thắng"

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Barcelona Arsenal

(Vòng League Phase, UEFA Champions League) Barcelona, Liverpool và Arsenal sẽ ra quân tại Cúp C1 đêm nay.

  

Barcelona – Feyenoord: 23h45, 9/9

Barca bắt đầu chiến dịch châu Âu với đà thanh thế đang cao sau khi toàn thắng ở La Liga. Đội bóng của HLV Hansi Flick đang nhắm tới chiến thắng thứ 6 liên tiếp, nhưng họ sẽ vấp phải một Feyenoord đang bất bại 14 trận ở mọi giải đấu và đã không thua 8 trận sân khách gần nhất.

Barca tiếp tục phong độ ghi bàn tưng bừng để mở đầu mùa giải mới

Barca tiếp tục phong độ ghi bàn tưng bừng để mở đầu mùa giải mới

Barca là một trong những đội tấn công hay nhất châu Âu, họ đã ghi 2,88 bàn/trận dưới thời Hansi Flick ở Cúp C1, và đã thắng 18/20 trận ra quân gần nhất ở đấu trường này. Nhưng Feyenoord cũng không vừa, dưới sự dẫn dắt của người cũ Barca Giovanni van Bronckhorst họ đã ghi bàn 10 trận liên tiếp và riêng 6 trận gần nhất đã cho ra 15 bàn.

Tuy nhiên thách thức cho Feyenoord là khổng lồ khi chưa có CLB Hà Lan nào thắng tại Nou Camp, và Barca trung bình đã nã 3 bàn/trận trước các đội đến từ vùng đất thấp khi được đá sân nhà ở Cúp C1. Barca phòng ngự không ấn tượng khi đã 15 trận liên tiếp không giữ sạch lưới ở Cúp C1, thủng lưới tận 30 bàn, nhưng hàng công của họ quá mạnh và mới đây còn đón Rodri về để củng cố tuyến giữa.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha.

Feyenoord: Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Diarra.

Dự đoán: Barcelona thắng 4-2.

Napoli – Arsenal: 2h, 10/9

Lần cuối gặp nhau giữa hai đội là ở tứ kết Europa League 2018/19, Arsenal thắng cả 2 lượt trận, và từ đó tới nay thời vận của hai đội đã đổi thay nhiều. Napoli 2 lần vô địch Serie A nhưng Arsenal không những vừa đăng quang Premier League mà còn cách chức vô địch Champions League 1 loạt sút luân lưu. Napoli do đó bị đánh giá ở “cửa dưới”, nhưng họ rất mạnh khi đã thắng 12/21 trận gần nhất ở Cúp C1 khi đá tại Diego Armando Maradona.

Arsenal toàn thắng ở Premier League sau khi đánh bại Chelsea

Arsenal toàn thắng ở Premier League sau khi đánh bại Chelsea

Napoli không ngán các đội Premier League khi đã thắng 8/13 trận ở cúp châu Âu, nhưng riêng Arsenal đã thắng 3/4 lần gần nhất gặp đội bóng miền Nam Italia và 3 trận đó không thủng lưới lần nào. “Pháo thủ” cũng đang rất vững trãi trên đất khách khi đã không thua liên tiếp 7 trận sân khách ở Cúp C1.

Bất chấp mất Timber và Saliba, Arsenal vẫn có hàng thủ cực kỳ chắc chắn và họ thừa sức kiếm được ít nhất 1 điểm tại Italia, chưa kể kinh nghiệm đá Cúp C1 dày dạn của cả đội (bao gồm cả tân binh Tzolis). Napoli vừa có màn thua ngược khá đau trước chính Inter và nếu tiếp tục phòng thủ lơi lỏng, họ e khó chống được sức mạnh của đương kim Á quân.

Đội hình dự kiến:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos.

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-0.

Liverpool – Atletico Madrid: 2h, 10/9

Đây là cặp đấu luôn “nóng” ở trên sân mỗi khi diễn ra, nhưng hai đội đang có tình hình rất khác nhau. Andoni Iraola sẽ có lần đầu cầm quân ở Champions League, nhưng sau khó khăn ban đầu ông đã vừa có thắng lợi đầu tiên cùng Liverpool trước Ipswich Town ở Premier League. Được đá tại Anfield cũng là lợi thế khi Liverpool chưa bao giờ thua trận ra quân Cúp C1 khi được đá trên sân nhà.

Van Dijk mang lại thắng lơi 3-2 cho Liverpool trước Atletico ở mùa trước

Van Dijk mang lại thắng lơi 3-2 cho Liverpool trước Atletico ở mùa trước

Trong khi đó, Atletico Madrid không chỉ có vấn đề Julian Alvarez mà về mặt kết quả họ cũng đang không chơi quá tốt, trận thua thảm 0-3 trước Athletic Bilbao khiến Diego Simeone có thể phải điều chỉnh cho trận đấu này. Atletico cũng đã thua tới một nửa số trận sân khách ở Cúp C1 mùa trước, bao gồm trận thua kịch tính 2-3 trước chính Liverpool.

Atletico đầy đủ lực lượng và cũng sẽ mang sang Liverpool “hung thần” Marcos Llorente, trong khi Liverpool đang vắng 6 cầu thủ. Tuy nhiên về mặt tấn công Liverpool vẫn khá ổn định và Iraola cũng bắt đầu có sự thay đổi nhân sự để củng cố mặt trận phòng ngự, giữ sạch lưới trước Atletico thì chưa chắc nhưng họ đủ sức giành 3 điểm.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Grimaldo; Koke, Hjulmand; Simeone, Baena, Lookman; David.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1.

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Man Utd - Man City 13.09

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Trước 22:30 ngày 13/09
Thể lệ
“Tuần lễ Cúp C1” chính thức khởi tranh: Các ông lớn bắt đầu kỷ nguyên mới
“Tuần lễ Cúp C1” chính thức khởi tranh: Các ông lớn bắt đầu kỷ nguyên mới

“Tuần lễ Champions League” là một trong những cao điểm hấp dẫn nhất hàng năm của bóng đá châu Âu.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/09/2026 23:11 PM (GMT+7)
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