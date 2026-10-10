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Ngoại hạng Anh âm thầm "xóa bỏ" Man City khỏi những khoảnh khắc lịch sử

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City

Người hâm mộ Man City cho rằng Ngoại hạng Anh đang tìm cách gạt bỏ những dấu ấn lịch sử của đội bóng sau khi CLB bị xác định vi phạm hơn 100 quy định tài chính.

   

Man City đối mặt nguy cơ bị tước danh hiệu

Tháng trước, Man City bị xác định vi phạm hơn 100 quy định tài chính của Ngoại hạng Anh trong khoảng thời gian 9 năm. Đội chủ sân Etihad đã kháng cáo phán quyết. Nếu không thể đảo ngược kết quả, Man City có nguy cơ phải nhận án phạt nặng nhất trong lịch sử giải đấu.

Một trong những khả năng được đặt ra là Man City bị tước 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh giành được trong giai đoạn xảy ra các vi phạm.

Ngoại hạng Anh âm thầm "xóa bỏ" Man City khỏi những khoảnh khắc lịch sử - 1

Trong bối cảnh đó, một bộ phận người hâm mộ cho rằng Ngoại hạng Anh đã bắt đầu tìm cách làm lu mờ những thành tích của đội bóng. Sự việc bắt nguồn từ video tổng hợp các bàn thắng từng khiến khán đài bùng nổ cảm xúc, được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của giải đấu.

Bàn thắng đầu tiên không xuất hiện trong video là pha lập công của Sergio Aguero vào lưới Queens Park Rangers (QPR) ở vòng đấu cuối cùng mùa giải 2011/12. Bàn thắng này giúp Man City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh trong những giây cuối cùng của trận đấu.

Video cũng không có cú sút xa thành bàn nổi tiếng của Vincent Kompany vào lưới Leicester City ở giai đoạn cuối mùa giải 2018/19.

Video tập trung vào những bàn thắng đáng nhớ của các đội bóng khác

Video mở đầu bằng bàn thắng quyết định của Declan Rice cho Arsenal trong trận gặp MU ở mùa giải 2023/24. Tiếp đó là pha lập công ở phút 100 của Dejan Kulusevski cho Tottenham trước Sheffield United trong cùng mùa giải.

Bàn thắng mang về chiến thắng cho Cole Palmer trong trận Chelsea gặp MU cũng xuất hiện, trước khi video chuyển sang pha lập công đẹp mắt của Jamie Vardy cho Leicester City trước Liverpool ở mùa giải 2015/16.

Danh sách còn có cú sút xa của Jermaine Defoe trong trận derby vùng Tyne-Wear mùa giải 2014/15; bàn thắng ở những phút cuối của Reiss Nelson giúp Arsenal đánh bại Bournemouth vào tháng 3-2023; và pha gỡ hòa muộn của James Tarkowski cho Everton trong trận derby Merseyside cuối cùng tại sân Goodison Park.

Bàn thắng quyết định của Michael Owen trong trận derby Manchester năm 2009 cũng góp mặt, cùng pha lập công của cầu thủ trẻ Rio Ngumoha cho Liverpool trong trận gặp Newcastle United ở mùa giải trước.

Ngoài ra, video còn có bàn thắng gỡ hòa của Cheick Tiote cho Newcastle trước Arsenal và pha độc diễn ghi bàn nổi tiếng của Thierry Henry trong trận derby Bắc London năm 2002.

Ngoại hạng Anh đăng thêm video về những cuộc chia tay đáng nhớ

Bên cạnh video tổng hợp bàn thắng, kênh YouTube chính thức của Ngoại hạng Anh còn đăng tải một video mang tên “Những khoảnh khắc xúc động nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh”.

Video tập hợp nhiều cuộc chia tay đáng nhớ của bóng đá Anh, trong đó có lời chia tay người hâm mộ tại sân Anfield của Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold. Khoảnh khắc Mikel Arteta kết thúc sự nghiệp thi đấu và cuộc chia tay của biểu tượng West Ham Mark Noble cũng xuất hiện.

Sự trở lại của Christian Eriksen với bóng đá trong màu áo Brentford sau khi bị ngừng tim tại Euro 2020 được đưa vào video. Ngoài ra còn có hình ảnh Sir Alex Ferguson nghỉ công tác huấn luyện vào mùa hè năm 2013.

Ngoại hạng Anh âm thầm "xóa bỏ" Man City khỏi những khoảnh khắc lịch sử - 2

Video khép lại bằng màn trình diễn ca khúc Time to Say Goodbye của Andrea Bocelli tại sân King Power, trong lễ ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy bất ngờ của Leicester City ở mùa giải 2015/16.

Trên trang Facebook chính thức, Ngoại hạng Anh cũng đăng một đoạn video tổng hợp những cuộc chia tay đáng nhớ, kèm dòng chú thích: “Chúng tôi không khóc đâu, chính bạn mới là người đang khóc".

Đoạn video ghi lại lời chia tay người hâm mộ của Steven Gerrard tại Anfield năm 2016 và John Terry tại Stamford Bridge năm 2017. Những khoảnh khắc Mikel Arteta chia tay người hâm mộ Arsenal tại sân Emirates, Mohamed Salah nói lời chia tay khán giả Anfield và Wayne Rooney có trận đấu cuối cùng tại Old Trafford cũng được đưa vào.

Video kết thúc bằng hình ảnh Alan Shearer chia tay người hâm mộ Newcastle tại sân St James’ Park sau khi đội bóng xuống hạng Championship.

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Man City nguy cơ thành "kho điểm", HLV Carrick hay tân binh Baleba có thể cứu MU (Clip 1 phút)
Man City nguy cơ thành "kho điểm", HLV Carrick hay tân binh Baleba có thể cứu MU (Clip 1 phút)

Man City có thể trở thành "mồi ngon" của mọi đối thủ trong bối cảnh vụ lùm xùm vi phạm tài chính ảnh hưởng tới tinh thần các cầu thủ.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 09:00 AM (GMT+7)
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