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Liverpool của Iraola pressing dữ dội hơn cả thời Klopp, điểm khác biệt nằm ở đâu?

Sự kiện: Liverpool Giải mã trận đấu

Liverpool của Iraola đang gây ấn tượng với lối chơi pressing quyết liệt, thậm chí có cường độ cao hơn thời điểm "The Kop" còn được dẵn dắt bởi Jurgen Klopp. Dù vậy, những thách thức lớn vẫn còn đang ở phía trước.

     

Những so sánh là điều khó tránh khỏi

Liverpool dưới thời Andoni Iraola đang trở lại với lối chơi pressing quyết liệt, tốc độ cao từng làm nên tên tuổi Jurgen Klopp. Tuy nhiên, đằng sau những điểm tương đồng là khác biệt quan trọng.

HLV Iraola muốn Liverpool giành bóng nhanh và tấn công trực diện, còn Klopp từng phát triển đội bóng thành một tập thể vừa pressing mạnh mẽ, vừa kiểm soát trận đấu rất tốt.

Iraola đang đặt dấu ấn ở Liverpool

Iraola đang đặt dấu ấn ở Liverpool

Liverpool pressing mạnh hơn cả thời Klopp

Những thống kê tại Ngoại hạng Anh chỉ ra sự tương đồng trong triết lý của 2 HLV. Liverpool thời Klopp giành lại bóng trung bình 57,7 lần mỗi trận, trong đó có 9,6 lần thu hồi bóng trên phần sân đối phương. Bournemouth dưới thời Iraola lần lượt đạt 48,8 và 8,6 lần, vượt Liverpool thời Arne Slot với 40,4 và 7,8 lần.

Iraola còn có trung bình 17,9 pha tắc bóng mỗi trận tại Bournemouth, cao hơn Klopp (16,6) và Slot (14,9). Chỉ số PPDA, đo tần suất gây áp lực lên đối thủ, của 3 HLV lần lượt là 10,6, 10,2 và 10,9.

Khi tiếp quản Liverpool, Iraola đẩy cường độ pressing lên cao hơn. Sau 4 vòng đầu mùa 2026/27, PPDA của đội bóng giảm xuống 8,6, thấp hơn mức trung bình của bất kỳ mùa giải trọn vẹn nào dưới thời Klopp.

Tuy nhiên, cách pressing của 2 HLV có khác biệt. Klopp đặc biệt chú trọng việc lập tức vây ráp sau khi mất bóng, còn Iraola thường tổ chức đội hình để buộc đối phương chuyền vào khu vực Liverpool đã bố trí người tranh chấp. Mục tiêu của cả hai đều là giành bóng sớm, nhưng Iraola chú trọng hơn đến việc tạo bẫy pressing.

Iraola tấn công nhanh hơn nhưng kiểm soát bóng ít hơn

Liverpool thời Klopp kiểm soát bóng trung bình 61,7% và thực hiện 4,2 đường chuyền mỗi đợt kiểm soát. Bournemouth của Iraola chỉ đạt 47,5% và 3,0 đường chuyền, bởi đội bóng ưu tiên tấn công nhanh sau khi giành lại bóng.

Xu hướng này tiếp tục xuất hiện tại Anfield. Sau 5 vòng đầu mùa, Liverpool đưa bóng tiến gần khung thành đối phương trung bình 15,38 m mỗi đợt tấn công, đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh. Số đường chuyền mỗi đợt kiểm soát giảm từ 4,2 mùa trước xuống 3,9.

Liverpool của Iraola pressing dữ dội hơn cả thời Klopp, điểm khác biệt nằm ở đâu? - 2

Khác biệt nằm ở chỗ Klopp đã phát triển thêm khả năng giữ bóng và phối hợp trước những hàng phòng ngự lùi sâu. Iraola lại phát huy tốt nhất khi đối thủ dâng cao, để lộ khoảng trống cho các pha phản công.

Mùa 2025/26, Bournemouth chỉ thắng 1 trong 13 trận kiểm soát bóng từ 55% trở lên, tương đương 7,7%. Ngược lại, họ thắng 12 trong 25 trận cầm bóng ít hơn mức này, đạt tỷ lệ 48%.

Đây là thử thách lớn với Iraola tại Liverpool. Các đối thủ thường chủ động phòng ngự số đông, khiến đội bóng khó tìm được khoảng trống để tăng tốc. Muốn cạnh tranh chức vô địch, Liverpool phải biết tấn công hiệu quả ngay cả khi đối phương không cho họ cơ hội phản công.

Pressing quyết liệt chưa chắc phòng ngự tốt hơn

Trận hòa Fulham 0-0 ngày 12/9 bộc lộ hạn chế trong hệ thống của Iraola. Khi hàng công pressing thiếu đồng bộ, đối phương dễ dàng vượt qua tuyến áp sát đầu tiên, buộc các tiền vệ Liverpool phải tranh chấp trong thế bất lợi.

Ryan Gravenberch chỉ thắng 2/5 pha tranh chấp, còn Dominik Szoboszlai thắng 1/9. Vấn đề không đơn thuần nằm ở từng cầu thủ mà ở khoảng cách giữa các tuyến. Nếu tiền đạo dâng cao nhưng không ngăn được đường chuyền, hàng tiền vệ và trung vệ phía sau sẽ phải đối mặt những tình huống nguy hiểm.

Klopp từng giải quyết bài toán này bằng cách tổ chức hàng tiền vệ hỗ trợ phòng ngự tốt hơn, đồng thời lựa chọn thời điểm dâng cao của các hậu vệ biên.

Iraola cũng đang có những điều chỉnh tích cực. Sau 8 vòng, Liverpool nhận 8 bàn thua, với tổng bàn thắng kỳ vọng từ những cú sút trúng đích phải nhận là 7,8, chỉ cao hơn Arsenal với 6,5.

Dù vậy, việc Liverpool thực hiện trung bình 127,2 lần chạy nước rút mỗi trận trong 5 vòng đầu cũng đặt ra vấn đề về thể lực. Pressing liên tục đòi hỏi sự chính xác và phối hợp đồng bộ, đặc biệt khi đội bóng phải thi đấu nhiều trận mỗi tuần.

Liverpool đang đi đúng hướng thời tướng mới

Liverpool đang đi đúng hướng thời tướng mới

Bài học lớn nhất từ Klopp

Chiến thắng 2-0 trước Brighton ngày 25/10 là dấu hiệu tích cực về khả năng thích nghi của Iraola. Liverpool thực hiện 59 đường chuyền dài, nhiều thứ 2 trong các trận Ngoại hạng Anh của họ từ đầu mùa. Riêng Alisson có 21 đường chuyền dài, 7 lần tìm đúng đồng đội.

Thay vì cố gắng phối hợp ngắn trước đối thủ pressing mạnh, Liverpool chủ động chuyền vượt tuyến và tranh chấp bóng hai. Cách chơi này giúp họ giảm nguy cơ mất bóng gần khung thành, đồng thời tận dụng tốc độ của hàng công.

Trước trận gặp Arsenal ngày 1/11, Iraola mới thua 2 trong 27 trận Ngoại hạng Anh đã dẫn dắt trong năm 2026, với 12 chiến thắng và 13 trận hòa. Tỷ lệ thất bại khoảng 7% là mức thấp nhất của một HLV có ít nhất 20 trận trong một năm dương lịch kể từ Klopp năm 2019, khi Liverpool chỉ thua 1/37 trận.

Iraola đã mang trở lại nhiều đặc điểm từng giúp Liverpool thành công dưới thời Klopp. Nhưng khác biệt giữa một đội bóng pressing mạnh và một ứng viên vô địch nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu.

Klopp từng đưa Liverpool lên đỉnh cao bằng cách kết hợp pressing, phản công và kiểm soát bóng. Iraola cũng cần đạt được sự cân bằng ấy. Liverpool phải biết tăng tốc khi có khoảng trống, kiên nhẫn khi đối thủ lùi sâu và giảm cường độ khi cần bảo vệ lợi thế. Đó mới là bước tiến quan trọng để đội bóng biến lối chơi giàu năng lượng thành những chiến thắng ổn định.

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Theo Công nghệ ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/liverpool-cua-iraola-pressing-du-doi-hon-ca-thoi-klo...

-31/10/2026 15:01 PM (GMT+7)
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