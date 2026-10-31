Liverpool siêu tấn công đấu "bức tường" Arsenal, 5 điểm nóng định đoạt đại chiến

Liverpool thường gặp khó trước Arsenal, nhưng Arsenal cũng không dễ thắng tại Anfield

Những cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal trong những năm gần đây thường diễn ra với thế trận cân bằng và khó dự đoán. Tuy nhiên, thống kê đang cho thấy những nghịch lý đáng chú ý giữa hai đội.

Liverpool chỉ thắng 1 trong 8 lần gặp Arsenal gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bên cạnh 5 trận hòa và 2 thất bại. Chiến thắng duy nhất này diễn ra trên sân nhà ở mùa giải trước, khi Dominik Szoboszlai ghi bàn từ một cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt, giúp Liverpool giành chiến thắng 1-0.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng đang có thành tích không tốt mỗi khi hành quân đến Anfield. Đội bóng thành London đã trải qua 13 trận sân khách liên tiếp không thể đánh bại Liverpool tại giải đấu cao nhất nước Anh, với 5 trận hòa và 8 thất bại. Lần gần nhất Arsenal giành chiến thắng tại đây là mùa giải 2012-2013, với tỷ số 2-0.

Đáng chú ý, Arsenal chưa từng trải qua 14 trận liên tiếp không thắng trên sân Liverpool trong lịch sử giải vô địch quốc gia. Họ từng có chuỗi 13 trận tương tự từ mùa giải 1975-1976 đến 1987-1988, trước khi phá vỡ thành tích này bằng chiến thắng 2-0 ở vòng đấu cuối cùng mùa giải 1988-1989, qua đó giành chức vô địch giải hạng Nhất Anh.

Trận đấu sắp tới cũng có thể đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Arsenal. Đội bóng này hiện chỉ còn cách chiến thắng sân khách thứ 300 tại Ngoại hạng Anh đúng một trận. Nếu đạt được thành tích đó, Arsenal sẽ trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử giải đấu chạm mốc này, sau Manchester United với 328 chiến thắng.

Tuy nhiên, Anfield lại là sân vận động mà Arsenal có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong số những sân đấu họ từng thi đấu ít nhất 10 lần. Đội bóng này mới thắng 6 trong tổng số 34 chuyến làm khách tại đây, đạt tỷ lệ 18%.

Hàng công Arsenal sẽ tìm bàn thắng từ đâu?

Arsenal đang duy trì phong độ rất tốt tại Ngoại hạng Anh. Ngoại trừ thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion, đội bóng của HLV Mikel Arteta đã giành chiến thắng trong cả 7 trận còn lại, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Dù vậy, khả năng ghi bàn của Arsenal vẫn là vấn đề được đặt ra. Sau 8 vòng đấu, đội bóng thành London mới ghi được 13 bàn, ít hơn 4 đội bóng khác tại giải. Số lần dứt điểm của họ cũng không quá nổi bật, với 107 cú sút, thấp hơn 8 đội bóng còn lại.

Điều này đặt ra câu hỏi về tính ổn định của hàng công Arsenal. Đội bóng sở hữu hàng phòng ngự xuất sắc nên không phải lúc nào cũng cần ghi nhiều bàn thắng để giành chiến thắng. Tuy nhiên, trước những đối thủ có khả năng phòng ngự tốt, việc tìm kiếm bàn thắng có thể trở thành thách thức lớn.

Liverpool là đối thủ không dễ bị xuyên thủng. Đội bóng của HLV Andoni Iraola đã giữ sạch lưới 4 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Kể từ đầu tháng 9, không đội bóng nào có thành tích giữ sạch lưới tốt hơn Liverpool.

Ở mùa giải trước, Liverpool cũng là đội duy nhất khiến Arsenal không thể ghi bàn trong cả hai lượt trận đối đầu tại Ngoại hạng Anh. Liverpool thắng 1-0 tại Anfield, trong khi trận lượt về trên sân Emirates kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Xét về khả năng phòng ngự mùa này, Liverpool mới để thủng lưới 8 bàn, chỉ có 3 đội bóng đạt thành tích tốt hơn. Nếu không tính 3 bàn thua sau khi phải chơi thiếu người trong trận gặp Manchester City, Liverpool sẽ có thành tích phòng ngự ngang bằng Arsenal.

Một chỉ số khác cũng cho thấy chất lượng phòng ngự của hai đội. Arsenal có chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ các cú sút trúng đích của đối thủ (xGOT) là 6,5, trong khi Liverpool là 7,8. Đây là hai đội bóng có chỉ số này thấp nhất giải đấu, cho thấy họ đang hạn chế khá tốt mức độ nguy hiểm từ những cú sút mà đối phương tạo ra.

Hàng công nhiều ngôi sao của Liverpool đối đầu hàng thủ chắc chắn nhất giải

Arsenal tiếp tục thể hiện sức mạnh phòng ngự trong mùa giải 2026-2027. Ngay cả khi trung vệ William Saliba vắng mặt vì chấn thương, đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn duy trì được sự chắc chắn nhờ những phương án thay thế, trong đó có Ezri Konsa.

Sau 8 vòng đấu, Arsenal có 5 trận giữ sạch lưới, cùng thành tích tốt nhất giải đấu. Họ cũng là đội để đối phương thực hiện ít cú sút trúng đích nhất, với 24 lần. Ngoài ra, Arsenal có chỉ số bàn thắng kỳ vọng phải nhận (xG) thấp nhất, ở mức 6,2, đồng thời chỉ để đối thủ tạo ra 11 cơ hội thực sự nguy hiểm.

Tính riêng trong năm 2026, Arsenal giữ sạch lưới ở 56% số trận tại Ngoại hạng Anh, tương đương 15 trong 27 trận. Đây là thành tích phòng ngự tốt thứ ba của đội bóng trong một năm dương lịch, sau năm 1998 với tỷ lệ 61% và năm 1903 với tỷ lệ 59%.

Để xuyên thủng hàng phòng ngự Arsenal, Liverpool sẽ cần phát huy tối đa sức mạnh của những cầu thủ tấn công đang bắt đầu tìm lại phong độ.

Florian Wirtz là một trong những cái tên đáng chú ý. Sau quãng thời gian chịu nhiều chỉ trích, tiền vệ này đã có 3 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong 4 trận gần nhất, gồm 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Cú sút của Wirtz trong trận gặp Brighton cuối tuần trước cũng góp phần tạo ra tình huống phản lưới nhà, giúp Liverpool mở tỷ số.

Bradley Barcola cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng. Cầu thủ chạy cánh người Pháp đã có 5 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong 4 trận gần nhất, gồm 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Anh cũng là người tạo cơ hội để Alexander Isak ghi bàn thắng thứ hai cho Liverpool.

Đáng chú ý nhất là phong độ của Isak. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 6 bàn trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, chiếm 2/3 tổng số bàn thắng của Liverpool trong giai đoạn này. Anh cũng đang sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong số những cầu thủ từng thi đấu dưới thời HLV Iraola tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, với trung bình một bàn sau mỗi 95 phút.

Dẫu vậy, ghi bàn vào lưới Arsenal là nhiệm vụ không đơn giản. Liverpool sẽ phải đối mặt với một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng thủ môn có khả năng bảo vệ khung thành hiệu quả.

Cuộc chiến tuyến giữa có thể quyết định cục diện trận đấu

Tuyến giữa luôn là khu vực có ảnh hưởng lớn trong những trận đấu đỉnh cao. Liverpool và Arsenal đều sở hữu những tiền vệ chất lượng, nhưng phong độ hiện tại của hai đội đang có sự khác biệt.

Arsenal đang có một hàng tiền vệ hoạt động hiệu quả. Declan Rice và Martin Ødegaard lần lượt thực hiện 91 và 90 đường chuyền xuyên tuyến thành công, đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Đây là hai cầu thủ dẫn đầu Ngoại hạng Anh ở thống kê này. Người đứng thứ ba là Granit Xhaka mới có 77 đường chuyền.

Bruno Guimarães cũng đang hòa nhập tốt với đội bóng thành London. Tiền vệ này đã ghi bàn thắng quyết định sau khi vào sân từ ghế dự bị trong các trận gặp Sunderland và Leeds United. Dù bỏ lỡ quả phạt đền quan trọng trong trận đấu với Fleetwood giữa tuần, anh vẫn được đánh giá có khởi đầu tương đối ổn định.

Trong khi đó, tuyến giữa Liverpool từng là khu vực gây nhiều lo ngại ở mùa giải trước, đặc biệt với Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch.

Mac Allister đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt dưới thời HLV Iraola. Sau màn trình diễn tốt tại World Cup cùng đội tuyển Argentina, tiền vệ này dường như đã tìm lại được phong độ tốt nhất. Anh cũng là một trong ba cầu thủ Liverpool góp mặt trong cả 12 trận đấu của đội bóng ở mùa giải hiện tại.

Gravenberch chưa đạt được sự ổn định tương tự. Tuy nhiên, cầu thủ này từng có màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu tại Anfield với Manchester City trước khi nhận thẻ đỏ trong tình huống gây nhiều tranh cãi.

Một vấn đề khác của Liverpool là khả năng ra sân của Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu sau khi gặp chấn thương gân kheo trong trận gặp Brentford.

Nếu Szoboszlai không thể góp mặt, nhiều khả năng Mac Allister và Gravenberch sẽ đảm nhiệm khu vực giữa sân, trong khi Wirtz chơi ở vị trí tiền vệ công. Khả năng đối đầu với bộ đôi Rice và Ødegaard sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trận đấu.

Những tình huống cố định có thể tạo ra khác biệt

Nhắc đến Arsenal trong những mùa giải gần đây, không thể bỏ qua khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định. Mùa giải trước, đội bóng của HLV Mikel Arteta ghi tới 19 bàn từ các quả phạt góc, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Arsenal đã trải qua phần lớn giai đoạn đầu mùa giải 2026-2027 mà chưa ghi được bàn thắng nào từ phạt góc. Thành tích này chỉ được cải thiện vào cuối tuần trước, khi Ezri Konsa ghi bàn từ một tình huống cố định trong trận gặp Everton.

Đây vẫn là phương án tấn công quan trọng của Arsenal. Với khả năng tổ chức và tận dụng các pha bóng chết, đội bóng thành London có thể tạo ra khác biệt ngay cả khi gặp khó khăn trong những tình huống tấn công thông thường.

Ở chiều ngược lại, khả năng chống bóng chết từng là điểm yếu của các đội bóng do HLV Iraola dẫn dắt. Mùa giải trước, khi còn làm việc tại Bournemouth, ông để đội bóng nhận tới 20 bàn thua từ các tình huống phạt góc, đá phạt trực tiếp và ném biên. Đây là số bàn thua cao nhất giải, ngang bằng Liverpool và Crystal Palace.

Tuy nhiên, Liverpool hiện tại đang có sự cải thiện đáng kể. Họ là một trong hai đội bóng tại Ngoại hạng Anh chưa để thủng lưới từ các tình huống cố định không tính phạt đền ở mùa giải này. Đội còn lại là Brentford.

Arsenal hiện có chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ các quả phạt góc (xG) đạt 3,4, nhưng mới ghi được một bàn từ tình huống này. Điều đó cho thấy khả năng tận dụng phạt góc của đội bóng vẫn còn dư địa cải thiện trong thời gian tới.

Liverpool cũng sở hữu những cầu thủ phòng ngự có khả năng không chiến tốt như Virgil van Dijk, Jérémy Jacquet và Ronald Araujo. Riêng Van Dijk đã có 38 pha phá bóng bằng đầu tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ đứng sau Tarik Muharemovic của Leeds United với 40 lần.

Với những thống kê trên, các tình huống cố định có thể trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal tại Anfield.