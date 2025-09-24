Real toàn thắng: Mbappe lực như Ronaldo, Vinicius "tái sinh" & cơn đau đầu dễ chịu của Alonso

Không thể ngăn cản Mbappe & Vinicius

Mbappe đã khiến cả châu Âu phải khiếp sợ sau khi anh ghi cú đúp ở chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Levante. Trước đó, Vinicius đã có màn trình diễn bùng nổ trong hiệp một với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Họ cùng nhau hủy diệt hàng thủ Levante và giúp Real Madrid tự tin bước vào trận derby Madrid gặp Atletico Madrid vào cuối tuần này.

Tiền vệ trẻ Mastantuono cũng ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo "Kền kền trắng", góp phần vào chiến thắng thuyết phục 4-1 của Real Madrid. Trong khi đó, sự kết hợp giữa Vinicius và Mbappe đang trở thành cơn ác mộng cho mọi đối thủ.

Không hàng thủ nào đủ sức ngăn cản tiền đạo người Pháp. Trong khi đó, Vinicius đã tìm lại sự tự tin mà anh từng đánh mất ở giai đoạn đầu mùa.

Chuỗi ghi bàn ấn tượng của Mbappe phần lớn đến từ sự tự tin đã lên rất cao của tiền đạo người Pháp. Điều này được thể hiện rõ qua cú sút phạt đền theo kiểu panenka đầy táo bạo trước Levante, minh chứng rằng Mbappe sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Mbappe đã đánh dấu bàn thắng thứ 7 ở mùa giải 2025/26. Những gì ngôi sao sinh năm 1998 thể hiện vào lúc này không khác gì màn trình diễn đỉnh cao mà Cristiano Ronaldo từng mang tới trong màu áo "Kền kền trắng".

Mùa trước, những quả phạt đền từng là điểm yếu của anh khi liên tục sút hỏng ở Anfield và San Mamrs. Nhưng ở mùa giải này, Mbappe đã thực hiện thành công cả 4 quả phạt đền, khép lại mọi tranh cãi về người đảm nhận nhiệm vụ này.

Chiến thuật linh hoạt của HLV Alonso

Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Real Madrid không bao giờ lặp lại đội hình hay sơ đồ chiến thuật. Điều này đặc biệt quan trọng khi đội bóng phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc với 7 trận trong một tháng, chưa kể derby gặp Atletico Madrid đang đến gần.

Trước Levante, HLV Alonso áp dụng sơ đồ 3 trung vệ, với Carreras là một trong số đó. 2 hậu vệ cánh dâng cao, khi Mastantuono đảm nhận vai trò giống Frimpong tại Leverkusen, cùng cặp tiền vệ trụ Valverde và Ceballos. Arda Guler được tự do sáng tạo, trong khi Mbappe và Vinicius là tiền đạo thực thụ.

Sơ đồ này giúp phân bổ sức lực và giảm nguy cơ chấn thương, đồng thời cho phép những trụ cột như Carvajal, Militao và Tchouameni được nghỉ ngơi nhiều hơn. Chưa kể HLV Alonso còn mới chào đón sự trở lại của Bellingham, người phải nghỉ thời gian dài vì phẫu thuật chấn thương vai.

Các CĐV Real Madrid rõ ràng đang nhìn thấy rất nhiều điểm sáng dưới thời HLV Alonso sau khi chứng kiến đội nhà toàn thắng 7 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025/26. Real Madrid đang sẵn sàng chinh phục “ngọn núi Himalaya” ở mùa giải 2025/26 với phong độ ấn tượng và sự tự tin ngút trời.

Sự hoàn hảo của Real Madrid

Real Madrid đang sở hữu một đội hình cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ là đội hình toàn diện nhất thế giới. Người ta nói nhiều về Vinicius, về việc anh dự bị hay bị thay ra, nhưng thực tế, ngay cả Bellingham cũng không được đảm bảo suất đá chính.

Sự cạnh tranh trong đội bóng này khốc liệt đến mức chỉ có Mbappe là cái tên gần như không thể thay thế. Dù vậy, việc quản lý anh cũng cần sự tinh tế để tránh làm phiền lòng các ngôi sao khác.

Với nguồn lực dồi dào mà HLV Xabi Alonso đang nắm trong tay, ông buộc phải tính toán cực kỳ cẩn trọng. Giữ cho tất cả các cầu thủ hài lòng là một thách thức không kém phần khó khăn so với việc chinh phục các danh hiệu. Bởi lẽ, ai dám gạt bỏ Franco Mastantuono, người đang bùng nổ mạnh mẽ. 1 gương mặt đáng chú ý khác Arda Guler, cầu thủ luôn khiến người hâm mộ trầm trồ mỗi khi chạm bóng.

Real Madrid đã có một kỳ chuyển nhượng mùa hè xuất sắc, không chỉ sở hữu dàn sao mà còn có hai đến ba cầu thủ hàng đầu ở mỗi vị trí. Đội hình này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ, đẳng cấp, tài năng và bản lĩnh.

Cỗ máy chiến thắng Real Madrid thậm chí vẫn còn tiềm năng cải thiện lối chơi. Người hâm mộ "Los Blancos" có quá nhiều lý do để kỳ vọng và phấn khích.