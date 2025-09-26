Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Derby Madrid sẽ là phán quyết cho Simeone hay gáo nước lạnh cho Alonso?

Sự kiện: Real vs Atletico: Derby rực lửa Atletico Madrid Real Madrid
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Atletico Madrid – Real Madrid (21h15, 27/9) là một trong vài trận derby có chất lượng chuyên môn cao nhất thế giới. Tình thế đôi bên đang rất tương phản trước trận derby Madrid đầu tiên của mùa bóng này.

  

Simeone đứng trước phán quyết

Atletico Madrid chưa bao giờ nổi tiếng về chiến lược rải tiền chiêu mộ lực lượng. Nhưng trong mùa hè 2025, đội này đã chi gần 200 triệu euro, mua về gần chục hảo thủ, dẫn đầu thị trường chuyển nhượng ở La Liga. Hẳn nhiên, họ muốn rút ngắn hơn nữa khoảng cách với hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid. Trong 5 mùa bóng gần đây, Atletico đã có một lần lên ngôi vô địch La Liga trong khi Barcelona và Real cũng chỉ đăng quang 2 lần mỗi đội. Nghĩa là ít ra cũng phải cố gắng tranh chấp!

Simeone đang đối diện quãng thời gian khó khăn

Simeone đang đối diện quãng thời gian khó khăn

Theo tiêu chuẩn vừa nêu, những gì diễn ra trong 6 vòng đấu vừa qua của Atletico là khó chấp nhận. Họ chỉ mới thắng 2 trận, đứng ở khu vực giữa bảng và đã bị đội đầu bảng Real bỏ xa 9 điểm. Như thế cũng đã là may. Trong trận đấu gần đây nhất, Atletico thắng Vallecano 3-2, với bàn quyết định được khi lúc trận đấu chỉ còn 2 phút.

Đây là bước khởi đầu tồi tệ nhất của Atletico từ khi Simeone giữ ghế HLV trưởng vào năm 2011. Atletico cũng đã thua trận ra quân ở Champions League. Xa hơn một tí, họ phải về nước ngay sau vòng bảng tại giải FIFA Club World Cup trong mùa hè vừa qua. Giới quan sát ngờ vực: liệu Simeone đã “hết thời” sau gần 14 năm làm hết những điều kỳ diệu mà ông có thể làm cho Atletico?

Dù ít, nhưng đã xuất hiện một vài bình luận râm ran, mà trước đây người ta thậm chí còn không dám nghĩ đến, cứ như đấy là đề tài kiêng kỵ: liệu HLV Simeone đã cảm nhận được nguy cơ bị sa thải? Nếu như Atletico thất bại trước Real trong trận đấu lớn đầu tiên tại La Liga mùa này, chắc chắn áp lực đối với Simeone sẽ tăng lên mạnh mẽ.

Nói cách khác, giả sử Atletico thất bại trong trận derby kỳ này, thì đấy sẽ không còn được xem là một thất bại thông thường nữa. Đấy sẽ là phán quyết mở ra... sự kết thúc đã được chờ đợi từ lâu nay. Không có phép lạ nào nữa, và kỷ nguyên Simeone đã đến lúc khép lại?

Khắp châu Âu hiện nay, không ai dẫn dắt đội bóng của mình lâu hơn Simeone (chỉ tính các đội liên tục chơi ở đẳng cấp cao nhất). Cuối tuần này, Simeone chính thức trở thành HLV dẫn dắt một CLB lâu nhất trong lịch sử La Liga (ông nhận ghế từ tháng 12.2011). Nếu như HLV nổi tiếng này bị cho là đã lạc hậu, thì... cũng là điều bình thường!

Alonso đang khởi đầu hoàn hảo

Ở thái cực ngược lại, HLV Xabi Alonso đang rất mát tay, ngay trong lần đầu dẫn dắt Real Madrid. Đây là đội duy nhất vẫn đang toàn thắng ở La Liga. Không những thế, họ còn thắng khá thuyết phục, chỉ mới thủng lưới 3 bàn trong 6 trận đấu. Thắng thêm trận nữa, Alonso sẽ bắt kịp kỷ lục là HLV Real toàn thắng 7 trận đầu tiên tại La Liga. Real cũng đã thắng Marseille trong trận ra quân ở Champions League. Những người hâm mộ khó tính nhất tại sân Bernabeu cũng phải tỏ ra hài lòng về lối chơi vững chắc trong phòng ngự và hấp dẫn trong tấn công của Real.

Alonso đang có khởi đầu hoàn hảo cùng Real

Alonso đang có khởi đầu hoàn hảo cùng Real

Có vẻ như Alonso đã thành công trong việc biến đổi ngôi sao Kylian Mbappe, theo chiều hướng tích cực. Siêu sao người Pháp đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 7 bàn sau 6 vòng đấu. Chỉ trong 12 ngày gần đây (từ 13.9 đến 24.9), Mbappe đã ghi liên tục 6 bàn trong 4 trận đấu liên tiếp, ở cả Liga lẫn Champions League. Nhưng điều đáng nói nhất về Mbappe trong mùa bóng này lại không phải là các bàn thắng!

Điều mà HLV Luis Enrique không làm được tại Paris SG thì Alonso đang làm ở Real: thuyết phục Mbappe tích cực tham gia phòng ngự khi đội nhà không có bóng! Số lần thu hồi bóng của Mbappe trong 6 vòng đấu vừa qua là 15 lần, đã gần bằng một nửa tổng số lần thu hồi bóng của anh trong toàn bộ mùa trước. Trong trận thắng Espanyol 2-0, khán giả Bernabeu hoan hô dữ dội khi Mbappe chạy về với tốc độ cực đại ở phút 73 để ngăn cản pha phản công của đối phương, lấy lại quả bóng trên phần sân của mình và chuyền về cho thủ môn Thibaut Courtois.

Tranh chấp trên phần sân nhà là hình ảnh thường thấy của Mbappe trong mùa bóng này. Và dù đã tham gia phòng ngự tích cực hơn, luôn làm việc trong tình huống đội mình không có bóng, các chỉ số tấn công của Mbappe vẫn siêu việt. Anh dẫn đầu La Liga về số bàn thắng, chỉ số xG, số lần sút bóng...

Tóm lại, hai nhân vật quan trọng nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất và được chờ đợi nhiều nhất tại Real mùa này – Mbappe trên sân và HLV Alonso ngoài đường biên, đều đang có bước khởi đầu hoàn hảo. Bây giờ, họ sẽ gặp thử thách lớn đầu tiên trong mùa bóng này, khi phải làm khách trong trận derby Madrid.

Ở trận derby Madrid gần đây nhất, Real cũng phải làm khách, và họ có được may mắn không ngờ. Đấy là trận thua 0-1 hồi tháng 3, ở Champions League. Real đã thắng 2-1 ở lượt đi nên đôi bên phải phân cao thấp bằng loạt sút luân lưu. Julian Alvarez là niềm hy vọng lớn nhất của Atletico trong những ngày này. Anh vừa lập được hat-trick giúp Atletico thắng Vallecano 3-2 hôm giữa tuần.

Nhưng ở loạt sút luân tại Champions League, anh mắc lỗi chạm bóng 2 lần, bị xử là đá hỏng, khiến Atletico bị loại tức tưởi (tình huống ấy hy hữu đến mức UEFA đã quy định lại tại Champions League mùa này: trọng tài có quyền cho sút lại, nếu thấy cầu thủ không cố tình chạm bóng 2 lần).

Atletico chưa hề gượng dậy kể từ sau “sự cố Alvarez” ấy. Nghĩa là Real sẽ lại gặp may, như một định mệnh ở trận derby Madrid kỳ này?

Truyền thống căng thẳng, quyết liệt của derby Madrid

Có người cho rằng derby Madrid là cặp đấu còn căng thẳng, quyết liệt hơn cả cặp đấu nổi tiếng El Clasico. Tùy quan điểm, dĩ nhiên. Nhưng chắc chắn đây là một trong vài trận derby gay cấn và có đẳng cấp cao nhất trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Madrid là thành phố duy nhất ở châu Âu từng có hai đại diện gặp nhau trong trận chung kết Champions League (đã vậy, còn có đến 2 lần).

Trận derby hấp dẫn bậc nhất thế giới

Trận derby hấp dẫn bậc nhất thế giới

Mùa trước, Real và Atletico Madrid gặp nhau 4 lần, với kết quả không thể “sít sao” hơn được nữa. Cả 2 trận ở La Liga đều hòa 1-1. Tại Champions League, Real thắng 2-1 trong khi Atletico thắng 1-0. Câu chuyện nói lên tất cả về bản chất của một trận derby đích thực: không khoan nhượng, bất kể có khác biệt gì về thực lực hay không.

Nói về danh tiếng thì ai cũng biết Real và Atletico khác nhau đến mức độ nào. Real là huyền thoại của cúp C1/Champions League với 15 lần vô địch (đội kế tiếp trong bảng vàng chỉ mới vô địch 7 lần), còn Atletico đứng đầu trong số những đội... chưa từng vô địch ở giải đấu này. Real có 8 cầu thủ từng giành tổng cộng 12 “Quả Bóng Vàng” (cả 2 số liệu đều đứng đầu bảng). Thành tích cao nhất của Atletico là... nửa “Quả Bóng Bạc” (Paulo Futre đá cho Porto trong nửa đầu năm 1987 và Atletico trong nửa cuối năm ấy).

Nhưng khi đôi bên gặp nhau ở chung kết Champions League thì cả hai trận đều hòa trong 90 phút, dù cuối cùng Real vẫn luôn nâng cúp. Real luôn đoạt cúp trong cả 9 lần lọt vào chung kết cúp C1 gần đây nhất (cũng chính là toàn bộ số trận chung kết của họ trong kỷ nguyên Champions League). Và trong 9 trận ấy, chỉ có đúng 2 trận gặp Atletico là Real không thể thắng trong 90 phút!

Bây nhiêu cũng đủ cho thấy Real luôn vất vả thế nào trước các trận đấu với Atletico. Kỳ này, cán cân có vẻ chênh lệch. Nhưng Atletico sẽ càng “vùng vẫy” vì lý do ấy!

Theo Kinh Thi

Nguồn: [Link nguồn]

26/09/2025 08:48 AM (GMT+7)
