Dự đoán tỷ số Anh - Tây Ban Nha: "Tam sư" thách thức nhà vô địch thế giới (UEFA Nations League)

Anh chịu tổn thất lực lượng

Tuyển Anh khép lại hành trình World Cup với tấm HCĐ sau chiến thắng nghẹt thở 6-4 trước Pháp ở trận tranh hạng ba. Trước đó, "Tam sư" thất bại trước Argentina tại bán kết.

Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn

Bukayo Saka lập hat-trick trong trận tranh hạng ba, qua đó cho thấy sức mạnh trên hàng công của tuyển Anh. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel đang chịu áp lực lớn trong việc lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, sau khi bị chỉ trích vì cách tiếp cận chiến thuật quá thận trọng trong mùa hè.

Anh cũng không có lực lượng mạnh nhất khi hàng loạt trụ cột như Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Tino Livramento đều phải rút khỏi đội tuyển vì chấn thương.

Tây Ban Nha hướng tới kỷ lục bất bại

Đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha đang là nhà vô địch châu Âu và thế giới. "La Roja" được xem là một trong những đội tuyển mạnh nhất của bóng đá quốc tế.

HLV Luis de la Fuente đã dẫn dắt Tây Ban Nha đến chức vô địch World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở chung kết. Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 106.

Tây Ban Nha từng vô địch Nations League mùa 2022/23 sau khi đánh bại Croatia trong trận chung kết. Họ cũng hai lần về nhì ở các mùa 2020/21 và 2024/25. Ở lần gần nhất, Tây Ban Nha thua Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu.

De la Fuente đã ký hợp đồng mới, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển ít nhất đến năm 2032. Tây Ban Nha cũng đang có chuỗi thành tích ấn tượng khi không thua trong thời gian thi đấu chính thức kể từ trận giao hữu với Colombia vào tháng 3/2024.

Tây Ban Nha cũng thiếu nhiều trụ cột

Tây Ban Nha không có Joan Garcia và Pedro Porro trong đợt tập trung lần này vì chấn thương. Trong khi đó, Marcos Llorente đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Gavi và Borja Iglesias cũng không được triệu tập. Đội hình Tây Ban Nha có hai cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển là Ivan Fresneda và Roberto Fernandez.

Cuộc đua Nations League bắt đầu

Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Nations League. Trong đợt tập trung này, họ còn làm khách trước Croatia, trước khi trở về sân nhà tiếp đón CH Czech.

Mục tiêu của Tây Ban Nha là duy trì chuỗi 38 trận bất bại, đồng thời tạo lợi thế ngay từ đầu trong một bảng đấu được dự báo rất khó khăn.

Trong khi đó, tuyển Anh không có lực lượng mạnh nhất do hàng loạt ca chấn thương. Dù vậy, "Tam sư" vẫn có đủ khả năng tạo ra một trận đấu đáng chú ý tại Wembley.

Tây Ban Nha có cơ hội giành chiến thắng, nhưng một kết quả hòa cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự đoán tỷ số: 1-1

Đội hình ra sân dự kiến:

Anh: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Tây Ban Nha: Simon; E Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, N Williams; Oyarzabal.