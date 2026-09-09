Messi mua thêm đội bóng Tây Ban Nha, sắp thành "ông trùm" sở hữu 4 CLB

Messi mua thêm đội bóng

Eldense hiện thuộc sở hữu của tập đoàn đầu tư Colombia Grupo TH, đơn vị cũng đang sở hữu các CLB tại Colombia và Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, thương vụ Messi mua đội bóng này vẫn phải chờ hoàn tất quá trình thẩm định cũng như nhận được sự phê duyệt cần thiết từ Hội đồng thể thao Quốc gia Tây Ban Nha (CSD).

Messi hỏi mua Eldense

Nếu mọi thủ tục được hoàn tất, Eldense sẽ trở thành CLB thứ hai tại Tây Ban Nha thuộc sở hữu của Messi. Trước đó vào đầu năm nay, thông tin Messi mua lại Cornella, đội bóng đang thi đấu ở hạng 5 Tây Ban Nha và có trụ sở tại Barcelona, đã được xác nhận.

Eldense sẽ trở thành CLB chuyên nghiệp đầu tiên tại Tây Ban Nha mà Messi đầu tư, bởi Cornella hiện vẫn mang mác đội bóng bán chuyên.

Việc Messi sở hữu cả Eldense lẫn Cornella nhiều khả năng sẽ không tạo ra vấn đề trong tương lai gần, bởi hai đội hiện đang cách nhau tới 3 hạng đấu.

Ngoài ra, Messi cũng đang tham gia đầu tư một phần vào CLB Deportivo LSM của Uruguay cùng người đồng đội tại Inter Miami, Luis Suarez. Ở quê nhà Argentina, Messi cùng với gia đình của mình nắm giữ CLB Leones de Rosario.

Lịch sử thành lập Eldense

Được thành lập vào năm 1921, Eldense đã trải qua phần lớn lịch sử bên ngoài hai hạng đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Năm 2023, họ lần đầu tiên thăng hạng lên giải hạng 2 kể từ năm 1964. Đội bóng sau đó xuống hạng vào năm 2025 trước khi giành quyền trở lại giải đấu này vào mùa hè vừa qua.

Sau khi không thể giành chiến thắng trong cả 4 trận đầu tiên của mùa giải, HLV Claudio Barragan đã bị sa thải hồi đầu tuần này, khiến Eldense hiện chưa có HLV trưởng.

Eldense đang thi đấu các trận sân nhà tại Nuevo Pepico Amat, sân vận động có sức chứa khiêm tốn 5.776 chỗ ngồi, nằm tại thành phố Elda.