Video bóng đá Crystal Palace - Arsenal: Niềm vui nhân đôi ngày đăng quang (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 38) Arsenal mở màn hành trình với tư cách tân vương Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước Crystal Palace trong bầu không khí lễ hội tại Selhurst Park.
Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 1-2 Arsenal (Hiệp 1: 0-1)
Ghi bàn (kiến tạo)
Crystal Palace: Mateta (89', Pino)
Arsenal: Jesus (42', Martinelli), Madueke (48', Havertz)
Đội hình xuất phát
Crystal Palace: Henderson, Munoz, Clyne, Lerma, Riad, Cardines, Hughes, Kamada, Devenny, Ismaila Sarr, Strand Larsen.
Arsenal: Kepa, Zubimendi, Mosquera, Hinapie, Calafiori, Norgaard, Lewis Skelly, Dowman, Madueke, Martinelli, Jesus.
Theo Sỹ Ánh
24/05/2026 23:20 PM (GMT+7)