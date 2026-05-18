Lewandowski nghẹn ngào vẫy chào Nou Camp, 60.000 fan Barca tri ân người hùng

Biển người Nou Camp hát vang tên Lewandowski

Robert Lewandowski trở thành tâm điểm tuyệt đối trong trận đấu giữa Barcelona và Real Betis, chỉ một ngày sau khi anh xác nhận sẽ rời đội bóng xứ Catalunya.

Lewandowski sẽ rời Barca sau mùa giải này

Ngay từ bên ngoài sân Nou Camp, hàng nghìn CĐV Barcelona, trong đó có rất nhiều người hâm mộ đến từ Ba Lan, đã liên tục hô vang tên tiền đạo 37 tuổi để tri ân những đóng góp suốt bốn mùa giải qua. Khi Lewandowski bước ra sân khởi động, khán đài tiếp tục dành cho anh những tràng pháo tay không dứt, xen lẫn các lá cờ Ba Lan phủ kín nhiều góc khán đài.

Trước giờ bóng lăn, cả sân vận động bùng nổ khi MC sân đọc tên Lewandowski. Hơn 60.000 khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay và hát vang tên “Lewy”. Đồng đội Raphinha cũng góp phần làm nên khoảnh khắc đáng nhớ khi nhường lại tấm băng đội trưởng cho chân sút kỳ cựu.

Giọt nước mắt ở phút 84

Khoảnh khắc xúc động nhất đến ở phút 84, khi HLV Hansi Flick quyết định rút Lewandowski khỏi sân để nhường chỗ cho Marc Casado.

Lewandowski nghẹn ngào nói lời tạm biệt với người hâm mộ tại Nou Camp

Toàn bộ Nou Camp đồng loạt đứng dậy tri ân tiền đạo người Ba Lan. Các đồng đội trên sân, bao gồm cả thủ môn Joan Garcia, tiến đến ôm chầm lấy anh. Không thể kìm nén cảm xúc, Lewandowski bật khóc trên đường rời sân, trước khi lần lượt ôm từng thành viên trong ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị.

Tiếng hô vang tên anh kéo dài không ngớt khiến Lewandowski phải bước ra khỏi khu kỹ thuật để cúi chào khán giả thêm một lần nữa.

Khép lại hành trình huy hoàng tại Barcelona

Sau trận đấu, Lewandowski được các đồng đội tung hô, cùng gia đình bước ra sân nhận món quà lưu niệm từ ban lãnh đạo CLB. Trong tiếng reo hò của khán giả, chân sút người Ba Lan gửi lời tạm biệt đầy xúc động: “Được chơi bóng cho CLB này là một vinh dự lớn. Tôi vô cùng tự hào. Hôm nay tôi nói lời chia tay, nhưng Barcelona sẽ mãi ở trong trái tim tôi”.

Lewandowski được Barca tri ân

Gia nhập Barcelona vào mùa hè 2022, trong giai đoạn đội bóng khủng hoảng hậu Lionel Messi và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Lewandowski đã từ bỏ Bayern Munich giàu sức cạnh tranh để chọn thử thách tái thiết cùng đội bóng xứ Catalunya.

Trong bốn mùa giải, anh ra sân 192 trận, ghi 119 bàn thắng và góp công lớn giúp Barcelona giành 7 danh hiệu gồm 3 La Liga, 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha. Lewandowski cũng từng giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga ngay mùa đầu tiên với 33 bàn thắng.