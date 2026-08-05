Lê Phạm Thành Long: “Rodri của ĐT Việt Nam” và lời chia sẻ từ người hùng thầm lặng

Lê Phạm Thành Long: “Mỏ neo” giải phóng Hoàng Đức

ĐT Việt Nam bước vào chuyến làm khách trước ĐT Indonesia ngày 3/8 ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026 trong hoàn cảnh chịu không ít áp lực. Trận hòa 0-0 với ĐT Singapore trước đó khiến ĐT Việt Nam cần một chiến thắng để giành lại quyền chủ động trong cuộc đua vào bán kết. Đáp lại, HLV Kim Sang-sik đưa ra hàng loạt điều chỉnh táo bạo, trong đó đáng chú ý nhất là việc bố trí Lê Phạm Thành Long đá chính bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ.

Quyết định ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả. Nguyễn Văn Vĩ mở tỷ số ở phút thứ 6, Nguyễn Hai Long nhân đôi cách biệt ở phút 15, trước khi Nguyễn Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 trong hiệp hai. Đây là trận thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Indonesia tại đấu trường Đông Nam Á, đồng thời là thất bại sân nhà nặng nề nhất của đội bóng xứ vạn đảo trong lịch sử giải vô địch khu vực.

Lê Phạm Thành Long đã chơi cực hay khi được đặt đúng vị trí. Ảnh: FBNV

Lê Phạm Thành Long không phải cầu thủ nổi bật nhất nếu chỉ nhìn vào những pha rê bóng, dứt điểm hoặc tình huống xử lý giàu tính biểu diễn. Tuy nhiên, khi theo dõi toàn bộ cách ĐT Việt Nam luân chuyển đội hình, có thể nhận ra tiền vệ thuộc biên chế CLB CAHNi chính là mắt xích bảo đảm sự ổn định.

Đá thấp hơn Hoàng Đức, Thành Long thường xuyên đứng ở khoảng trống phía trước bộ ba trung vệ. Anh chủ động thu hẹp không gian giữa các tuyến, theo sát những cầu thủ Indonesia muốn lùi xuống nhận bóng và ngăn đối phương tổ chức tấn công trực diện qua trung lộ.

Khi Indonesia đưa bóng ra biên, Thành Long không lập tức lao theo mà giữ vị trí để bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Khi bóng bật ra tuyến hai, anh thường là người xuất hiện sớm nhất. Cách di chuyển ấy khiến người xem có cảm giác Thành Long “chơi như thể có thêm một đôi mắt ở tuyến giữa, luôn xuất hiện đúng chỗ và đúng thời điểm”.

Giá trị lớn nhất của Thành Long nằm ở khả năng đọc trước diễn biến thay vì đợi tình huống xảy ra rồi mới xử lý. Anh không cần thực hiện những cú tắc bóng quyết liệt liên tục, bởi phần lớn đường chuyền của Indonesia đã bị chặn ngay từ hướng phát triển. Đối thủ muốn xuyên qua trung lộ nhưng liên tục phải chuyền ngang, đưa bóng ra biên hoặc thực hiện những đường chuyền dài thiếu chính xác.

Lê Phạm Thành Long thể hiện vai trò nổi bật dù anh lại tỏ ra rất thầm lặng. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Thành Long còn trực tiếp tạo ra bàn thắng thứ hai. Từ một tình huống triển khai nhanh, anh quan sát khoảng trống và chuyền bóng thuận lợi để Nguyễn Hai Long ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Việc một tiền vệ phòng ngự góp dấu giày vào bàn thắng cho thấy Thành Long không chỉ biết phá lối chơi mà còn đủ tỉnh táo để biến khoảnh khắc thu hồi bóng thành cơ hội tấn công.

Sự hiện diện của Thành Long cũng giúp Hoàng Đức được giải phóng khỏi quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự. Thay vì thường xuyên lùi sâu ngang hàng trung vệ để nhận bóng, Hoàng Đức có thể đứng cao hơn, di chuyển sang hai hành lang trong và tập trung vào nhiệm vụ kéo bóng, thoát pressing, tung đường chuyền quyết định.

Bàn thắng thứ ba phản ánh rõ lợi ích ấy. Hoàng Đức có đủ không gian và sự chủ động để thực hiện đường chuyền đưa Nguyễn Xuân Son thoát xuống, trước khi tiền đạo nhập tịch dứt điểm ấn định tỷ số 3-0 ở phút 70. Phía sau Hoàng Đức, Thành Long vẫn giữ vị trí, sẵn sàng ngăn chặn phản công nếu đường chuyền cuối cùng không thành công.

Đó là cấu trúc của một cặp tiền vệ trung tâm bất đối xứng: Thành Long giữ nhịp, che chắn và luân chuyển bóng; Hoàng Đức được phép di chuyển rộng, sáng tạo và tiến gần khung thành đối phương. Khi mỗi người được sử dụng đúng sở trường, tuyến giữa ĐT Việt Nam trở nên cân bằng hơn hẳn.

Những dữ liệu chuyên môn tại V.League 2025/2026 cũng lý giải tại sao HLV Kim Sang-sik tin tưởng Thành Long. Tiền vệ này đạt tỷ lệ chuyền chính xác trên 90%, trung bình có khoảng 8 lần thu hồi bóng mỗi trận và thuộc nhóm cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất ở khu vực giữa sân. Anh không phải “máy quét” dựa vào sức vóc, mà kiểm soát không gian bằng khả năng quan sát và chọn vị trí.

Bởi vậy, cách ví Thành Long như “Rodri của ĐT Việt Nam” nên được hiểu từ góc độ chức năng chiến thuật. Thành Long chưa thể được đặt ngang đẳng cấp với ngôi sao người Tây Ban Nha, nhưng có nét tương đồng ở vai trò giữ cấu trúc, bảo vệ hàng thủ, điều tiết nhịp độ và tạo điều kiện để những cầu thủ sáng tạo xung quanh chơi bóng dễ dàng hơn.

Từ cầu thủ lận đận ở HAGL đến ông chủ tuyến giữa

Màn trình diễn trước Indonesia càng đáng trân trọng khi đặt cạnh hành trình không bằng phẳng của Lê Phạm Thành Long. Tiền vệ sinh ngày 5/6/1996 tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, là thành viên khóa đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal JMG, cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh.

Trong khi nhiều đồng đội được đôn lên đội một HAGL và nhanh chóng trở thành những ngôi sao của U19 Việt Nam, Thành Long phải đi theo một con đường hoàn toàn khác. Anh lần lượt được cho Phú Yên, Đắk Lắk rồi Long An mượn, thi đấu từ hạng nhì, hạng nhất trước khi tìm được cơ hội tại V.League.

Lê Phạm Thành Long là nhân tố vô cùng quan trọng trong đội hình ĐT Việt Nam ở chiến thắng trước ĐT Indonesia. Ảnh: FBNV

Thành Long từng tự động viên rằng được ra sân ở một đội bóng nhỏ vẫn tốt hơn ngồi dự bị. Chính quãng thời gian liên tục thay đổi môi trường giúp anh tích lũy kinh nghiệm, học cách thích nghi và phát triển tư duy chơi bóng. Bước ngoặt đến khi Thành Long khoác áo Hải Phòng, thi đấu nổi bật tại V.League 2018 và được gọi lên đội Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD.

Năm 2020, Thành Long chuyển tới Thanh Hóa theo dạng cho mượn trước khi được đội bóng xứ Thanh mua đứt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ljupko Petrovic, anh cải thiện đáng kể sức bền, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Đến thời HLV Velizar Popov, Thành Long được kéo xuống đá như một tiền vệ tổ chức lùi sâu, vừa che chắn cho hàng thủ, vừa trở thành điểm khởi phát các đợt tấn công.

Mùa giải 2023 là giai đoạn Thành Long thực sự khẳng định tên tuổi. Anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp Thanh Hóa cạnh tranh ở nhóm đầu V.League và đoạt Cúp Quốc gia. Chính HLV Popov từng đánh giá cao khả năng điều tiết của học trò, thậm chí Thành Long còn được gọi bằng biệt danh “Pirlo Việt Nam”.

Tháng 9/2023, Thành Long gia nhập CLB CAHN với hợp đồng ba năm. Trong môi trường giàu tính cạnh tranh, anh tiếp tục duy trì vị trí nhờ lối chơi ổn định, ít mắc sai lầm và có khả năng kết nối những cầu thủ kỹ thuật như Quang Hải, Văn Thanh hay các ngoại binh trên hàng công.

Cùng đội bóng ngành Công an, Thành Long giành Cúp Quốc gia mùa 2024/2025 và Siêu cúp Quốc gia 2025. Đáng chú ý, trong trận tranh Siêu cúp với Nam Định, chính anh thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Alan ghi bàn, một tình huống rất giống với phẩm chất mà Thành Long thể hiện trong màu áo ĐT Việt Nam: quan sát nhanh, chuyền bóng sớm và đánh thẳng vào khoảng trống sau hàng phòng ngự.

Tháng 4/2026, CLB CAHN gia hạn hợp đồng với Thành Long đến năm 2029. Đây là sự ghi nhận dành cho một cầu thủ không thường xuyên xuất hiện trên các áp phích quảng bá nhưng lại có vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật.

Lê Phạm Thành Long sẽ là nhân tố đóng vai trò trụ cột trong các trận đấu quan trọng của ĐT Việt Nam tại những trận đấu tiếp theo ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 30, Thành Long có thể được xem là một trường hợp “nở muộn” của bóng đá Việt Nam. Anh không sở hữu chiều cao lý tưởng, không nổi tiếng sớm và cũng không có hành trình trải đầy hoa hồng. Nhưng sự bền bỉ đã đưa cầu thủ cao 1,65 m từ những sân bóng hạng dưới đến vị trí trung tâm trong chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt của đội tuyển quốc gia.

Trước ĐT Indonesia, Thành Long không màu mè, không phô trương, nhưng gần như mọi pha bóng quan trọng đều có dấu chân của anh. Tiền vệ này làm đối thủ mệt mỏi, giúp hàng thủ giảm áp lực, tạo điều kiện để Hoàng Đức phát huy năng lực sáng tạo và trực tiếp kiến tạo một bàn thắng.

Nếu ĐT Việt Nam cần một “Rodri” để giữ cân bằng đội hình, HLV Kim Sang-sik dường như đã tìm thấy câu trả lời. Đó là Lê Phạm Thành Long - người âm thầm đứng phía sau, nhưng lại giữ cho cả hệ thống vận hành đúng nhịp.