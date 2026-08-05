CĐV Indonesia nghĩ ra "kịch bản trong mơ" để ĐT Việt Nam bị loại từ vòng bảng

Chiến thắng 3-0 trước ĐT Indonesia giúp ĐT Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào Bán kết bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dẫu vậy, trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, nhiều CĐV xứ vạn đảo vẫn truyền tay nhau một "kịch bản trong mơ" với hy vọng đội nhà sẽ chứng kiến đối thủ lớn nhất là ĐT Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng.

Theo tính toán được chia sẻ, ĐT Indonesia cần đánh bại Singapore 1-0 ở lượt trận cuối để có 9 điểm. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng hơn là ĐT Campuchia phải tạo nên cơn địa chấn khi thắng ĐT Việt Nam tới 9-0.

Nếu viễn cảnh này xảy ra, ĐT Indonesia sẽ đứng đầu bảng với 9 điểm. ĐT Singapore xếp thứ hai với 7 điểm và hiệu số +2, trong khi ĐT Việt Nam cũng có 7 điểm nhưng chỉ còn hiệu số +1, qua đó bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và chính thức bị loại ngay từ vòng bảng.

ĐT Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước ĐT Indonesia. (Ảnh: VFF)

Kịch bản trên nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mức độ khó tin. Ngay cả nhiều CĐV Indonesia cũng xem đây là một giả thuyết mang tính vui vẻ hơn là điều có thể trở thành hiện thực.

Trên thực tế, khả năng ĐT Campuchia thắng ĐT Việt Nam với cách biệt 9 bàn gần như không có cơ sở. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn chưa để thủng lưới sau 3 trận đấu tại giải, trong khi ĐT Campuchia chưa từng cho thấy khả năng tạo nên một chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn trước những đối thủ là nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Cầu thủ ĐT Việt Nam về nước, ký tặng CĐV tại Sân bay Nội Bài sau trận thắng Indonesia với tỉ số 3-0. (Ảnh: VFF)

Dẫu vậy, sự xuất hiện của "kịch bản trong mơ" cũng cho thấy người hâm mộ Indonesia vẫn chưa từ bỏ hy vọng, dù cơ hội đã trở nên rất mong manh sau trận thua trước ĐT Việt Nam.

Về phía ĐT Việt Nam, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik. Chỉ cần giành kết quả thuận lợi trước ĐT Campuchia ở lượt trận cuối, các Chiến binh Sao Vàng sẽ không phải bận tâm đến bất kỳ phép tính nào từ các trận đấu còn lại.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia thuộc khuôn khổ lượt đấu cuối cùng của bảng A mùa giải ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h thứ Sáu ngày 7/8 trên Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).