Cựu giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh qua đời

Sự kiện: CLB LPBank HAGL V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

TP HCM Cựu HLV và chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh qua đời vào sáng 25/2 do tuổi cao tại nhà riêng.

Ông Vinh mất lúc 3h30 hôm nay tại TP HCM, thọ 85 tuổi. Giám đốc Điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết ông "ra đi nhẹ nhàng" trong vòng tay gia đình.

Cựu HLV Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1942 tại Hà Nội, từng thi đấu cho Thể Công cùng thời các danh thủ Lê Thế Thọ, Trần Duy Long. Sau khi đất nước thống nhất, ông cùng gia đình vào TP HCM sinh sống.

Cựu giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh (trái) trò chuyện với HLV Kiatisuk Senamuang khi dẫn dắt HAGL vào năm 2021. Ảnh: Kiatisuk Senamuang

Cựu giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh (trái) trò chuyện với HLV Kiatisuk Senamuang khi dẫn dắt HAGL vào năm 2021. Ảnh: Kiatisuk Senamuang

Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông Vinh chuyển sang cầm quân, lần lượt dẫn dắt Thể Công, Công nghiệp thực phẩm TP HCM, Công an TP HCM, Tiền Giang, Đà Nẵng và HAGL. Ở cấp đội tuyển, ông từng cầm đội U19 Việt Nam năm 1999, tham gia ban huấn luyện ĐTQG dự các kỳ SEA Games giai đoạn 1995-1999.

Ông Vinh được đánh giá hiểu biết về chiến thuật và lý luận. Chuyên gia này góp sức lớn vào tiến trình phát triển của bóng đá TP HCM, An Giang và đặc biệt là HAGL.

Từ 2002, ông được bầu Đức mời về làm việc tại CLB HAGL - nơi ông trở thành công thần khi cùng đội đi từ hạng Nhất tới hai chức vô địch V-League 2003 và 2004. Ông Vinh được xem như Giám đốc Kỹ thuật đúng nghĩa đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Siêu sao hàng đầu Đông Nam Á khoác áo HAGL khi ấy là Kiatisuk Senamuang cho biết luôn biết ơn vì những hỗ trợ của ông Vinh.

Trên Facebook cá nhân, Kiatisuk viết: "Yên nghỉ nhé, HLV Vinh. Cảm ơn thầy đã chăm sóc em chu đáo cả trong và ngoài sân cỏ. Thầy luôn ở bên cạnh hướng dẫn và giúp đỡ em từ ngày đầu tiên, ngay khi em đến Việt Nam thi đấu. Chúng ta đã cùng nhau gặt hái thành công. Thầy đã hy sinh thời gian và cống hiến hết sức lực cho HAGL trong suốt thời gian em ở đây. Em sẽ luôn nhớ đến thầy, HLV thân mến".

Năm 2007, ông Vinh cũng góp sức vào xây dựng nên Học viện HAGL Arsenal JMG. Hai năm sau, ông xin nghỉ ở CLB do sức khỏe đi xuống. Tuy nhiên, cựu HLV này vẫn tham gia các hoạt động bóng đá trẻ, làm bình luận viên và chuyên gia bóng đá, và có thời gian công tác ở Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Từ 2020, ông không còn tham gia các hoạt động bóng đá.

Hiếu Lương

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 11:55 AM (GMT+7)
