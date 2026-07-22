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2 SAO ĐT Việt Nam bất ngờ dính chấn thương trước trận ra quân AFF Cup 2026

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Hai tuyển thủ Việt Nam không thể tham gia buổi tập chiều ngày 22/7, để chuẩn bị cho trận đấu mở màn trước Timor Leste ở bảng A của AFF Cup 2026 (20h30 ngày 24/7).

Chiều ngày 22/7, ĐT Việt Nam tiếp tục ra sân tập ở Chonburi, chuẩn bị cho trận ra quân trước Timor Leste ở bảng A của AFF Cup 2026.

Chiều ngày 22/7, ĐT Việt Nam tiếp tục ra sân tập ở Chonburi, chuẩn bị cho trận ra quân trước Timor Leste ở bảng A của AFF Cup 2026.

Đáng chú ý, buổi tập của ĐT Việt Nam chỉ có sự xuất hiện của hai thủ môn Trần Trung Kiên và Patrik Lê Giang.

Đáng chú ý, buổi tập của ĐT Việt Nam chỉ có sự xuất hiện của hai thủ môn Trần Trung Kiên và Patrik Lê Giang.

Được biết, thủ môn Đặng Văn Lâm bị đau cơ sau buổi tập ngày 21/7 và phải ở lại khách sạn của ĐT Việt Nam để tập hồi phục.

Được biết, thủ môn Đặng Văn Lâm bị đau cơ sau buổi tập ngày 21/7 và phải ở lại khách sạn của ĐT Việt Nam để tập hồi phục.

Ngoài trường hợp của Đặng Văn Lâm, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc cũng không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập chiều ngày 22/7.

Ngoài trường hợp của Đặng Văn Lâm, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc cũng không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập chiều ngày 22/7.

Tài Lộc dính chấn thương và chỉ có thể tập hồi phục bên ngoài sân cùng bác sĩ ĐT Việt Nam.&nbsp;

Tài Lộc dính chấn thương và chỉ có thể tập hồi phục bên ngoài sân cùng bác sĩ ĐT Việt Nam. 

Các cầu thủ còn lại của ĐT Việt Nam hào hứng ra sân tập ở Chonburi.

Các cầu thủ còn lại của ĐT Việt Nam hào hứng ra sân tập ở Chonburi.

Patrik Lê Giang tích cực tập luyện và nhiều khả năng được HLV Kim Sang Sik trao suất bắt chính trong khung thành ĐT Việt Nam trước Timor Leste.

Patrik Lê Giang tích cực tập luyện và nhiều khả năng được HLV Kim Sang Sik trao suất bắt chính trong khung thành ĐT Việt Nam trước Timor Leste.

Xuân Son tập trung cao độ, hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup cùng ĐT Việt Nam.

Xuân Son tập trung cao độ, hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup cùng ĐT Việt Nam.

Đình Bắc thể hiện sự&nbsp;tự tin sau khi toả sáng trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận giao hữu trước Myanmar mới đây.

Đình Bắc thể hiện sự tự tin sau khi toả sáng trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận giao hữu trước Myanmar mới đây.

HLV KIm Sang Sik liên tục nhắc các học trò cẩn thận kẻo dính chấn thương trong buổi tập.

HLV KIm Sang Sik liên tục nhắc các học trò cẩn thận kẻo dính chấn thương trong buổi tập.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam có thêm buổi tập làm quen sân vận động Chonburi vào chiều ngày 23/7, trước khi chính thức ra quân đấu Timor Leste.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam có thêm buổi tập làm quen sân vận động Chonburi vào chiều ngày 23/7, trước khi chính thức ra quân đấu Timor Leste.

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/07/2026 18:56 PM (GMT+7)
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