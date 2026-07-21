Thông tin bất ngờ về Đình Bắc trước giờ tuyển Việt Nam ra quân AFF Cup 2026

Những ngày qua, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Nguyễn Đình Bắc sẽ bị treo giò hai trận đầu tại AFF Cup 2026 do chiếc thẻ đỏ phải nhận ở VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa chính xác.

Theo xác nhận từ VFF, án kỷ luật của AFC đối với Đình Bắc chỉ có hiệu lực ở các giải đấu do AFC tổ chức hoặc thuộc hệ thống thi đấu của AFC. Trong khi đó, AFF Cup là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, không thuộc hệ thống thi đấu của AFC. Vì vậy, án treo giò này không được áp dụng tại AFF Cup 2026.

Điều đó đồng nghĩa Đình Bắc vẫn đủ điều kiện đăng ký thi đấu và hoàn toàn có thể ra sân trong trận mở màn của tuyển Việt Nam gặp Timor Leste vào ngày 24/7 tại Chonburi, Thái Lan.

Đình Bắc vẫn đủ điều kiện thi đấu cho ĐTVN

Đây là thông tin rất tích cực với HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh hàng công tuyển Việt Nam đang có phong độ cao. Ở trận giao hữu thắng Myanmar 4-0 trước thềm giải đấu, Đình Bắc là một trong những cái tên gây ấn tượng khi ghi bàn sau khi được tung vào sân.

Tiền đạo sinh năm 2004 cũng đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Sau mùa giải thành công cùng CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc tiếp tục duy trì phong độ khi lên tuyển và cho thấy sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Với khả năng chơi tốt ở cả hai cánh lẫn vị trí trung phong, tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, Đình Bắc được xem là một trong những phương án tấn công quan trọng của HLV Kim Sang Sik trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Việc Đình Bắc đủ điều kiện thi đấu giúp tuyển Việt Nam có thêm một mũi nhọn chất lượng ngay từ trận ra quân gặp Timor Leste. Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự và chiến thuật trong bối cảnh đội bóng hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.