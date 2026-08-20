Sao Thái Lan tuyên chiến ĐT Việt Nam, quyết thắng chung kết AFF Cup

Bihr quyết biến khát khao thành chức vô địch

Trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 vào ngày 22/8 trên sân vận động Rajamangala, trung vệ Manuel Tom Bihr đánh giá ĐT Việt Nam và Thái Lan đều xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Cầu thủ sinh năm 1993 cho rằng hành trình tiến đến chung kết của hai đội đều trải qua không ít thử thách.

Manuel Tom Bihr

"Cả chúng tôi và Việt Nam đều xứng đáng có mặt ở đây. Đây là cặp đấu rất xứng tầm cho trận chung kết. Tất nhiên, cả hai đội đều đã nỗ lực hết mình và vượt qua vô vàn trở ngại để đi đến giai đoạn này. Giống như việc leo núi vậy, con đường lên đỉnh đầy gian nan, trắc trở chứ không hề trải đầy hoa hồng", Bihr chia sẻ.

Ở tuổi 33, Manuel Bihr là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của ĐT Thái Lan tại AFF Cup lần này. Trung vệ sinh ra tại Đức hiện có 29 lần khoác áo đội tuyển và chỉ bắt đầu hành trình thi đấu cho Thái Lan từ năm 2017.

Dù số lần ra sân cho đội tuyển chưa quá nhiều, Manuel Bihr đã có nhiều năm chinh chiến ở cấp độ quốc tế. Anh từng cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020, giải đấu bị lùi sang năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bihr từng sát cánh với nhiều thế hệ cầu thủ được xem là biểu tượng của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda và Sarach Yooyen.

Kinh nghiệm của Bihr được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ Thái Lan có thêm sự chắc chắn khi đối đầu ĐT Việt Nam. Trung vệ 33 tuổi cũng đánh giá cao đối thủ và thừa nhận kết quả hai trận chung kết là điều khó đoán.

"Việt Nam sở hữu lối chơi đặc trưng đã đưa họ vào đến chung kết. Giờ đây, với hai trận đấu quyết định phía trước, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để sẵn sàng. Chúng tôi đang ở giai đoạn nước rút của giải đấu. Dù kết quả khó đoán định, điều quan trọng nhất là mọi người đều cống hiến hết khả năng", trung vệ Bihr cho hay.

Mục tiêu của cá nhân Bihr rất rõ ràng: chơi với phong độ tốt nhất trong hai trận đấu cuối cùng và cùng Thái Lan chinh phục chức vô địch: "Mục tiêu cá nhân của tôi là tập trung vào hai trận đấu này, phát huy tối đa tiềm năng và phong độ tốt nhất, đồng thời biến khát khao chiến thắng thành danh hiệu vô địch", trung vệ người Thái Lan nhấn mạnh.

Sao trẻ Ratree quyết thắng trận lượt đi

Bên cạnh kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi như Bihr, Thái Lan còn đặt kỳ vọng vào sức trẻ của Seksan Ratree. Tiền vệ tấn công sinh năm 2003 là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của đội chủ nhà tại AFF Cup 2026. Ratree cho biết toàn đội đang tập trung hồi phục thể lực sau hành trình dài, đồng thời duy trì sự gắn kết trước hai trận đấu quyết định với ĐT Việt Nam.

Seksan Ratree

"Chúng tôi đang chú trọng hồi phục thể lực để sẵn sàng thi đấu, đồng thời nắm bắt chiến thuật của huấn luyện viên và xây dựng sự gắn kết trong đội. Chúng tôi đã cùng sinh hoạt và tập luyện được gần một tháng rưỡi nay; tất cả mọi người đều thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối", Ratree chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định Thái Lan không muốn tính toán quá xa mà sẽ tập trung vào trận lượt đi trên sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng xứ Chùa vàng tạo lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/8.

"Chúng tôi hướng tới chiến thắng, vì vậy việc hồi phục nhanh chóng là điều vô cùng cần thiết. Về mục tiêu cho hai trận đấu này, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết từng trận một. Trước hết, chúng tôi muốn giành chiến thắng trên sân nhà để tạo lợi thế", Ratree nói.

Seksan Ratree cũng gửi lời kêu gọi tới người hâm mộ Thái Lan trước trận đấu quan trọng: "Tôi hy vọng người hâm mộ Thái Lan sẽ đến sân cổ vũ thật đông đảo. Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng". Manuel Bihr cũng mong muốn khán đài sân nhà được lấp đầy để tạo thêm động lực cho các cầu thủ Thái Lan. Trung vệ kỳ cựu xem sự cổ vũ của người hâm mộ là một phần sức mạnh của đội tuyển.

"Mỗi người đều đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển Thái Lan mạnh mẽ hơn. Hãy cùng nhau cổ vũ và trở thành 'cầu thủ thứ 12' của đội trong trận đấu này", trung vệ Bihr kêu gọi. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Thái Lan và ĐT Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 22/8. Với lợi thế sân nhà, Thái Lan đang hướng tới một chiến thắng để tạo ưu thế trước khi hai đội tái đấu ở trận lượt về.