ĐT Anh ôm mộng World Cup: Bellingham cần bỏ "cái tôi" nếu muốn làm trung tâm

Nguyên tắc không khoan nhượng của Tuchel

ĐT Anh đã khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 một cách hoàn hảo, 8 trận thắng tuyệt đối, ghi 22 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Đây là giai đoạn đầu trong nhiệm vụ mà HLV Thomas Tuchel được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) giao phó khi thay thế người tiền nhiệm Gareth Southgate, đó là giành chức vô địch World Cup.

Bellingham tự biến mình thành tâm điểm với phản ứng bực tức sau khi bị thay ra

Giờ đây, HLV Tuchel bước sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch và một trong vấn đề then chốt mà ông phải giải quyết là Jude Bellingham.

Nếu muốn trở lại đội hình xuất phát tốt nhất của ĐT Anh, Bellingham nên biết kiểm soát bản thân. Phản ứng của anh khi nhận ra mình sắp bị thay ra sau màn trình diễn thiếu ổn định trên sân của Albania rõ ràng chưa đủ chín chắn.

Hành động đó là thách thức đối với quyền lực của HLV Tuchel và không hề khôn ngoan, bởi nó càng làm nổi bật hình ảnh một cầu thủ chưa nhận ra rằng tương lai ĐTQG trước mắt của mình phụ thuộc vào việc hòa nhập với tập thể.

Bellingham không cần phải nổi giận. Khi Harry Kane đã đưa ĐT Anh dẫn Albania 2-0 trong trận đấu không còn ý nghĩa, còn 6 phút nữa là kết thúc, Bellingham bị HLV Tuchel thay ra và nhường chỗ cho Morgan Rogers. Trong 84 phút trên sân, tiền vệ Real Madrid chơi chưa thực sự tốt và vừa nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Armando Broja. Quyết định thay người này hoàn toàn hợp lý, thậm chí nếu HLV Tuchel giữ Bellingham trên sân, nguy cơ anh nhận thẻ vàng thứ hai và vắng mặt ở trận mở màn World Cup 2026 là có thật.

HLV Tuchel muốn Bellingham chuyển hóa quyết tâm và khát khao chiến thắng thành năng lượng xây dựng tập thể, chứ không phải thể hiện sự thất vọng với đồng đội

Tuy nhiên, Bellingham lại tự biến mình thành tâm điểm chú ý. Khi nhận ra mình sắp rời sân, anh giơ tay đầy bực tức, và dù vẫn bắt tay HLV Tuchel sau khi ra đến đường biên, rõ ràng chiến lược người Đức không hài lòng.

“Tôi không muốn làm to chuyện, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm: ‘Hành vi là yếu tố then chốt’ và phải tôn trọng các đồng đội được thay vào. Quyết định đã được đưa ra và bạn phải chấp nhận nó với tư cách là một cầu thủ”, HLV Tuchel đã thẳng thắn chỉ trích thái độ của Bellingham.

Bellingham đã chúc mừng Marcus Rashford với đường tạt giúp Harry Kane đánh đầu ghi bàn thứ hai trong trận, nhưng hành động sau đó của anh lại phản tác dụng. Việc Bellingham bực tức chẳng thể thay đổi nguyên tắc của HLV Tuchel, bởi chiến lược gia người Đức đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng thứ bậc trong đội và hành xử đúng mực.

Bellingham phải học cách chấp nhận

Bellingham đang chịu sự giám sát gắt gao kể từ khi trở lại tuyển Anh. Thực tế, anh đang đang ở “trên ghế thử việc”, và phản ứng của anh khi bị thay ra trong chiến thắng hoàn hảo của ĐT Anh trước Albania đã không giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Tuchel.

Bellingham không còn được ưu tiên ở ĐT Anh đang sở hữu nhiều ngôi sao

Điều này có nghĩa là vẫn chưa thể khẳng định ĐT Anh có thi đấu tốt nhất khi Bellingham có mặt trên sân hay không. Bằng chứng từ trận đấu này vẫn chưa rõ ràng. HLV Tuchel đã thử nghiệm ở đầu trận.

Trong những tháng gần đây, ông xây dựng đội hình “Tam sư” có cấu trúc rõ ràng với một “số 6”, một “số 8”, một “số 10” và các tiền vệ cánh chuyên biệt, nhưng trận gặp Albania lại tạo ra cảm giác khác. Jarell Quansah được ra mắt, Adam Wharton có trận đá chính đầu tiên, và John Stones được bố trí như một tiền vệ, tạo cảm giác tương tự đội hình Man City đoạt “cú ăn ba” năm 2023.

Trong hiệp một, ĐT Anh biến hóa sang sơ đồ 3-2-2-3 khi kiểm soát bóng. Không hề có “số 10”. Bellingham chơi ở cánh phải xu hướng bó vào trong, có quyền tự do di chuyển. Declan Rice dâng cao hơn bình thường. Eberechi Eze đá rộng bên trái nhưng gặp khó khăn để tham gia vào lối chơi.

Vấn đề là Albania chơi thấp và chặt chẽ. ĐT Anh không tạo được nhiều cơ hội và gần như không có sự kết nối giữa Kane và Bellingham. Mãi đến phút 35, “Tam sư” mới có pha phối hợp đáng chú ý. Một pha phối hợp nhanh giúp Bellingham dẫn bóng xâm nhập vào trung lộ rồi chuyền cho Jarrod Bowen, nhưng cú sút bị thủ môn Thomas Strakosha cản phá xuất sắc.

Trong suốt trận, Bellingham có những khoảnh khắc chất lượng, như tạo cơ hội cho Eze trong hiệp hai, nhưng phần lớn thời gian anh trông quá nóng vội để gây ấn tượng. Nhiều đường chuyền bị vội, sai địa chỉ, cùng vài pha va chạm không cần thiết với cầu thủ Albania. Thẻ vàng của Bellingham đến sau khi mất bóng vào chân Broja và phạm lỗi với cựu tiền đạo Chelsea.

Cuối cùng, chiều sâu đội hình ĐT Anh tạo nên khác biệt. HLV Tuchel tung vào Phil Foden, người phù hợp hơn với vị trí mà Bellingham đảm nhận trong hiệp một, và Bukayo Saka. Cuối cùng, Saka thực hiện quả phạt góc để Kane mở tỷ số, nhắc nhở rằng các tình huống cố định sẽ rất quan trọng vào mùa hè năm tới.

Dẫu vậy, Bellingham vẫn là tâm điểm. Pha kiến tạo tuyệt vời của Rashford cho Kane đánh đầu ghi bàn phần nào bị lu mờ bởi phản ứng của tiền vệ Real Madrid khi bị thay ra cuối trận.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Tuchel tiến lại phía sau và đẩy tiền vệ Real Madrid về phía các CĐV Anh di chuyển theo đội tới Albania. Mối quan hệ giữa hai người chưa hề đổ vỡ. HLV Tuchel vẫn chưa sẵn sàng loại bỏ Bellingham, nhưng liệu ông có sẵn sàng để anh trở thành trung tâm của ĐT Anh hay không vẫn còn bỏ ngỏ.