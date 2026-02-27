Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tuyển Futsal nữ Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á

Sự kiện: Futsal Việt Nam

Tuyển futsal nữ Australia hoà 1-1 với Philippines, Việt Nam giành quyền vào bán kết giải Đông Nam Á (ASEAN Women's Futsal Championship) với vị trí nhì bảng.

Chiều 26/2, đội tuyển futsal nữ Australia và Philippines kết thúc trận đấu với tỷ số hoà 1-1. Kết quả này giúp futsal nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết giải Đông Nam Á. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đánh bại Myanmar với tỷ số 5-2, trong khi Philippines không thể tạo ra bất ngờ trước Australia.

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai tại bảng B và sẽ gặp đội đầu bảng A ở bán kết.

Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra chiều 26/2 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng bước vào trận đấu với Myanmar trong tình thế buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù kiểm soát thế trận ngay từ đầu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 8.

Không nao núng, họ liên tục tấn công. Nguyệt Vi và Biện Thị Hằng thay nhau dứt điểm nhưng thiếu một chút may mắn khi bóng hoặc bị thủ môn Sandar Soe hóa giải, hoặc tìm đến khung gỗ. Nỗ lực của tuyển Việt Nam cuối cùng được đền đáp ở phút 17 khi Nguyệt Vi thoát xuống nhanh từ tình huống đá biên và dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Myanmar lại vươn lên dẫn 2-1 sau pha dứt điểm cận thành của Lwin Lwin Thet, khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế cho đối thủ.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng then chốt ở lượt trận cuối bảng B Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026. (Nguồn: Changseuk)

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng then chốt ở lượt trận cuối bảng B Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026. (Nguồn: Changseuk)

Bước sang hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chơi bùng nổ. Phút 21, Nguyệt Vi cướp bóng rồi tự mình đá bồi thành công, san bằng tỷ số 2-2. Chỉ một phút sau, Thùy Trang căng ngang thuận lợi để Biện Thị Hằng dứt điểm chính xác, giúp Việt Nam lần đầu vượt lên dẫn trước.

Có được lợi thế, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 27, Biện Thị Hằng tiếp tục ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 sau pha phối hợp ăn ý cùng Thùy Trang.

Ở những phút cuối, Myanmar buộc phải chơi power-play nhằm tìm bàn gỡ. Dù tạo ra một số tình huống nguy hiểm, trong đó có cú sút dội xà ngang ở phút 32, họ vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Thủ môn Thùy Linh cũng có pha cứu thua quan trọng ở phút 38 để bảo toàn cách biệt.

Chiến thắng 5-2 trước Myanmar giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm sau 3 trận. Kết quả trận đấu còn lại của bảng B đã đưa thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng vào bán kết với vị trí nhì bảng.

Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026 quy tụ 7 đội tuyển gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Australia và Philippines, diễn ra từ ngày 24/2 đến 2/3 tại Thái Lan.

Theo Khánh Ly

Nguồn: [Link nguồn]

26/02/2026 18:13 PM (GMT+7)
