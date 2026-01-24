Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá PVF CAND - HAGL: Thế trận chặt chẽ (Cúp Quốc gia)

Sự kiện: CLB LPBank HAGL

(Vòng 1/8) Trận đấu sẽ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu cân não khi 2 đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút.

PVF CAND và HAGL đều chọn cách nhập cuộc chặt chẽ. Các cầu thủ hai bên không ngần ngại tranh chấp quyết liệt, khiến trận đấu liên tục bị cắt vụn. Điều đó khiến 45 phút đầu tiên không có tình huống tấn công nào đáng chú ý.

Sang hiệp hai, thủ môn Phí Minh Long có pha bay người cứu thua xuất thần, trước khi Văn Triệu của HAGL đá bồi cận thành đi vọt xà ngang khó tin. Không thể tìm được bàn thắng sau 90 phút chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu cân não.

Tỷ số chung cuộc: PVF CAND 0-0 HAGL

Đội hình xuất phát

PVF CAND: Phí Minh Long, Eyenga, Bảo Long, Huy Hùng, Đức Anh, Bá Đạt, Anh Tuấn, Văn Việt, Mpande, Hoàng Vũ Samson, Amarildo.

HAGL: Vũ Khang, Phước Bảo, Marciel, Du Học, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Gabriel, Jairo, Văn Triệu, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên.

Hà Nội FC hòa Thể Công Viettel, HAGL vô địch giải tứ hùng Thái Nguyên 2025
Hà Nội FC hòa Thể Công Viettel, HAGL vô địch giải tứ hùng Thái Nguyên 2025

Hà Nội FC hòa Thể Công Viettel 2-2, HAGL vô địch giải tứ húng Thái Nguyên 2025 theo cách khó tin.

Bấm xem >>

Tin liên quan
