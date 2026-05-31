Đội bóng “tí hon” và câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lịch sử

Khi những tấm vé dự World Cup 2026 chính thức được xác nhận, bóng đá thế giới không chỉ chứng kiến thêm một đại diện mới mà còn đón nhận một câu chuyện cổ tích thực sự mang tên Cape Verde. Từ một quốc đảo nhỏ bé giữa Đại Tây Dương, “Cá mập xanh” đã viết nên hành trình đầy cảm hứng để lần đầu góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Hành trình vượt giới hạn của một đội bóng “tí hon”

Không nhiều người tin Cape Verde có thể làm nên chuyện khi rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của những cái tên giàu truyền thống như Cameroon hay Angola. Tuy nhiên, chính trong thử thách đó, bản lĩnh và sự tiến bộ của đội bóng Tây Phi đã được thể hiện một cách rõ nét.

ĐT Cape Verde lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup. (Ảnh: Getty)

Với 8 chiến thắng sau 10 trận, Cape Verde kết thúc vòng loại với 23 điểm, bỏ xa Cameroon tới 4 điểm để giành ngôi đầu bảng. Đây là thành tích không chỉ gây bất ngờ mà còn mang tính khẳng định cho sự vươn lên mạnh mẽ của một tập thể vốn không được đánh giá cao.

Điểm tựa lớn nhất của “Cá mập xanh” chính là sự ổn định đáng kinh ngạc. Họ toàn thắng cả 5 trận sân nhà mà không để thủng lưới, biến pháo đài Praia thành nơi “bất khả xâm phạm” với mọi đối thủ.

Trận thắng 1-0 trước Cameroon vào tháng 9/2025 được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp Cape Verde chiếm lợi thế trong cuộc đua. Đến lượt trận quyết định, chiến thắng 3-0 trước Eswatini đã chính thức đưa họ đến World Cup 2026 trong niềm vui vỡ òa của người dân.

Sân vận động quốc gia tại thủ đô Praia chật kín khán giả trong ngày lịch sử ấy. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không chỉ cầu thủ mà cả quốc gia “nhỏ bé” như vỡ òa trong niềm tự hào.

Với dân số chỉ khoảng 500.000 đến 600.000 người và diện tích khoảng 4.000 km², Cape Verde trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup. Nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại càng làm nổi bật ý nghĩa của chiến tích mà họ đạt được.

Đằng sau thành công này là một chiến lược phát triển bền bỉ và thông minh. Không sở hữu giải quốc nội mạnh, Cape Verde tận dụng nguồn lực từ cộng đồng kiều dân trải rộng khắp châu Âu để xây dựng đội hình giàu sức cạnh tranh.

Câu chuyện của trung vệ Roberto Lopes là minh chứng rõ nét cho cách làm đầy sáng tạo này. Sinh ra tại Ireland, Lopes được triệu tập lên đội tuyển Cape Verde thông qua một tin nhắn LinkedIn (trang mạng xã hội) – chi tiết tưởng chừng khó tin nhưng lại phản ánh đúng thực tế của bóng đá hiện đại.

Bên cạnh đó, sự ổn định trên băng ghế huấn luyện cũng đóng vai trò chủ chốt. HLV Pedro Leitao Brito, hay còn gọi là Bubista, đã gắn bó với đội tuyển từ năm 2020 và kiên định xây dựng lối chơi kỷ luật và chắc chắn.

Dưới bàn tay của ông, Cape Verde không chỉ phòng ngự tốt mà còn biết cách tận dụng cơ hội một cách hiệu quả. Đó là sự kết hợp giữa tính tổ chức và tinh thần thi đấu máu lửa, yếu tố làm nên bản sắc riêng của đội bóng này.

“Cá mập xanh” ra biển lớn và khát vọng viết tiếp cổ tích

Dù lần đầu góp mặt tại một kỳ World Cup, Cape Verde không phải là cái tên xa lạ ở sân chơi châu lục. Họ từng lọt vào tứ kết Cúp bóng đá châu Phi các năm 2013 và 2023, cho thấy sự tiến bộ đều đặn trong suốt một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, World Cup lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở đó, Cape Verde sẽ phải đối đầu với những “gã khổng lồ” của bóng đá thế giới, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Đội hình ĐT Cape Verde tham dự World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Theo kết quả phân nhóm, “Cá mập xanh” sẽ lần lượt chạm trán Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia ở bảng H. Đây là bảng đấu không hề dễ dàng, nhưng cũng mở ra cơ hội để họ khẳng định bản thân trên sân khấu lớn.

HLV Bubista thừa nhận đội bóng của ông phải đối mặt với thử thách cực đại, đặc biệt là trong trận mở màn trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Cape Verde không đến giải chỉ để “cho đủ quân số”.

Tinh thần thoải mái, không chịu áp lực thành tích chính là lợi thế lớn nhất của đội bóng này. Khi không bị ràng buộc bởi kỳ vọng, họ có thể thi đấu với sự tự tin và sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Đội hình Cape Verde hiện tại là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những cái tên như Ryan Mendes hay Logan Costa mang đến sự cân bằng, trong khi các cầu thủ trẻ như Dailon Livramento đại diện cho tương lai đầy hứa hẹn.

Ryan Mendes cùng ĐT Cape Verde quyết tâm viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Livramento, cầu thủ sinh ra tại Hà Lan nhưng thi đấu tại Bồ Đào Nha, đã ghi dấu ấn trong chiến dịch vòng loại với những bàn thắng quan trọng. Sự xuất hiện của anh cho thấy Cape Verde đang dần sở hữu những nhân tố có thể tạo khác biệt.

Không có ngôi sao chơi bóng ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, nhưng Cape Verde lại có một tập thể gắn kết và hiểu rõ vai trò của mình. Đó chính là yếu tố giúp họ trở thành một “ẩn số” đáng gờm tại World Cup.

Câu chuyện của Cape Verde không chỉ là bóng đá, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng. Từ một quốc gia ít được biết đến trên bản đồ thể thao, họ đã vươn mình để trở thành niềm tự hào của cả châu Phi.

Sự kiện võ sĩ David de Pina giành HCV Olympic Paris 2024 từng mang lại niềm vui lớn cho đất nước này, nhưng bóng đá mới là nơi cảm xúc được lan tỏa mạnh mẽ nhất. Và giờ đây, World Cup 2026 sẽ là sân khấu để Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình.

Hành trình phía trước chắc chắn sẽ đầy khó khăn, nhưng với những gì đã thể hiện, Cape Verde hoàn toàn có quyền mơ. Bởi trong bóng đá, không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng giành chiến thắng.

Đôi khi, chính những đội bóng “tí hon” lại tạo nên những khoảnh khắc vĩ đại. Và nếu tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết cùng niềm tin mãnh liệt, “Cá mập xanh” hoàn toàn có thể biến giấc mơ World Cup thành một chương cổ tích mới của bóng đá thế giới.

ĐT Cape Verde nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Saudi Arabia và Uruguay. (Ảnh: Fox Sports)