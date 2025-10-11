Benin diện tích bằng 1/3 Việt Nam tiến gần World Cup, chờ "chung kết" với ông lớn

⚡ Benin bất ngờ vượt mặt Nigeria và Nam Phi ở bảng "tử thần"

Không ít bất ngờ đang diễn ra tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, trong đó có bảng C. Ở lượt trận áp chót, ĐT Benin giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân ĐT Rwanda nhờ bàn thắng ở phút 80 của Aiyegun Tosin. 3 điểm ngày được giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng với 17 điểm/9 trận, nhiều hơn 2 điểm so với đội nhì bảng Nam Phi và 3 điểm so với đội hạng 3 Nigeria.

ĐT Benin đứng trước cơ hội đoạt vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử

Trước đó, Nam Phi gây thất vọng khi bị Zimbabwe cầm hòa 0-0, trong khi Nigeria đánh bại Lesotho 2-1. Đáng chú ý, ở lượt trận quyết định, Victor Osimhen và các đồng đội sẽ đối đầu trực tiếp Benin. Họ cần phải giành chiến thắng, đồng thời chờ đợi Nam Phi sảy chân trước Rwanda để hy vọng đoạt tấm vé tới World Cup 2026.

🆚 Benin chờ quyết đấu Nigeria ở lượt trận cuối

Không giống như Nigeria (6 lần dự World Cup) hay Nam Phi (3 lần dự World Cup), Benin là cái tên không mấy danh tiếng trên bản đồ bóng đá châu Phi khi chưa từng tham dự World Cup.

Tuy nhiên tại vòng loại lần này, quốc gia có diện tích 112.622 km² (bằng gần 1/3 diện tích của Việt Nam) và dân số hơn 14,8 triệu người (bằng gần 1/7 dân số Việt Nam) thể hiện phong độ cực kì xuất sắc. Thậm chí ở lượt đi, họ từng hạ gục Nigeria - đội sở hữu dàn sao hùng hậu chơi bóng ở châu Âu - với tỷ số 2-1.

Thầy trò HLV Gernot Rohr rất khát khao tái lập chiến tích này, qua đó viết nên chương mới cho nền bóng đá Benin với tấm vé dự World Cup lịch sử.

Osimhen và ĐT Nigeria không còn quyền tự quyết cơ hội dự World Cup

🎟️ Những "vé vàng" tiếp theo gọi tên ai?

Tính đến thời điểm hiện tại, 4 đội tuyển châu Phi đã chính thức giành vé đến vòng chung kết World Cup 2026 gồm Algeria, Ai Cập, Morocco và Tunisia.

Theo quy định ở vòng loại khu vực châu Phi, 9 đội đầu bảng đoạt vé trực tiếp dự World Cup, trong khi 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất bước vào vòng play-off để xác định đội duy nhất tham dự vòng play-off liên lục địa (cùng đại diện của châu Á, Nam Mỹ, châu Đại Dương và 2 đại diện CONCACAF, để xác định 2 suất cuối dự World Cup).