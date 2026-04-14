5 cặp nghệ sĩ - cầu thủ Việt: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ tan vỡ

Ca sĩ Thủy Tiên và cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh là cặp đôi nổi bật và bền vững nhất. Họ quen nhau từ năm 2008, kết hôn năm 2014. Dù từng vướng tin đồn ly hôn, nhưng cặp đôi sánh bước bên nhau trong đời sống.

Sau khi giải nghệ, Công Vinh đang theo học các khóa huấn luyện viên của VFF, trong khi Thủy Tiên dần rút khỏi sân khấu, ăn chay trường, thường xuyên đi hành hương và tập trung cho gia đình. Hiện hai người sống cùng con gái Bánh Gạo trong biệt thự tại phường Tân Thuận Đông TPHCM.

Diễn viên - ca sĩ Thảo Trang và cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình từng là một trong những cặp đôi được chú ý. Họ quen nhau khi Thảo Trang còn là nữ sinh cấp III, yêu nhau 5 năm và tổ chức đám cưới năm 2009. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã kết thúc vào năm 2015. Sau chia tay, Thảo Trang tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tái hôn trong khi Phan Thanh Bình chọn vai trò "gà trống nuôi con".

Ca sĩ (giải Nhì Sao Mai 2009) kết hôn với cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng. Họ quen nhau qua buổi cà phê tình cờ và về chung một nhà chỉ sau hơn 2 tháng tìm hiểu. Dù trải qua nhiều sóng gió về tài chính và sự nghiệp, cặp đôi vẫn xây dựng được tổ ấm viên mãn, cùng kinh doanh tổ chức sự kiện âm nhạc và nuôi dạy các con.

Người mẫu Kỳ Hân kết hôn với tiền vệ Mạc Hồng Quân năm 2016 sau nửa năm hẹn hò. Dù ban đầu vướng nhiều thị phi, cặp đôi đã vượt qua và có 9 năm hôn nhân hạnh phúc với hai con trai (sinh năm 2016 và 2020). Sau khi lấy chồng, Kỳ Hân rút lui khỏi showbiz, tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Doãn Hải My (Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020) là một trong những WAG (vợ cầu thủ) được chú ý nhất hiện nay khi kết hôn với hậu vệ tài năng Đoàn Văn Hậu.

Cặp đôi và Đoàn Văn Hậu quen nhau từ năm 2020, công khai tình cảm đăng ký kết hôn năm 2023 và tổ chức lễ cưới vào tháng 11-2023. Họ chào đón con trai đầu lòng vào năm 2024.