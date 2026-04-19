SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Nhận định Công an TPHCM vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 19/4: Chung một nỗi lo

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Nhận định bóng đá Công an TPHCM vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến về điểm số mà còn là bài toán cân não về nhân sự khi cả hai "hổ tướng" đều đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng.

Nhận định trước trận đấu Công an TPHCM vs Công an Hà Nội

Tổn thất lớn nhất của CAHN trong chuyến làm khách lần này chính là sự vắng mặt của bộ đôi "nguyên tử" nơi hàng thủ: Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh. Việc cả hai trụ cột cùng nhận đủ 3 thẻ vàng là một kịch bản tồi tệ cho HLV Polking.

Mất đi khả năng không chiến của Việt Anh và sự càn lướt của Văn Hậu, hệ thống phòng ngự của đội khách bỗng chốc xuất hiện những kẽ hở mênh mông, sẵn sàng bị khai thác bởi những pha phản công trực diện.

CA TPHCM cũng chẳng khá khẩm hơn khi mất hàng loạt cái tên như Matheus, Lê Quang Hùng hay Võ Hữu Việt Hoàng vì án treo giò. HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phải buộc lòng sử dụng những phương án dự phòng, điều này có thể dẫn đến những xáo trộn trong khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công.

Khi cả hai đội đều không thể tung ra sân đội hình tối ưu, bản lĩnh của các nhân tố dự bị và khả năng đọc trận đấu của hai chiến lược gia Polking - Huỳnh Đức sẽ quyết định số phận trận cầu. Một thế trận giằng co và kịch tính đến phút chót là điều được dự báo trước. CAHN có đẳng cấp, nhưng CA TP.HCM sở hữu cái duyên sân bãi.

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an TPHCM vs Công an Hà Nội

Nhìn vào bảng xếp hạng, sự chênh lệch là điều không thể phủ nhận. CAHN vẫn đang ngự trị trên đỉnh bảng với 45 điểm, tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, đại diện phía Nam khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 6 với 26 điểm. Thời gian gần đây, Công an TPHCM đang thua dày đặc và đậm đà hơn, điển hình như trận thua 0-4 trước Hải Phòng.

2 trận thua liên tiếp khiến Công an TPHCM hụt hơi ở cuộc đua trên nhóm đầu. Vấn đề lớn nhất của CLB này là khả năng ghi bàn. Hiệu suất hàng công của họ đang ở mức báo động khi chỉ ghi được 3 bàn trong 6 vòng đấu gần đây. Tiến Linh trồi sụt bất ngờ, Khoa Ngô cũng không còn sắc bén như xưa trong khi các chân sút ngoại đơn giản là gây thất vọng.

Nhưng CAHN cũng không vào trận với phong độ quá tốt. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking vừa trải qua một "gáo nước lạnh" khi bị PVF-CAND cầm hòa 1-1 ở vòng đấu trước. Trận hòa này không chỉ lấy đi của họ 2 điểm mà còn bộc lộ sự thiếu ổn định trong giai đoạn nước rút.

Khi áp lực bảo vệ ngôi vương ngày càng đè nặng, sự thiếu vắng các nhân tố đột biến như Alan hay Leo Artur đã khiến lối chơi của CAHN trở nên khó vận hành. Và lúc này, họ sẽ phải trông chờ vào màn tỏa sáng của các ngôi sao như Đình Bắc, Quang Hải hay Alan...

Đội hình dự kiến Công an TPHCM vs Công an Hà Nội

Công an TPHCM: Patrick Lê Giang; Huy Toàn, Trọng Long, Hoàng Phúc, Endrick, Thanh Bình, Gia Bảo, Khoa Ngô, Tiến Linh, Makrillos, Raphael.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip; Đình Trọng, Hugo Gomes, Adou Minh; Thành Long, Quang Hải, Văn Đô, Mauk, Văn Đức; Artur, Đình Bắc.

Dự đoán tỷ số: Công an TPHCM 1-2 Công an Hà Nội

Xem LPBank V.League 1-2025/2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

HLV Bae Ji-won nói gì sau màn ra mắt rực rỡ cùng Ninh Bình FC?
Theo Đặng Lai

