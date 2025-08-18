Arsenal gieo rắc nỗi sợ không chiến đến MU, Gyokeres thi đấu thảm họa

⚽MU lại thủng lưới ở pha bóng bổng

Hàng thủ MU từng gặp nhiều vấn đề ở các pha bóng bổng ở mùa giải 2024/25. Đến mùa bóng mới 2025/26, tình hình vẫn không được cải thiện. Ở trận "Quỷ đỏ" thua 0-1 Arsenal thuộc vòng 1 Ngoại hạng Anh, điểm yếu đó bộc lộ khi thủ thành Bayindir mắc sai lầm dẫn tới bàn thua.

Phút 13, Bayindir tỏ ra lúng túng khi bị Saliba đứng chắn trước mặt ở tình huống Rice đá phạt góc. Sau đó, Bayindir đấm bóng trượt và Calafiori chớp lấy thời cơ để đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal.

MU bị ám ảnh ở các pha bóng bổng

Theo thống kê của Opta, 3 trong 4 bàn thắng gần nhất của Arsenal ghi vào lưới MU tại Ngoại hạng Anh đều đến từ các quả phạt góc. Đáng chú ý, cả 3 bàn đó đều được ghi bởi các hậu vệ (Timber, Saliba và Calafiori).

Tính từ Ngoại hạng Anh mùa 2023/24 tới hiện nay, Arsenal là đội ghi nhiều bàn nhất từ các quả đá phạt góc với 31 bàn. Trong khi đó, trong cùng quãng thời gian này, MU lại là đội nhận nhiều bàn thua nhất từ các pha phạt góc (23 bàn thua).

Trên mạng xã hội, một số CĐV MU tin rằng bàn thắng của Arsenal không hợp lệ. Nhưng cựu danh thủ "Quỷ đỏ" Gary Neville không nghĩ như vậy: "Bayindir đáng lẽ phải chơi quyết liệt hơn. Cậu ấy phàn nàn rằng mình bị xô đẩy. Có một cầu thủ đứng trước mặt Bayindir, xô đẩy và tranh chấp rất nhiều, nhưng thủ môn này phải mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ Saliba không làm gì sai cả. Bóng chỉ đi qua tay Bayindir và Calafiori đã ở đúng vị trí".

😞Gyokeres chơi không tốt

Ngoài Bayindir, Gyokeres cũng có màn trình diễn đáng quên ở trận Arsenal thắng MU. Tiền đạo người Thụy Điển được xếp đá chính nhưng anh không tạo ra cơ hội nào về phía khung thành "Quỷ đỏ". Những pha xử lý của Gyokeres thiếu đi sự chính xác và anh bị rút ra ở phút 60 để nhường chỗ cho Havertz.

Gyokeres tỏ ra vô hại trước hàng thủ của MU

Tờ GOAL phiên bản tiếng Anh chỉ chấm Gyokeres điểm 4 ở trận này. Đây cũng là con số thấp nhất trong đội hình của "Pháo thủ". Rõ ràng hành trình chinh phục Ngoại hạng Anh còn nhiều gian nan đối với Gyokeres.