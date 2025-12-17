Dembele lại vượt Yamal đoạt FIFA The Best, lập kỳ tích sánh vai Ronaldo & Messi

Mùa giải 2024/25 diễn ra quá thành công với Dembele khi anh tỏa sáng rực rỡ, giúp PSG thâm tóm mọi danh hiệu. Nhờ vậy, Dembele đã được vinh danh ở lễ trao giải FIFA The Best 2025, vượt qua hàng loạt ứng viên lớn khác như Yamal, Kane hay Mbappe.

Mbappe nhận danh hiệu FIFA The Best 2025

Việc Dembele đoạt FIFA The Best 2025 không phải điều bất ngờ. Lý do bởi trước đây, anh đã đoạt Quả bóng Vàng 2025. Tổng cộng, ngôi sao người Pháp đã 2 lần liên tiếp qua mặt Yamal trong cuộc đua danh hiệu cá nhân trong năm nay.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Dembele ghi 35 bàn, kiến tạo 16 lần sau 53 trận ra sân. Điều đáng nói, anh luôn biết tỏa sáng vào những thời điểm đồng đội cần mình nhất.

Trong quá khứ, chỉ có Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Luka Modric từng nhận cả Quả bóng Vàng lẫn FIFA The Best. Dembele giờ đây sánh vai với các huyền thoại vĩ đại đó.

Niềm vui nhân đôi với PSG trong lễ trao giải FIFA The Best 2025 khi Luis Enrique được bầu chọn trở thành HLV nam xuất sắc nhất. Trong khi đó, ở nội dung dành cho nữ, cầu thủ Aitana Bonmati của Barcelona có lần thứ 3 liên tiếp đoạt FIFA The Best. HLV Sarina Wiegman của ĐT nữ Anh được vinh danh trở thành HLV nữ xuất sắc nhất.

Đội hình tiêu biểu FIFA 2025 xuất hiện những tranh cãi. Những ứng viên cho danh hiệu FIFA The Best 2025 như Mbappe hay Raphinha không có mặt. Người hâm mộ cho rằng 1 trong 2 cầu thủ kể trên xứng đáng có mặt ở đội hình này thay vì Yamal.

Đội hình tiêu biểu FIFA năm 2025