Ronaldo - Messi thách thức Dembele & Yamal ở đội hình xuất sắc nhất thế giới

🌍 Messi và Ronaldo - hai biểu tượng vĩ đại của FIFPRO XI

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại một lần nữa khẳng định vị thế vĩnh cửu của mình khi cùng xuất hiện trong danh sách rút gọn Đội hình tiêu biểu FIFPRO World XI năm 2025. Tiền đạo của Inter Miami, Lionel Messi, đã có tới 17 lần được vinh danh - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo của Al Nassr cũng sở hữu 15 lần góp mặt, xếp thứ hai.

Ronaldo và Messi trong danh sách đề cử

Việc cả hai tiếp tục được đề cử là minh chứng cho sự bền bỉ và khát vọng không tuổi, khi Messi vừa bước sang 38 tuổi vào tháng 6, còn Ronaldo sẽ tròn 41 tuổi chỉ trong vài tháng tới. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, họ vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và tạo dấu ấn rõ rệt trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

⚽ Messi được đề cử sau mùa giải rực sáng cùng Inter Miami

FIFPRO World XI xét thành tích trong giai đoạn 15/7/2024 - 3/8/2025 và Messi hoàn toàn xứng đáng góp mặt nhờ những màn trình diễn xuất sắc cùng Argentina và Inter Miami. Cựu cầu thủ Barcelona đã giúp Argentina giành vé dự World Cup 2026 hồi tháng 3, đồng thời chinh phục danh hiệu Chiếc giày vàng MLS 2025 với 29 bàn thắng sau 28 trận ở mùa giải chính.

Ở tuổi 38, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Inter Miami, đưa đội bóng Mỹ trở thành một thế lực mới nổi tại MLS.

🔥 Ronaldo - Đầu tàu đưa Bồ Đào Nha tiến gần World Cup

Không chịu kém cạnh đối thủ lâu năm, Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn đáng nể với 35 bàn thắng trong 41 trận cho Al Nassr ở mùa 2024/25. Anh cũng đã ghi thêm 7 bàn chỉ sau 8 trận mùa 2025/26, chứng minh tuổi tác không thể làm phai mờ hiệu suất ghi bàn của CR7.

Cristiano Ronaldo vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40

Ronaldo hiện cùng ĐT Bồ Đào Nha tiến sát tấm vé dự World Cup 2026, khi dẫn đầu bảng F vòng loại châu Âu với 10 điểm. Nếu đánh bại CH Ireland vào ngày 13/11, hoặc chỉ cần hòa trong trường hợp Hungary không thắng Armenia, Selecao sẽ chính thức góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

🏆 FIFPRO World XI - giải thưởng đặc biệt do cầu thủ bình chọn

FIFPRO World XI là giải thưởng duy nhất trên thế giới được quyết định hoàn toàn bởi các cầu thủ chuyên nghiệp, khác với Đội hình tiêu biểu UEFA - nơi người hâm mộ được quyền bình chọn.

Danh sách 26 cầu thủ rút gọn cho FIFPRO World XI 2025 bao gồm những cái tên nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ các đồng nghiệp, với điều kiện thi đấu ít nhất 30 trận chuyên nghiệp trong giai đoạn được tính.

Đội hình chính thức sẽ gồm 1 thủ môn, 3 hậu vệ, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo có số phiếu cao nhất. Vị trí cuối cùng thuộc về cầu thủ ngoài sân có lượng bình chọn cao tiếp theo. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào thứ Hai, ngày 3/11/2025.

🌟 Dembele và Yamal - thế hệ mới thách thức hai huyền thoại

Bên cạnh Messi và Ronaldo, danh sách đề cử còn có Ousmane Dembele của Paris Saint Germain - người vừa giành Quả bóng vàng 2025 nhờ phong độ rực sáng khi giúp PSG ăn ba danh hiệu (Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Champions League) ở mùa 2024/25.

Ousmane Dembele - chủ nhân Quả bóng vàng 2025

Trong khi đó, thần đồng Lamine Yamal của Barcelona cũng góp mặt sau một mùa giải bùng nổ. Ở tuổi 18, Yamal đã giúp Barca giành cú đúp La Liga và Cúp Nhà vua, ghi 18 bàn trong 55 trận trên mọi đấu trường và xếp thứ hai trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025, chỉ sau chính Dembele.

Danh sách đề cử đầy đủ của FIFPRO World XI:

Thủ môn: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Man City)

Hậu vệ: Trent Alexander Arnold (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (PSG), Marquinhos (PSG), Nuno Mendes (PSG), William Saliba (Arsenal)

Tiền vệ: Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Napoli), Luka Modric (AC Milan), Joao Neves (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid), Vitinha (PSG)

Tiền đạo: Ousmane Dembele (PSG), Erling Haaland (Man City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Raphinha (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Mohamed Salah (Liverpool), Lamine Yamal (Barcelona)