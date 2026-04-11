Đề xuất tăng ngoại binh ở V-League: Phép thử về năng lực tài chính

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Arsenal vs AFC Bournemouth
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Heidenheim vs Union Berlin
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Milan vs Udinese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Espanyol
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
St. Pauli vs Bayern Munich
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atalanta vs Juventus
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Osasuna vs Real Betis
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Toulouse vs Lille
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Đề xuất tăng ngoại binh ở V-League: Phép thử về năng lực tài chính

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Việc tăng ngoại binh - đồng nghĩa với tăng chi phí cố định - không còn là một quyết định kỹ thuật, mà là phép thử về năng lực tài chính.

Bài toán sinh tồn

Nếu nhìn từ góc độ tài chính, không đơn thuần là một điều chỉnh chuyên môn mà chạm vào vấn đề cốt lõi hơn: cách một nền bóng đá quản trị tiền bạc và lựa chọn con đường phát triển của mình.

Một ngoại binh không chỉ là một vị trí trên sân mà là một gói chi phí kéo dài

Thực tế rất rõ ràng - bóng đá Việt Nam (BĐVN) chưa phải là một nền kinh tế bóng đá tự chủ. Nguồn thu của các CLB vẫn chủ yếu đến từ tài trợ và sự bảo bọc của các ông bầu, doanh thu từ vé, bản quyền truyền hình hay thương mại chưa tạo thành những dòng tiền ổn định. Nói cách khác, hệ thống vẫn vận hành dựa trên tiền cấp phát, không phải tiền kiếm được từ thị trường.

Một ngoại binh không chỉ là một vị trí trên sân mà là một gói chi phí kéo dài và khó điều chỉnh: lương cao, phí lót tay, chi phí sinh hoạt, và cả rủi ro thay thế nếu không đạt yêu cầu. Quan trọng hơn, đó là loại chi phí cứng - đã ký hợp đồng là phải trả lương, bất kể tình hình tài chính ra sao.

Trong khi đó nguồn thu từ doanh thu - gần như không có dấu hiệu tăng trưởng tương ứng. Không có gì đảm bảo khán giả sẽ tăng, bản quyền truyền hình sẽ được nâng giá hay thị trường tài trợ sẽ mở rộng ngay lập tức. Khoảng cách giữa chi tiêu tăng và nguồn thu đứng yên vì thế ngày càng nới rộng, và khi điều đó xảy ra, câu chuyện không còn là đầu tư, mà là mất kiểm soát.

Một nền bóng đá có thể chấp nhận chi mạnh tay nếu có nền tảng tài chính đủ vững. Nhưng với V-League hiện tại, vấn đề lại nằm ở chỗ khác. Một nền bóng đá chưa kiếm đủ tiền mà đã muốn tiêu như các giải đấu giàu có, thì vấn đề không còn là chiến lược phát triển, mà là bài toán sinh tồn.

Khi chi tiêu vượt quá khả năng tạo ra doanh thu, hệ quả có thể không đến ngay, nhưng chắc chắn sẽ đến: CLB phụ thuộc ngày càng lớn vào một vài cá nhân, và khi dòng tiền đó rút đi, đội bóng lập tức lao đao, giải đấu mất ổn định, niềm tin thị trường bị bào mòn.

Đây không phải giả định, mà là chu kỳ đã từng lặp lại nhiều lần trong BĐVN.

Chi tiêu phải có kỷ luật

Trong bóng đá chuyên nghiệp các giải đấu lớn không còn cho phép chi tiêu tùy ý. Dưới khung quy định của UEFA, Luật công bằng tài chính (FFP) buộc các CLB phải sống trong khả năng kiếm tiền của mình, với nguyên tắc cốt lõi rất đơn giản: không tiêu nhiều hơn những gì bạn tạo ra.

Tăng ngoại binh có thể là một giải pháp chuyên môn và cũng là phép thử về kỷ luật tài chính

Điều đáng nói là FFP không dành cho những nền bóng đá yếu, mà được sinh ra từ chính những hệ thống giàu có nhưng từng rơi vào khủng hoảng vì chi tiêu mất kiểm soát. 

Vì vậy, với những nền bóng đá như Việt Nam, nơi nền tảng tài chính còn hạn chế, nguyên tắc đó không phải lựa chọn, mà là điều kiện sống còn.

FFP không phải thứ xa xỉ của châu Âu, mà là lời cảnh báo cho những nền bóng đá chưa kịp giàu đã vội vàng chi đậm. Tăng ngoại binh, về bản chất, là một quyết định "mở van" chi tiêu. Nhưng trong một hệ thống mà nguồn thu chưa được cải thiện, cơ chế kiểm soát tài chính chưa hoàn thiện và mức độ tự chủ của CLB còn thấp, việc mở van không tạo ra tăng trưởng mà chỉ làm tăng áp lực.

Hệ quả không chỉ dừng ở từng CLB riêng lẻ mà lan ra toàn bộ giải đấu: khoảng cách tài chính bị kéo giãn, nguy cơ vỡ nợ cục bộ gia tăng và tính ổn định bị đe dọa. Một giải đấu có thể hấp dẫn hơn trong ngắn hạn, nhưng lại mong manh hơn trong dài hạn.

Hệ sinh thái tài chính đủ mạnh

Thực tế cho thấy V-League chưa bao giờ là thiếu ngoại binh, mà là thiếu một hệ sinh thái tài chính đủ mạnh để nuôi giải đấu. Điều cần làm không phải là mở rộng chi tiêu, mà là tăng năng lực tạo doanh thu: nâng giá trị bản quyền, cải thiện thương mại, kéo khán giả trở lại sân và giảm sự lệ thuộc vào nguồn tiền cá nhân. Chỉ khi dòng tiền được cải thiện, mọi quyết định tăng chi mới có ý nghĩa.

Tăng ngoại binh có thể là một giải pháp chuyên môn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, nó lại là phép thử về kỷ luật tài chính. Một nền bóng đá có thể phát triển chậm, nhưng không thể phát triển trong tình trạng kiểm soát chưa thật chặt chẽ.

Và lựa chọn quan trọng nhất lúc này không phải là thêm bao nhiêu ngoại binh, mà là xác định rõ một nguyên tắc: BĐVN sẽ tiêu theo khả năng kiếm được, hay tiếp tục tiêu theo kỳ vọng chưa thành hiện thực.

Một vài so sánh

V-League: nguồn thu chính: tài trợ; ngân sách từ "ông bầu"; doanh thu vé thấp, không ổn định; bản quyền truyền hình giá trị hạn chế; tỉ lệ tự chủ tài chính thấp, chi phí ngoại binh chiếm tỉ trọng lớn trong quỹ lương; độ rủi ro tài chính phụ thuộc vào cá nhân nên rất dễ đứt gãy

Các giải châu Âu (theo chuẩn FFP của UEFA): nguồn thu chính bản quyền truyền hình, thương mại, vé; doanh thu đa dạng và tăng trưởng ổn định; CLB phải cân đối thu - chi; quỹ lương gắn chặt với doanh thu; kiểm soát lời-lỗ và nợ theo quy định; tính bền vững cao, do ít phụ thuộc cá nhân

Khác biệt cốt lõi: châu Âu "chi trong khả năng kiếm được", còn V-League vẫn đang "chi theo khả năng được bơm kinh phí".
Vòng 18 V-League 2025-2026 đánh dấu giai đoạn bản lề của mùa giải khi cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng đều bước vào thời điểm quyết định

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/04/2026 07:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN