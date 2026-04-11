Vòng 18 V-League 2025-2026: Những màn thư hùng đáng xem

Ba cặp đấu thuộc vòng 18 V-League 2025-2026 cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 11-4 (FPT Play) đều mang tính chất thay đổi vị thứ trên bảng xếp hạng, ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Khu vực giữa bảng xếp hạng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt cho suất vào tốp 5. Ở chiều ngược lại, nhóm cuối bảng vẫn chưa có đội nào an toàn tuyệt đối, khiến mỗi điểm số lúc này đều mang giá trị "vàng".

Xuân Son thử thách Trung Kiên

Vì án phạt "treo giò", Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai đều hao hụt lực lượng, mất trụ cột trong cuộc so tài trên sân Thiên Trường. Đội bóng thành Nam không có sự phục vụ của trung vệ kỳ cựu Lucas Alves de Araujo, cầu thủ đã nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu 17. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai mất Đình Lâm và Phước Bảo vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Từ giai đoạn lượt về của mùa giải, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt chơi khởi sắc, với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son đã tìm lại bản năng "săn bàn" đỉnh cao, ghi 2 bàn và 1 kiến tạo trong 4 trận vừa qua. Tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 18 là dịp Xuân Son tái ngộ và thử tài đàn em tuyển quốc gia - thủ thành Trần Trung Kiên.

Nếu thắng vòng 18, Nam Định sẽ "rộng cửa" lọt vào tốp 5 bảng xếp hạng, nhen nhóm hy vọng giành danh hiệu trong tốp 3 chung cuộc ở V-League mùa này. Sau 17 vòng đấu, thầy trò ông Việt có 24 điểm, tạm kém nhóm 4 đội dẫn đầu vỏn vẹn 3 điểm.

Trong 4 trận gần nhất, đội bóng nhà bầu Đức nhận 3 thất bại và hòa 1, bị mất điểm đáng tiếc vì những bàn thua ở những khoảnh khắc gần cuối trận đấu. Đoàn quân HLV Lê Quang Trãi đứng thứ 12/14 đội, tạm hơn đội cuối bảng PVF-CAND 3 điểm. Nếu phải nhận thêm 1 thất bại, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối diện nguy cơ rớt hạng.

Cuộc so tài giữa các HLV "lão làng"

Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng (24 điểm) và Công an TP HCM (26 điểm) trên sân Lạch Tray hứa hẹn là màn so tài cân tài cân sức. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm trên bảng xếp hạng và đều nuôi tham vọng lọt vào tốp 5.

Lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước CLB Hà Nội giúp Hải Phòng có thêm niềm tin. Tuy nhiên, Công an TP HCM với lực lượng đồng đều và lối chơi thực dụng vẫn là đối thủ rất khó bị đánh bại. Giới chuyên gia nhận định đây sẽ là trận đấu giằng co và kết quả thắng thua có thể được định đoạt bởi khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân hoặc tài thao lược của 2 HLV giàu kinh nghiệm nhất sân chơi V-League: Lê Huỳnh Đức và Chu Đình Nghiêm.

Công an TP HCM vừa trải qua khoảng thời gian tăm tối sau trận thua đậm 0-4 trước Thanh Hóa ở vòng 17. Trong khi đó, Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm giữ vững phong độ khi thi đấu trên sân nhà ở mùa này. Qua 9 trận được chơi ở "chảo lửa" Lạch Tray, đội bóng đất Cảng mang về 6 chiến thắng và 2 kết quả hòa.