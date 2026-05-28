Trao quyền cho HLV Chu Đình Nghiêm: Ninh Bình từ khác thường đến bình thường

Sau "cối xay" Huấn luyện viên

V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình đã thay 4 đời HLV chỉ trong 24 vòng đấu, bất ngờ Ninh Bình chọn một hướng đi khác: ký hợp đồng dài hạn đến năm 2029 với HLV Chu Đình Nghiêm và tuyên bố trao toàn quyền chuyên môn.

CLB Ninh Bình (trái) đã thay 4 đời HLV chỉ trong 24 vòng đấu

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng lãnh đạo can thiệp sâu vào công tác huấn luyện, quyết định của đội bóng Ninh Bình không chỉ là câu chuyện nhân sự, mà còn đặt ra một vấn đề lớn hơn: muốn trở thành CLB chuyên nghiệp thật sự, các đội bóng Việt Nam phải bắt đầu từ đâu?

Mùa giải 2025-2026 của Ninh Bình là hình ảnh điển hình cho nghịch lý quen thuộc của bóng đá Việt Nam: càng nhiều tham vọng, càng dễ rơi vào bất ổn.

Chỉ sau 24 vòng đấu, đội Ninh Bình đã sử dụng tới 4 HLV khác nhau: Gerard Albadalejo, Vũ Tiến Thành, Bae Ji-won và giờ là Chu Đình Nghiêm. Chưa kể ngay sau khi đội lên hạng, lãnh đạo CLB Ninh Bình đã thay HLV Nguyễn Việt Thắng, người có công dẫn dắt Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất và lên V-League bằng HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo.

Lãnh đạo CLB Ninh Bình đã thực hiện số lần thay HLV hiếm thấy ngay cả trong bóng đá thế giới.

Điều đáng nói là Ninh Bình không phải đội bóng khủng hoảng tài chính hay vật lộn trụ hạng. Họ là CLB có đầu tư mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và từng được xem là ứng viên vô địch. Nhưng càng thay đổi, đội bóng càng đánh mất sự ổn định.

Việc chọn ông Chu Đình Nghiêm làm HLV trưởng cho thấy Ninh Bình đang muốn làm bóng đá căn cơ

Mỗi lần thay HLV là một lần thay đổi cách chơi, tiêu chuẩn chiến thuật, cách dùng ngoại binh, cấu trúc phòng thay đồ và cả tâm lý cầu thủ. Trong bóng đá hiện đại, đó gần như là cách nhanh nhất khiến một đội bóng mất phương hướng.

Vì thế, việc Ninh Bình công bố ký hợp đồng dài hạn với Chu Đình Nghiêm mang ý nghĩa rất khác. Đó không còn là quyết định chữa cháy giữa mùa giải. Đó là tuyên bố: CLB Ninh Bình muốn bắt đầu xây dựng một cấu trúc ổn định hơn.

Một cách làm khác của Ninh Bình

Điểm đáng chú ý nhất trong thông báo của CLB Ninh Bình không nằm ở thời hạn hợp đồng đến năm 2029 mà nằm ở cụm từ: "Ban lãnh đạo CLB Ninh Bình quyết định trao toàn quyền chuyên môn cho HLV Chu Đình Nghiêm. Ông sẽ trực tiếp quyết định chiến lược xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự cũng như kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng. Đây là điều rất hiếm ở bóng đá Việt Nam". (thông tin chính thức trên fanpage CLB Ninh Bình).

Sau một mùa giải đầy biến động, lãnh đạo CLB Ninh Bình đang cố trở lại điều bình thường của bóng đá chuyên nghiệp

Trong nhiều CLB V-League, HLV thường không thật sự toàn quyền trong các quyết định chuyên môn. Chuyện lựa chọn ngoại binh, chuyển nhượng, đội hình hay thậm chí cách chơi đôi khi vẫn chịu tác động từ lãnh đạo hoặc những người có ảnh hưởng trong đội bóng.

Không ít CLB vận hành theo kiểu thua vài trận là thay HLV, phòng thay đồ bất ổn thì tìm người cứng tay, kết quả không như ý thì tiếp tục đổi hướng. Kiểu quản trị ngắn hạn vốn tồn tại nhiều năm ở bóng đá Việt Nam.

Vì thế, tuyên bố của Ninh Bình lần này đáng chú ý ở chỗ họ đang muốn tách bạch rõ hơn giữa điều hành, quản lý bộ máy và chuyên môn.

Lãnh đạo đầu tư, tạo điều kiện và xác định mục tiêu, còn HLV chịu trách nhiệm xây dựng đội bóng. Đó mới là chuẩn vận hành của bóng đá chuyên nghiệp.

Việc chọn ông Chu Đình Nghiêm cũng cho thấy Ninh Bình đang muốn thay đổi. Ông Nghiêm không phải mẫu HLV chuyên tạo cú sốc trong thời gian ngắn.

Điểm mạnh của ông Nghiêm là khả năng xây dựng nề tảng đội bóng: tổ chức chiến thuật chặt chẽ, tạo tính kỷ luật, định hình lối chơi và duy trì tinh thần đoàn kết tập thể.

Ông từng làm điều đó ở CLB Hà Nội cũng như tại Hải Phòng. Quan trọng hơn, Chu Đình Nghiêm là kiểu HLV cần thời gian để thực hiện kế hoạch của ông dành cho đội bóng.

Những đội bóng của ông thường không bùng nổ ngay lập tức, nhưng càng vận hành lâu càng trở nên mạnh mẽ. Đó chính là điều Ninh Bình thiếu nhất trong mùa giải đầy biến động vừa qua.

Nhưng điều này cũng đặt ra yêu cầu ngược lại với lãnh đạo CLB: nếu đã chọn một HLV xây hệ thống, họ phải đủ kiên nhẫn với con đường mình chọn vì không có triết lý nào được xây dựng chỉ sau vài tháng.

Không thể vội vàng

Câu chuyện của Ninh Bình thực chất phản ánh bức tranh lớn hơn của V-League. Nhiều CLB hiện nay vẫn vận hành theo tư duy ngắn hạn: ký hợp đồng HLV từng mùa, thay đổi liên tục theo kết quả, can thiệp sâu vào chuyên môn, mua cầu thủ theo cảm hứng, và kỳ vọng thành công đến thật nhanh.

Chỉ có sự ổn định ở vị trí HLV trưởng mới tạo ra một đội bóng lớn và thành công bền vững

Nhưng bóng đá hiện đại không vận hành như vậy. Một CLB chuyên nghiệp cần xác định rõ: muốn chơi thứ bóng đá nào, muốn xây dựng bản sắc gì, HLV nào phù hợp với triết lý ấy, và sẵn sàng đi cùng lựa chọn đó trong ít nhất vài năm.

Khi đã chọn đúng người, điều quan trọng tiếp theo là trao quyền thật sự. Không thể yêu cầu HLV chịu trách nhiệm thành tích nhưng lại không có quyền quyết định chuyên môn. Cũng không thể nói về chiến lược dài hạn nếu hợp đồng HLV chỉ kéo dài từng mùa một và mọi kế hoạch đều có thể thay đổi sau vài trận đấu.

Bóng đá thế giới, những CLB thành công bền vững gần như luôn có điểm chung: ổn định cấu trúc quản trị và kiên nhẫn với triết lý đã chọn. Manchester City kiên định với mô hình bóng đá của Pep Guardiola suốt 10 năm. Liverpool cũng từng trải qua nhiều mùa chưa thành công trước khi Jurgen Klopp đưa đội bóng trở lại đỉnh cao. Không đội bóng lớn nào được xây dựng bằng những quyết định vội vàng.

CLB Ninh Bình chưa chắc sẽ thành công sau khi ký hợp đồng dài hạn với ông Chu Đình Nghiêm. Nhưng ít nhất, sau một mùa giải đầy biến động, lãnh đạo CLB Ninh Bình đang cố trở lại điều bình thường của bóng đá chuyên nghiệp: chọn một HLV phù hợp, trao quyền cho ông ấy và đủ kiên nhẫn để đi cùng con đường đã chọn.

Bóng đá ngày nay luôn cần rất nhiều tiền để nuôi tham vọng, nhưng chỉ sự ổn định mới tạo ra một đội bóng lớn và thành công bền vững.

Chỉ trong chưa đầy một năm kể từ ngày thăng hạng, CLB Ninh Bình đã đi qua 5 đời HLV và chuyên gia khác nhau, phản ánh rõ sự biến động lớn trong quá trình tìm kiếm mô hình phù hợp cho tham vọng trở thành thế lực mới của V.League.